Auf die Zielgerade eingebogen

ter den gelungenen Nachmittag von Brüttisellen-Dietlikon noch den perfekten Schlusspunkt. Nach einem Pass von Fejaz Zecirovci, der mutterseelenallein bei der Eckfahne stand, traf Amzai unbedrängt zum 5:2-Schlussresultat für Brüttisellen-Dietlikon. Ein deutlicher Sieg gegen Oerlikon/Polizei, das seinerseits immerhin als Tabellendritter nach Brüttisellen gekommen war. «Ich hätte das nicht erwartet», sagte Brüttisellen-Dietlikons Trainer Robert Merlo. «Aber in der zweiten Halbzeit ist Oerlikon/Polizei auseinandergebrochen.» Wobei schon in der ersten Hälfte offensichtlich geworden war, dass die Gäste nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Brüttisellen-Dietlikon hatte von Beginn an die besseren Chancen, nach sieben Minuten schoss Samir Ben Mahfoudh den Ball knapp am Pfosten vorbei. Und zwei Minuten später wäre er beinahe zu seiner nächsten Möglichkeit gekommen, hätte Adam Lötscher für die Gäste nicht aufgepasst.

Merlos Pausenpredigt

Der Führungstreffer durch Uchenna Anioke nach rund 20 Minuten war der verdiente Lohn für die Hausherren, die bis anhin deutlich engagierter zu Werke gegangen waren. Doch nach einer halben Stunde kippte die Partie. Erst erzielte Steven Albiez mit dem Kopf den Ausgleich für die Gäste, dann bekamen diese auch noch einen Penalty zugesprochen, nachdem Brüttisellen-Dietlikons Goalie Yanick Hirzel den heranstürmenden Kevin Rudin getroffen hatte. Kristijan Djuric übernahm die Verantwortung für den Strafstoss und schoss die Gäste in Führung. Innert drei Minuten hatten diese die Partie gedreht. Bei diesem Zwischenstand blieb es auch bis zum Pausenpfiff. «Und in der Pause habe ich die Mannschaft zusammengestaucht», sagte Merlo. «Die Gegentore waren viel zu einfach gefallen, und auch unsere Körpersprache war nicht gut.»

Seine Ansprache zeigte offensichtlich Wirkung. Vier Minuten nach Wiederanpfiff führte Zecirovci einen Eckball aus, im Getümmel kam Valmir Ahmeti an den Ball und stocherte ihn über die Linie – 2:2. Und dann, eine Viertelstunde später, führten die Unterländer plötzlich wieder: Joel Azevedo traf mit dem Aussenrist sehenswert zum 3:2. Als Gianluca Merlo sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 4:2 einköpfte, war diese unterhaltsame Partie entschieden. «Wir haben uns diesen Sieg erkämpft und wollten ihn unbedingt», sagte Azevedo nach dem Spiel. «Jetzt sind wir auf gutem Weg.»

Es bleibt spannend

Und auch Trainer Merlo zeigte sich zufrieden. «Wir sind jetzt auf die Zielgerade eingebogen, was den Ligaerhalt betrifft», sagte er. «Wir haben nun 30 Punkte. Wenn wir nochmals gewinnen, sind es 33, und dann sollten wir es eigentlich schaffen. Der Sieg ist gut für unsere Moral.» Noch sechs Partien haben die in der Rückrunde noch unbesiegten Unterländer zu absolvieren. Am nächsten Wochenende treten sie gegen Schaffhausen II an. Die zehntplatzierten Schaffhauser haben nur drei Punkte Rückstand auf Brüttisellen-Dietlikon, das jetzt auf Rang 5 vorgerückt ist. Es bleibt also spannend.

(Zürcher Unterländer)