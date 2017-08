Bassersdorf ist heute Samstag für den Cup-Coup gegen Taverne bereit

Der FC Bassersdorf ist der Unterländer Spezialist für besondere grosse Spiele. Am 17. August 2013 empfingen die Bassersdorfer in ihrer Sportanlage BXA in der ersten Schweizer-Cup-Hauptrunde vor 2800 Zuschauern den FC Zürich und verkauften sich trotz eines 0:6 ansprechend. Oder am 24. Juni dieses Jahres gewannen die Bassersdorfer in Kloten vor 780 Zuschauern den Cupfinal des Zürcher Fussballverbandes gegen Wallisellen. Damit quali­fizierten sich die Unterländer ­erneut für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups. Gegner für den regionalen Zweitligisten ist diesmal nicht der FC Zürich, der in der Saison 2013/14 nach dem Sieg in Bassersdorf im Cup durch­gestartet war und auch den Cupfinal gewann, sondern der interregionale Zweitligist Taverne. Obwohl die Tessiner eine Liga ­höher spielen, sagte Bassersdorfs Trainer Marco Tanner nach der Auslosung unmissverständlich: «Unser Ziel gegen Taverne ist es, die nächste Runde, die Schweizer-Cup-Sechzehntelfinals, zu er­reichen.»

Tolles Rahmenprogramm

Dass die Bassersdorfer auf dem Rasen für den Cup-Coup bereit sind, dafür hat der Trainer mit intensiven Vorbereitungstrainings gesorgt. Zusätzlich wurde im ganzen Verein fleissig für den Cup-Höhepunkt gearbeitet. Es wurde eine 50 m lange Stehplatztribüne aufgestellt. Kinder bis 6 Jahre ge­nies­sen freien Eintritt, Jugend­liche von 6 bis 16 zahlen fünf und alle anderen zehn Franken. Bereits ab 14.30 Uhr, bis weit nach dem Spiel, werden feines Essen und Getränke angeboten. Ein grosses Festzelt steht bereit, um auch bei schlechtem Wetter vorbereitet zu sein – die Prognosen sehen allerdings für heute Samstagnachmittag höhere Temperaturen und ein Ende der Regenschauer voraus.

Bassersdorfs Trainer Tanner hat sein Team für die Saison 2017/18 wohlweislich vergrössert. «Wir sind in zwei Cupwettbewerben und in der Zweitligagruppe dabei, die ausnahmsweise 15 statt 14 Teams hat. Da könnte es in den kommenden Monaten viele Spiele geben», begründete der Coach diese Massnahme. ­Zudem sei sein Kader in der vergangenen Saison eher knapp gewesen.

Bereits beim heutigen Saisonstart gegen Taverne zahlt sich die Kader­aufstockung aus. Neuzugang Geri Tsakmakidis fehlt gesperrt, Goalie Christoph Stähli und Neuzugang Simon Schaich sind abwesend. Dazu sind Yves Oehri, Marc Muff und Rubin ­Domi angeschlagen. Erst heute Samstagmorgen wird entschieden, ob sie einlaufen können. Trotz der angeschlagenen Spieler geht Bassersdorf selbstbewusst ins Cupspiel. Mit einem Teamevent, einer Schiffsfahrt mit Essen auf dem Greifensee, hat sich die Mannschaft bereits am 10. Juli erstmals für die neue Saison getroffen. Am vergan­genen Wochenende hat es noch ein Kurztrainingslager gegeben. Cup-Gegner Taverne war vor ­allem in den vergangenen Tagen das Hauptthema. «Wir wissen, was Taverne für Stärken und Schwächen hat. Wir legen den ­Fokus jedoch auf unser eigenes Spiel», sagt Trainer Marco Tanner. Interessant: Im Schweizer Cup gibt es bei unentschiedenem Spielstand nach 90 Minuten eine Verlängerung – im Gegensatz zum FVRZ-Cup sowie dem englischen und dem deutschen Super-Cup.

Carlo Burà sah Marcel Tanner

Obwohl die Gemeinde Torricella-Taverne, die Richtung Süden acht Kilometer vor Lugano liegt, lediglich 3000 Einwohner hat, hat der AC Taverne in der Saison 2013/14 in der 1. Liga gespielt. In der vergangenen Spielzeit resultierte in der Gruppe 4 der interregionalen zweiten Liga Platz 8. «Wir haben zu Hause mehrmals blöd Punkte abgegeben», berichtet Vereinspräsident Carlo Burà. Der bald 70-jährige Burà hat bereits einen Bezug zum FC Bassersdorf. In den 70er-Jahren war Burà grosser Fan der AC Bellin­zona. 1969 erreichte Bellin­zona den Cupfinal in Bern gegen St. Gallen. Burà gehörte im Wank­dorf­stadion zu den 28 000 Zuschauern. Und Bassersdorfs späterer Trainer Marcel Tanner spielte 90 Minuten für Sieger St. Gal­len … (Zürcher Unterländer)