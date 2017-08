Alessio Barigliano ist zurück

«Es lief alles für uns, wir werden wegen dieses erfreulichen Resultates von 6:2 für uns nicht überheblich werden», sagte nach Spielschluss Brüttisellen-Dietlikon-Trainer Robert Merlo. Bereits in der ersten Minute ging sein Team gegen den regionalen Zweitligisten Schlieren durch ein Eigentor in Führung. Zur Pause stand es 4:0 für die Unterländer. «Toll war, dass wir den Rhythmus hochhalten konnten. Zudem war unsere Chancenauswertung gut», berichtete der Coach weiter. Sekunden nach dem Seitenwechsel stand es 5:0. Am Schluss siegten die Gastgeber 6:2. Einziger Wermutstropfen für Brüttisellen-Dietlikon war die Rote Karte für Verteidiger Marvin Meckes kurz vor Spielschluss. «Ein Schlieremer flog dem grossgewachsenen Meckes über dessen Füsse, was der Schiedsrichter mit Rot für beide ahndete», beschrieb Merlo diese Szene.

Erfreulich aus Sicht von Brüttisellen-Dietlikon ist die Tatsache, dass der langjährige Topskorer Alessio Barigliano wieder beschwerdefrei trainieren und spielen kann – und wie. Der 25-Jährige erzielte gegen Schlieren gleich zwei Tore.

Regensdorf mit Traumstart . . .

Bereits nach 18 Minuten führte Zweitligist Regensdorf bei Zweitliga-Absteiger Töss 4:0, am Schluss stand es 4:2. Neuzuzug Amadou Mbaye schoss zwei Tore. «Ich will, dass wir mit einem hohen, intensiven Pressing beginnen, was uns gut gelungen ist. Danach waren wir müde und haben dem Ball zu wenig Sorge getragen», sagte nach der Partie Regensdorfs neuer Trainer Walter Grüter.

. . . Traumdebüt für Digeronimo

Gleich mit 5:0 siegte Zweitliga-Aufsteiger Rümlang beim starken Drittligisten Neftenbach. «Es hat alles gepasst», berichtete Rümlangs neuer Trainer Michele Digeronimo. Die Tore fielen, der neue Goalie Bruno Baptista hielt beim Stande von 2:0 zweimal gut und sein Team kassierte keine Gelbe Karte. «Rümlang ist in den letzten Jahren diszipliniert aufgetreten, hat beim Schiedsrichter nicht reklamiert und das werden wir so beibehalten», meinte Coach Digeronimo.

Wallisellens toller Endspurt

Im Duell zweier Drittligisten lag Wallisellen in Fehraltorf 0:2 und 2:3 in Rückstand. In der 74. Minute glich Pierre Eggmann aus und Bujar Memeti sorgte mit einem Doppelschlag in der 87. und 90. Minute für eine Entscheidung vor dem Penaltyschiessen, das bereits nach 90 Minuten stattgefunden hätte. Suad Mehmedi sorgte eine Minute nach seiner Einwechslung für das finale 6:3. «Wallisellen hat sich in der zweiten Halbzeit stark gesteigert und sich auf sein Können besonnen», analysierte Wallisellens Pressechef Ivo Schlegel.

Glattfelden bewahrt Geduld

Mit 4:3 siegte Drittligist Glattfelden bei Drittliga-Absteiger Wülflingen. Die Unterländer lagen in der 65. Minute noch 1:3 in Rückstand und liessen sich dadurch nicht irritieren. Glattfeldens neuer Trainer Goran Petrovic: «Wir haben Geduld gehabt. Wülflingen stand in der ersten Halbzeit sehr gut. Wir waren konditionell besser. Am Schluss haben wir die Räume gefunden. Spielerisch war unsere Präzision besser, sodass wir zu den wichtigen Toren gekommen sind.»

Drei Favoritensiege

Die Unterländer Drittligisten Embrach, Kloten und Niederweningen kamen gegen einen Viertligisten weiter. Embrach siegte ohne den kranken Giuseppe De Filippo und den gesperrten Denis Simijonovic 3:1 in Volketswil und Kloten 3:2 bei Albania. Niederweningens Gegner Galaxy hatte zu wenige Spieler und gab Forfait.

Ersatzgeschwächtes Bülach

Ein achtbares Resultat erreichte Zweitliga-Absteiger Bülach zu Hause gegen den starken Zweit­ligisten Affoltern am Albis. Die Unterländer verloren 3:4. «Uns fehlten mehrere Spieler, aber diejenigen, die auf dem Platz standen, haben es gut gemacht und es wäre auch mehr möglich gewesen», berichtete Bülachs Trainer Mario Nicolo nach Spielschluss.

Oberglatt muss untendurch

Gleich 0:8 verlor Drittligist Oberglatt gegen das höherklassige Gossau. Der Gossauer Peter Niffeler schoss innerhalb von 15 Minuten, zwischen der 65. und der 79. Minute, vier Tore. Oberglatts Assistenztrainer Antonio De Luca nach der Partie: «Gossau war sowohl stärker wie auch selbstbewusster als wir.» (Zürcher Unterländer)