Bassersdorfer setzen sich durch

In einer kampfbetonten Partie gewann Aufstiegsaspirant Bassersdorf beim kämpferisch und auf eigenem Platz starken Wiesendangen 3:2. «Insgesamt ist unser Sieg mit Sicherheit verdient», kommentierte Bassersdorfs Trainer Marco Tanner, «wir waren auch in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft mit den klareren Chancen aus dem Spiel heraus. Und bis auf die beiden Fehler, die Wiesendangen allerdings sehr geschickt zu Kontern und zwei Toren genutzt hat, ­haben wir wenig zugelassen.» In der Tat ging Tanners Team schon nach sechs Minuten und einem Doppelpass, den Marc Tinner gekonnt­ abschloss, in Führung. Doch dann liefen die Gäste in jene zwei Konter, die Tim Barth innert sechs Minuten (14. und 20.) zum Ausgleich und zur Führung der Wiesendangener abschloss.

Die ambitionierten Gäste hielten jedoch dagegen. Zunächst ­erzielte Gino Zambelli auf Vorarbeit seines Bruders Seve­rino nach einem Corner per Kopf den 2:2-Ausgleich (54.). Acht Minuten später avancierte Marc Tinner zum Doppeltorschützen, als er zum 3:2-Siegtreffer einschob. «In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch weiterhin über­legen, haben aber nach einem Ballverlust noch besser umgeschaltet, sodass Wiesendangen selbst gar nicht mehr gefährlich vor unser Tor gekommen ist», schilderte Tanner, «so haben wir den Druck natürlich weiter erhöht, und so waren unsere Tore die logische Folge.» Bis auf die letzten zehn Minuten habe seine Mannschaft den Gegner in der Folge kontrolliert, was den Trainer denn auch zufrieden stimmte.

«Ein Saisonstart ist nie einfach, in Wiesendangen schon gar nicht.» Dazu komme, dass der Sieg in der 1. Runde des Schweizer Cups und die Auslosung mit dem FCZ als Gegner in der 2. Runde für einige Emotionen in Bassersdorf gesorgt hätten. «Umso besser, dass es uns trotzdem gelungen ist, den Fokus aufs Wesentliche, den Alltag in der 2. Liga zu richten», lobte Tanner seine Spieler.

Ein Punkt für Rümlang

Auch Rümlangs neuer Trainer Michele­ Digeronimo durfte mit seinem Meisterschaftseinstand zufrieden sein. Der Aufsteiger ­holte mit dem 1:1 beim heimstarken Greifensee einen Punkt. «Es wäre sicher noch mehr drin gelegen», kommentierte Digeronimo, «aber ich weiss, wie schwierig es ist, in Greifensee zu bestehen. Dar­um­ können wir mit dem 1:1 sicher­ leben.» Auf dem hohen Rasen­, der bei sommerlichen Temperaturen zur Klebrigkeit neige, seien Ballführung und gepfleg­tes Passspiel nur unter erschwerten Bedingungen möglich. «Trotzdem haben wir nicht nur gut mitgehalten, sondern auch noch mehr vom Spiel gehabt», ­befand Digeronimo. So sah er seinen Stürmer Daniel Steiner beim Stand von 0:0 zweimal alleine aufs Tor der Gastgeber zulaufen. Der Neuzuzug im Sturm, der in der Sommerpause von Regensdorf nach Rümlang gekommen war, liess die beiden Top-Torgelegenheiten aus. Und kurz darauf gingen die Platzherren in Führung.

Und die Liganeulinge zeigten Moral, gestanden Greifensee kaum Chancen zu, machten auf gegnerischem Platz kontinuierlich Druck und bekamen kurz vor Spielschluss doch noch den Lohn für ihre Bemühungen. In Form des Treffers zum 1:1-Endresultat in der 83. Minute – durch den ­zuvor glücklosen Daniel Steiner.

Eine Lektion für Rafzerfeld

Mitaufsteiger Rafzerfeld musste da schon deutlich mehr Lehrgeld bezahlen: Die Spieler von Aufstiegstrainer Gianluca Pasanisi unterlagen in Diessenhofen gleich mit 1:5. «Wir waren mega nervös und aufgeregt, sind darum am Anfang immer einen Schritt zu spät gekommen und haben die ersten vier Tore des Gegners praktisch selbst produziert», schilderte Pasanisi. Seine junge, auf diesem Niveau unerfahrene Mannschaft sei für ihre Fehler, wie etwa Ballverluste in der eigenen Defensivzone, bestraft worden: «In der 2. Liga führt so etwas meistens zu einem Gegentor.»

Aber der Rafzerfelder sah auch gute Ansätze und Chancen für ­seine Mannschaft. Und Pasanisi stellte klar: «Diessenhofen war heute nicht um vier Tore besser, das Resultat ist zu hoch ausge­fallen – aber ich weiss, was ­meine Spieler drauf haben, und dass wir auch auf diesem Niveau bestehen können.» (Zürcher Unterländer)