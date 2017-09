Am Samstag turnen in der neuen Bülacher Sporthalle Hirslen ab 12 Uhr die Männer der NLC, gefolgt von jenen der NLB. Am Abend ab 19 Uhr ist danndie versammelte Kunstturn-Elite des Landes an der Reihe, wennes darum geht, den Schweizer-Meister-Titel für den Turnverband ihres Kantons zu holen.

Nachdem das Team Zürich I im Vorjahr im Kampf um den Sieg gegen Aargau I knapp unterlegen war, sinnen die Zürcher heuer danach, den Aargauern vor heimischem Publikum den Titel wieder zu entreissen. Massgeblich dazu beitragen möchte der Bülacher Nationalkader-Athlet und frischgebackene Mehrkampf-Landesmeister Eddy Yusof, wie er im Interview verrät.

Eddy Yusof, die Zürcher Turner kämpfen seit Jahren vor allem mit den Aargauern um den Mannschafts-Meistertitel.Wie wollen Sie dieses Jahrden Sieg holen?

Eddy Yusof: Das Ziel ist, dass jeder Turner unserer Mannschaft gesund ist und seine ganze Leistung abrufen kann. Wenn alles klappt, liegt der Sieg drin. Zudem hat jeder Turner auch eigene Ziele, die er erreichen will. Ich will meine Übungen im Hinblick auf die WM in Montreal im Oktober festigen. Und natürlich die Aargauer besiegen. (lacht)

Wie geht es Ihnen ­gesundheitlich?

In den letzten Monaten war ich immer wieder angeschlagen: Ich habe mir die Bänder am Fuss gerissen, mir einen Finger ausgerenkt und bin aus dem Trainingsrhythmus gefallen. Seit zwei Wochen fühle ich mich jedoch fit.

Normalerweise turnen Sie ­allein, an den Schweizer Mannschafts-Meisterschaften (SMM) zählt nur die Mannschaft.Was ist das Besondere daran?

Mir gefällt es, dass ich mit Jüngeren im Team bin, die ich noch von früher aus den Trainings kenne. Dies macht den ganzen Wettkampf abwechslungsreich und interessant. Die Mannschaft liegt im Fokus, nicht der Einzelne.

Welches war Ihr bisher schönstes Erlebnis an einer SMM?

Das Grösste für mich war mein erster Einsatz in der obersten ­Liga. Zum ersten Mal in der NLA – und wir haben gleich gewonnen. Nach einer längeren Durststrecke war es der erste Titel für uns Zürcher, was den Sieg noch wertvoller gemacht hat.

Was bedeutet es Ihnen, dassdie SMM in Bülach stattfindet?

Das ist richtig cool. Ich werde ­viele Leute kennen und freue mich über Kollegen, die zuschauen kommen. Nicht nur sie haben dieses Mal einen kurzen Anfahrtsweg – auch ich. Das ist super.

Wie sieht ein Tag im Lebenvon Eddy Yusof aus?

Ich trainiere jeweils am Morgen und am Nachmittag, total täglich vier Stunden. Da ich die Berufsmittelschule abgeschlossen habe und erst im September mit dem Sportstudium beginne, bleibtmir momentan viel Zeit. Ich ­nutze sie für Physiotherapie oder Er­holung. Wir trainieren jeden Tag, ausser am Sonntag.

Was fasziniert Sieam Kunstturnen so sehr?

Diese Art von Turnen ist für mich wirklich Kunst. Es gibt nur wenige, die auf hohem Niveau turnen können, und das macht es für mich sehr speziell. Man muss so viel investieren, dass etwas dabei rausschaut.

