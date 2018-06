Bassersdorf abgefangen, Rümlang abgetaucht

Ein 2:8 lässt sich nicht schön­reden. «Wir haben in dieser Saison viele Partien verloren, so schwach wie gegen Gossau sind wir aber bislang nie aufgetreten», sagte Rümlangs Trainer Michele Digeronimo nach dem Schlusspfiff in Gossau ohne Umschweife. Der Tabellendritte der Gruppe 2 hatte einen starken Auftritt hingelegt, mit Rümlang als Gegner allerdings auch leichtes Spiel gehabt. Zur Pause führten die Gastgeber gegen die arg dezimierten Unterländer, die mit gerade mal zwei Auswechselspielern angetreten waren, schon 5:0.Bereits vor dem Spiel in Gossau standen die Rümlanger mit einem Bein in der 3. Liga, nun müssen sie definitiv den Gang in die untere Spielklasse antreten. Denn auch wenn wegen der noch ungewissen Anzahl absteigender FVRZ-Vereine aus der 2. Liga interregional weiterhin unklar ist, wie viele der Zürcher Zweitligisten nach Saisonschluss tatsächlich in die 3. Liga müssen, kann sich Digero­nimos Equipe aufgrund seines schlechten Koeffizienten (Punkte pro Spiel) nicht mehr retten.

Spät bestraft

(Punkte)rettung in letzter Minute gelang hingegen dem Tabellenzweiten Phönix Seen gegen den FC Bassersdorf. Nach dem Schlusspfiff auf dem Winterthurrer Steinacker standen die Bassersdorfer mit leeren Händen da – es war im dritten Spiel unter Interimscoach Michel Fröhlicher das erste Mal. «Mit einem Unentschieden hätte ich leben können, die Niederlage aber ist schon sehr hart», erklärte dieser hörbar enttäuscht.

Während fast achtzig Minuten hatten seine Bassersdorfer die Partie im Griff gehabt und dank eines Treffers von Simon Copat 1:0 geführt. Dann gelang Phönix nach einem Eckball unerwartet der Ausgleich. Ein eigentlich misslungener Abschlussversuch landete wegen einer Unachtsamkeit in der Bassersdorfer Verteidigung doch noch im Tor (78.). Zu diesem Zeitpunkt hätte Bassersdorf allerdings bereits mit mehr als einem Treffer führen müssen. «Wir waren vorab in der ersten Hälfte zu wenig kaltschnäuzig und wurden in den letzten zehn Minuten dafür bestraft», sagte Fröhlicher, der mit seinen Einwechslungen den späten Aufschwung des Heimteams nicht mehr hatte stoppen können. Volkan Aydin gelang in der 86. Minute das Siegtor für Phönix Seen und er sorgte dafür, dass den Bas­sersdorfern der Jubel über die sensationelle Parade ihres Torhüters Christoph Stähli Sekunden vor dem entscheidenden Gegentreffer im Hals stecken blieb.

Starker Einstand des Juniors

Moral bewies Tabellenschlusslicht Rafzerfeld, das seit der letzten Runde als Absteiger feststeht. Das Team von Trainer Luigi Bello trotzte dem SV Schaffhausen, der im Strichkampf unbedingt Punkte braucht, auswärts ein 1:1 ab. «Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung meiner Spieler», kommentierte Bello das Remis. Zwar offerierten Torhüter David Bossard und Captain Stefan Spühler mit einem Missverständnis den Gastgebern in der 5. Minute die Möglichkeit zur frühen Führung, die diese auch prompt nutzten. Doch Matthias Meister glich die Partie nach einem schönen Zuspiel von Nicolas Krähenbühl nur eine Viertelstunde später wieder aus.

Und auch A-Junioren-Torhüter Bossard, der in Schaffhausen zum ersten Mal überhaupt für das Rafzerfelder Fanionteam in einem Meisterschaftsspiel zwischen den Pfosten stand, machte seinen Fehler mehr als wett. Denn die Schaffhauser erhöhten mit Fortdauer der Partie den Druck beträchtlich. An Bossard aber kamen sie kein zweites Mal vorbei. «Er hat uns mit seinen Paraden den Punkt gerettet», erklärte Bello sichtlich zufrieden damit, dass der A-Junior seine Chance in der 2. Liga gepackt hat. (Zürcher Unterländer)