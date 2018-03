Ausnahmespieler haben gewechselt

Für die Trainer ist die Rückrundenvorbereitung wichtiger als die Saisonvorbereitung im Sommer. Zum einen dauert sie länger, zum anderen sind mehr Akteure beim Training anwesend und drittens gehen die meisten Teams in ein Trainingslager. Von den 14 Unterländer Männer-Zweit- und -Drittligisten sind acht (siehe Kasten unten) für ein paar Tage in südliche Gefilde gereist, um sich optimal für den Frühling vorzubereiten. Von den Daheimgebliebenen konnte sich glücklich schätzen, wer die Möglichkeit hatte, auf Kunstrasen zu trainieren. «Dank unserem Kunstrasen im Stighag konnten wir gleich mehrere Trainingseinheiten in der Woche durchführen», berichtet Klotens Assistenz- und Konditionstrainer Alper Urkay.

Ex-GC-Spieler bei Glattbrugg

Auf dem Rasen ist im Regionalfussball in den vergangenen Wochen viel passiert. Aber auch daneben. Die Teams haben sich verstärkt, ergänzt oder mussten schmerzvolle Abgänge in Kauf nehmen. Den Königstransfer tätigte Drittligist Glattbrugg, der Gabriel Machado verpflichten konnte. Der 28-jährige, 1,85 m grosse Stürmer hat für GC 19 Spiele in der Super League bestritten. Glattbruggs Trainer Zdravko Kaurin klärt auf: «Gabriel ist vom Erstligisten Wettswil-Bonstetten zu uns gekommen. Er wollte bezüglich Trainingsaufwand reduzieren. Weil er ein guter Kollege von unserem David Blumer ist, hat er sich entschieden, sich uns anzuschliessen.» Mit dem Toptransfer will der Aufsteiger seinen guten 4. Zwischenplatz konsolidieren.

Auch Zweitligist Regensdorf hat mit Dukagjin Kameri einen namhaften Zuzug verpflichtet. Der 28-Jährige hat unter anderem für die Erstligisten Chur und Balzers gespielt. Dafür hat Regensdorf mit Remo Riedener einen Offensivspieler verloren, der über zehn Jahre lang für Niederweningen und danach Regensdorf Tore am Laufmeter erzielt respektive vorbereitet hat. Der 29-Jährige musste im November des vergangenen Jahres eine Hüfte operieren lassen. Zudem ist er stark im Geschäft seines Vaters involviert. Ob Riedener je wieder einen grossen Trainingsaufwand betreiben wird, lässt er noch offen.

Daniel Djukaric kehrt zurück

Ebenfalls einen Topstürmer verloren hat Zweitligist Rafzerfeld. Eigengewächs Robin Küderli ist studienbedingt nach Zürich gezogen. Seefeld hat dort das Rennen um den begehrten Stürmer gemacht. Drittligist Oberglatt hat ebenso den starken 20-jährigen Mittelfeldspieler Sinan Besiary an Zweitligist Schwamendingen verloren. Beim bisher starken Drittligisten Niederweningen werden in der Rückrunde gleich mehrere Leistungsträger fehlen.

Zurück zu Erfreulichem aus Unterländer Sicht: Bassersdorfs Trainer Marco Tanner wird in der Rückrunde wieder auf die Langzeitverletzten und wichtigen Patrick Schmid und Marc Muff zurückgreifen können. Tanner zur personellen Situation: «Marc Muff wird vorerst erst 60 Minuten spielen können. Er ist sehr wichtig für uns. Wir werden ihn behutsam aufbauen.» Dafür muss der Bassersdorfer Coach auf Gino Zambelli verzichten, der bis im Sommer im Ausland weilt. «Gino tut die Pause gut. Knieprobleme haben ihn im Herbst gebremst», fügt Marco Tanner an. Eitel Sonnenschein herrscht gar beim Tabellenführer der Gruppe 3 der 3. Liga, Brüttisellen-Dietlikon. Trainer Robert Merlo berichtet: «Wir konnten unser Kader vergrössern.» Ein Toptransfer gelang mit dem 26-jährigen Daniel Djukaric. «Wegen einer Weiterbildung kam unser Eigengewächs vom Erstligisten Höngg zurück», erörtert Sportchef Walter Remy.

Ebenfalls rund bei den Testspielen lief es dem Tabellenführer der 3.-Liga-Gruppe 4, Wallisellen. Die Glattaler hatten dafür organisatorisch das Nachsehen. Sie wollten das Topspiel Nizza gegen Paris Saint-Germain besuchen – die Partie wurde jedoch verschoben.

Transfers Unterländer Zweit- und Drittligisten während der Winterpause und Programm

FC Bassersdorf. 2. Liga, Gruppe 2. Platz 10. 14 Spiele/17 Punkte. Abgänge: Visar Ramani (Wetzikon), Gino Zambelli (Auslandaufenthalt bis Juni 2018). – Trainingslager: keines. FC Rafzerfeld. 2. Liga. Gruppe 2. 15. 14/9. Abgänge: Robin Küderli (Seefeld), Luis Di Fonzo (Koblenz), Yanick Zimmermann (Koblenz), Yannik Flütsch (zweite Mannschaft Rafzerfeld), Ramon Schneider (zweite Mannschaft Rafzerfeld). – Zuzüge: Tim Vorburger (00/eigener Nachwuchs), Joel Pfiffner (00/eigener Nachwuchs), Yannic Pfiffner (00/eigener Nachwuchs), Lars Piubel (96/zweite Mannschaft Rafzerfeld), Michele Siconolfi (93/zweite Mannschaft Rafzerfeld), Jonas Lutz (87/Senioren Rafzerfeld), Shendrit Isufi (dreijährige Pause, zuvor Rafzerfeld). – Trainingslager: keines. FC Regensdorf. 2. Liga. Gruppe 1. 6. 13/18. Abgänge: Philipp Jäckle (Windisch), Yussef Serrat (Rücktritt), Remo Riedener (nach Hüftoperation Anfang November noch offen). – Zuzüge: Flavio Zwahlen (94/Wettingen), Dukagjin Kameri (90/US Avellino), Shane Grüter (95/Wiedereinstieg), Andrea Barberio (98/A-Junioren). – Trainingslager: keines. SV Rümlang. 2. Liga. Gruppe 2. 12. 14/12. Abgänge: Patriot Rexhaj (Uster), Sebastian Bradford (Pause), Marcos Baptista (2. Mannschaft Rümlang), Vulnet Emini (Dübendorf), Visar Dauti (Pause). – Zuzüge: Paulin Kqira (90/Schwamendingen), Pius Schacher (90/Schwamendingen), Marco Fornasiero (95/2. Mannschaft), Almir Hismani (97/Bassersdorf), Gian Reto Castelberg, (91/Neuanmeldung, letzter Verein Schwamendingen), Salvatore Emulo (94/FC Oerlikon Polizei), Granit Shemsedini (92/KF Dardania). – Trainingslager: 7.–11. März in Barcelona. FC Bassersdorf 2. 3. Liga. Gruppe 4. 10. 11/9. Zuzüge: Pedro Teixiera (99/eigener Nachwuchs), Aurel Thürig (00/eigener Nachwuchs). – Trainingsweekend: 3.–5. März im Tessin (Tenero CST). FC Brüttisellen-Dietlikon. 3. Liga. Gruppe 3. 1. 11/30. Zuzüge: Robin Senn (97/ Glattal), Piero Quattrocchi (95/Wiesendangen), Daniel Djukaric (94/Höngg), Agon Amzai (95/Tetova), Gian Pila Di Caprio (97/Glattbrugg). – Trainingslager: 2.–9. März auf Gran Canaria. FC Bülach. 3. Liga. Gruppe 4. 6. 11/15. Langzeitabwesend: Yannic Knöpfli (Militär). – Zuzüge: Valon Rama (99/FC Schaffhausen), Mici Thoma (94/Pause), Lukas Winkler (98/Pause FC Bülach). – Trainingslager: keines. FC Embrach. 3. Liga. Gruppe 4. 3. 10/18. Abgang: Jasko Osmanovic (FC Kosovo). – Trainingslager: 8.–13. Februar auf Gran Canaria (Sp). FC Glattbrugg. 3. Liga. Gruppe 3. 4. 11/20. Abgänge: Aleksandar Bojkovic (Rümlang II), Kristijan Djuric (Oerlikon/Polizei II). – Zuzüge: Gabriel Machado (89/Wettswil-Bonstetten), Premtim Sefedini (00/Dardania Basel, früher Glattbrugg). – Trainingslager: 17.–24. Februar in Benidorm, Spanien. FC Glattfelden. 3. Liga. Gruppe 4. 12. 10/6. Zuzüge: Zdenko Matfiak (86/Glattfelden II), Sandro Nussbaumer (90/Glattfelden II), Kaitan Baumann (96/zurück nach Verletzungspause), Gabor Horvath (85/Lovászhetényi FC in Ungarn). – Trainingslager: 2.–5. März in Barcelona. FC Kloten. 3. Liga. Gruppe 4. 7. 11/15. Abgänge: Dino Alic (?), Denis Alic (?). – Zuzüge: Ciro Alfano (61/Trainer/zuvor Pause, davor Oerlikon/Polizei II), Alper Urkay (Assistent/Konditionstrainer/Kloten), Arben Tairi (97/Oerlikon Polizei), Ricardo Marrocco (98/Oerlikon Polizei), Loris Di Iorio (00/Oerlikon Polizei), Ruben Duarte (99/Nachwuchs Kloten), Antonio Vales Caerio (86/Glattal Dübendorf), Clemente Crispin (79/G.S.I. Rümlang). – Trainingslager: keines. FC Niederweningen. 3. Liga. Gruppe 4. 2. 11/25. Abgänge: keine. In der Rückrunde aber nicht dabei sind folgende Spieler: Alejandro Linares (Kreuzband), Tom Kloter (Studium in Kopenhagen), Roy Mahiphan (acht Monate Auszeit in Thailand), Fabio Riso (Skilehrer und Reisen). – Zuzüge: Timon Franz (00/A-Junioren), Edison Mulolli (00/A-Junioren). – Trainingslager: 6.–11. März in Cambrils/Salou bei Barcelona. FC Oberglatt. 3. Liga. Gruppe 4. 11. 11/8. Abgänge: Loris Da Silva (?), Sinan Besiary (Schwamendingen). – Zuzüge: Patrick Lüthi (97/Dielsdorf), Eduard Frei (84/Dielsdorf), Nico Roth (2. Mannschaft Oberglatt). – Trainingslager: 17.–24. Februar in Ayia Napa (Zyp). FC Wallisellen. 3. Liga. Gruppe 4. 1. 11/29. Abgang: Murat Solakac (Oerlikon/Polizei). – Zuzüge: Norbert Epp (97/Dübendorf), Mihail Ciobano (87/Dübendorf). – Trainingslager: keines.

Spiele vom Wochenende

Frauen. NLB. Am Samstag: St. Gallen-Staad - Schlieren (18.00). Walperswil - Worb (19.00). – Am Sonntag: Kloten - Aïre-le-Lignon (11.00), Derendingen Solothurn - Therwil (14.00). – Rangliste: 1. St. Gallen-Staad 12/22. 2. Chênois 12/21. 3. Worb 11/20. 4. Therwil 12/16. 5. FC Zürich Frauen U-21 11/14. 6. Schlieren 12/13. 7. Derendingen Solothurn 12/13. 8. Aïre-le-Lignon 12/8. 9. Walperswil 11/7. 10. Thun Berner Oberland 12/7. 11. Kloten 11/5. Männer. 2. Liga. Gruppe 1. Am Sonntag: Schlieren - Männedorf (13.00). – Rangliste: 1. Adliswil 13/31 (43/39:13). 2. Red Star 2 13/24 (31/35:24). 3. Lachen/Altendorf 13/24 (41/30:16). 4. Wädenswil 13/21 (45/37:23). 5. Stäfa 13/20 (21/19:16). 6. Regensdorf 13/18 (22/26:20). 7. Horgen 13/18 (53/23:22). 8. Männedorf 13/17 (33/16:26). 9. Urdorf 13/17 (68/23:25). 10. Seefeld ZH 13/15 (30/18:22). 11. Srbija 13/15 (40/21:27). 12. Küsnacht 13/12 (33/15:29). 13. Schlieren 13/11 (48/20:42). 14. Affoltern a/A 13/8 (51/20:37) 2. Liga. Gruppe 2. Am Samstag: Bassersdorf - Wiesendangen (18.00), Veltheim - Uster (18.00). – Am Sonntag: Unterstrass - SV Schaffhausen (10.15), Rümlang - Greifensee (11.00), Gossau - Phönix Seen (14.00), Rafzerfeld - Diessenhofen (14.00), Wetzikon - Schwamendingen (16.00). – Rangliste: 1. Uster 14/35 (42/47:22). 2. Phönix Seen 14/28 (63/36:22). 3. Gossau 14/25 (27/30:19). 4. Greifensee 14/25 (27/28:17). 5. Unterstrass 14/25 (42/36:31). 6. Diessenhofen 14/20 (49/27:26). 7. Oerlikon/Polizei ZH 14/19 (47/33:34). 8. Schwamendingen 14/19 (83/31:29). 9. SV Schaffhausen 14/18 (34/24:27). 10. Bassersdorf 14/17 (37/21:22). 11. Wiesendangen 14/13 (30/20:30). 12. SV Rümlang 14/12 (46/24:35). 13. Veltheim 14/11 (31/31:38). 14. Wetzikon 14/10 (56/19:28). 15. Rafzerfeld 14/9 (40/23:50). 3. Liga. Gruppe 3. Am Sonntag: Zürich-Affoltern - Barcelona (10.00). – Rangliste: 1. Brüttisellen-Dietlikon 11/30 (21/38:10). 2. Dübendorf 2 11/21 (18/28:16). 3. Zürich-Affoltern 10/20 (19/22:11). 4. Glattbrugg 11/20 (26/21:11). 5. Oerlikon/Polizei ZH 2 11/14 (32/26:31). 6. Industrie Turicum 11/13 (21/23:33). 7. Pfäffikon 2 11/12 (17/16:24). 8. SV Höngg 2 11/12 (26/17:22). 9. Herrliberg 2 11/11 (5/20:29). 10. Weisslingen 11/9 (23/12:20). 11. Barcelona 10/0 (58/19:31). 12. Glattal Dübendorf 11/–1 (81/22:26). 3. Liga. Gruppe 4. Am Sonntag: Glattfelden - Embrach (15.00). – Rangliste: 1. Wallisellen 11/29 (28/36:11). 2. Niederweningen 11/25 (26/19:10). 3. Embrach 10/18 (31/27:12). 4. Effretikon 11/17 (23/24:22). 5. Neftenbach 11/15 (31/25:28). 6. Bülach 11/15 (33/26:18). 7. Kloten 11/15 (43/29:31). 8. Seuzach 2 11/14 (16/17:19). 9. Elgg 11/13 (13/18:23). 10. Bassersdorf 2 11/9 (40/15:26). 11. Oberglatt 11/8 (45/18:34). 12. Glattfelden 10/6 (14/11:31). (Zürcher Unterländer)