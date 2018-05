Aufstieg nach 8:1-Gala

Der Aufstieg kam so überraschend, dass nicht einmal Champagner bereitstand. «Wir wussten ja nicht einmal, ob wir zu Hause das solide Glattbrugg schlagen», sagte nach Spielschluss Erfolgstrainer Merlo, der bei Aktivteams bereits seinen vierten Aufstieg als Trainer feierte. «Und dass es mit 8:1 und einer dermassen tollen Leistung passiert, haben wir auch nicht gedacht», schob der Coach nach.

Die zweite Unbekannte war Verfolger Dübendorf, der zu Hause gegen Herrliberg, das wohl schwächste Team der Gruppe 3 der 3. Liga, antrat. Dass die Glattaler mit 1:2 verlieren würden, war eigentlich unmöglich. Der Match in Brüttisellen war um 16.20 Uhr zu Ende. Derjenige in Dübendorf um 16.50 Uhr. Um 16.51 Uhr startete in der Brüttiseller-Dietliker Kabine eine spontane Aufstiegsparty.

Auf dem Rasen zündeten die Gastgeber bereits um 14.30 Uhr ein Feuerwerk. Die technisch versierten und flinken Unterländer spielten mit den robusten Glattbruggern Katz und Maus und gewannen 8:1. Die Angreifer des Siegers betrieben ein immenses Pressing und das Umschaltspiel funktionierte hervorragend. Alessio Barigliano und Samir Ben Mahfoudh eroberten Ball um Ball und rannten mit dem Leder unentwegt schnurstracks Richtung Glattbrugger Tor.

Danach folgte ein feines genaues Pässchen zum Mitspieler. «Die legten ein horrendes Tempo vor, wir waren mit dem Resultat gut bedient», zollte Glattbruggs Trainer Zdravko Kaurin nach dem Schlusspfiff dem Gegner ein dickes Kompliment. Die Gäste mussten zwar auf den ehemaligen Profi Gabriel Machado verzichten. Aber der 28-Jährige hätte die Kanterniederlage wohl auch nicht abwenden können.

Verletzungsgefahren drohen

Brüttisellen-Dietlikon liefs gegen Glattbrugg wie geschmiert. Trotzdem gab es für den souveränen Tabellenführer auch Momente, die weniger erfreulich waren. Bereits in der 46. Minute blieb Abwehrchef Thomas Lamprecht in der Kabine. Die überragenden Samir Ben Mahfoudh und Alessio Barigliano verliessen in der 52. respektive 67. Minute den Platz. Alle drei laborieren an kleineren Blessuren. Masseurin Melanie Meriano hat seit Wochen alle Hände voll zu tun. Zudem fehlt Spielmacher Dario Krebs seit dem 22. April wegen eines gerissenen Innenbandes. Der vom Erstligisten Höngg zurückgekehrte Daniel Djukaric war wochenlang verletzt.

Die Brüttiseller-Dietliker haben gegen Glattbrugg eine herausragende Saison mit dem Aufstieg gekrönt. In der 2. Liga werden die Zweikämpfe aber noch härter geführt – die technisch versierten und flinken Unterländer werden das besonders zu spüren bekommen. Vielleicht muss deshalb im Sommer der Kader aufgestockt werden. (Zürcher Unterländer)