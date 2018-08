20 Vermummte greifen Fussballfans in Basler Hotel an

Am Nachmittag gegen 14 Uhr ist eine Gruppe von 20 vermummten, schwarz gekleideten Unbekannten in das Hotel Novotel an der Grosspeterstrasse in Basel gestürmt und hat einen griechischen Staatsangehörigen verletzt. Dieser wurde von der Sanität ins Spital gebracht, teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt mit.

Auch das Mobiliar des Hotels sei bei dem Angriff in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Angreifer flohen in Richtung Jakob-Burckhardt-Strasse.

Es ist möglich, dass der Vorfall im Zusammenhang mit dem anstehenden Champions-League-Qualispiel zwischen dem FC Basel und dem griechischen Club PAOK Thessaloniki steht. ()