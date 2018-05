Begehrte Schleudersitze

Nachdem am 20. April dieses Jahres Zweitligist Bassersdorf vermeldete, dass Trainer Marco Tanner auf Ende Saison aufhört, gingen beim Unterländer Verein 40 Bewerbungen für den Job des scheidenden Coachs ein. «Natürlich ist man als Verein froh, wenn man aus einer so grossen Auswahl aussuchen kann, statt dass man suchen muss», berichtet Bassersdorfs Vereinspräsident Serge Caminada. Ganz ohne Arbeit verlief es für ihn und seine Vorstandskollegen bei der Benennung des neuen Trainers aber doch nicht. «Natürlich prüfen wir die Dossiers, die uns überzeugen, genau. Zudem hatten wir schon Monate vor Marco Tanners Abgang alle unsere Augen offen, weil wir wussten, dass Marco einmal eine noch anspruchsvollere Tätigkeit verrichten wird als diejenige im FC Bassersdorf», fügt Caminada an.Die Nachfolge von Bassersdorfs Erfolgstrainer Marco Tanner wird Gianni Lavigna übernehmen. Sein aktuelles Team Oberwinterthur führt in der Gruppe 5 der 3. Liga souverän die Tabelle an und wird wohl Ende Saison in die 2. Liga regional aufsteigen – und dort mit grosser Wahrscheinlichkeit Gegner von Bassersdorf sein. Serge Caminada zur Wahl von Lavigna: «Er ist ein Trainer, den wir schon länger auf unserem Radar haben. Zudem hat uns seine Bewerbung überzeugt.» Assistent von Gianni Lavigna wird Guiseppe Gatto sein, der früher erfolgreich Kloten und Bülach trainiert hat.

Kommt Rainer Bieli?

Die hohe Anzahl Bewerbungen zeigt, wie begehrt die Trainerposten sind. Auch in der 2. und in der 3. Liga. Das ist erstaunlich. Ein Fussballtrainer muss immense Belastungsfähigkeit, Fussballfachwissen und Sozialkompetenz mitbringen. Und neben den hohen Hürden gibt es im Trainermetier noch unschöne Faktoren wie Entlassungen oder vorzeitige Vertragsauflösungen.

Nur noch 5 Trainer fehlen den bekannten 16 Fanionteams im Unterland für die kommende Saison 2018/2019. Bei Oberglatt und Glattfelden sind die Gründe ersichtlich. Beide Klubs kämpfen gegen den Abstieg in die 4. Liga. Die Vereinsverantwortlichen müssen zuerst wissen, in welcher Liga ihr Fanionteam in der kommenden Saison spielt, bevor sie handeln. Auch das Bassersdorfer Drittligateam schwebt noch in Abstiegsgefahr. Sein Trainer Paolo Ambula hat sich für eine Schaffenspause entschieden, weil er mittlerweile viele Jahre ohne Unterbruch als Trainer arbeitet und nun eine schöpferische Pause einlegt.

Auch bezüglich seiner Drittligamannschaft ist Serge Caminada mit Vorstandskollegen bereits aktiv geworden. Bald werden sie den neuen Trainer bekannt geben. «Ob im Herbst 3. oder 4. Liga, wir brauchen einen Trainer, der unsere fundiert ausgebildeten Junioren gut in den Aktivfussball führt», erörtert der Bassersdorfer Vereinspräsident.

Auf Trainersuche ist noch Zweitligist Regensdorf. Die Furttaler konnten in den vergangenen Jahren mit Hilmar Zigerlig, Marco Bolli oder Walter Grüter bekannte Namen verpflichten. Wird es nun der ehemalige GC-Profi Rainer Bieli, der lange Zeit Küsnacht trainiert hat, sein? Oder Assistenztrainer Leys Francisque, der auf dem Wisacher tolle Arbeit leistet?

Eine Trennung gibt es ebenso in Rafz. Assistenztrainer Luigi Bello übernimmt das Amt von Marcos Rey. «Rey hat unsere Erwartungen übertroffen, wir stellen ihm ein gutes Zeugnis aus. Aber sein Wohnort Hunzenschwil ist über 50 Kilometer von Rafz entfernt, was uns für den Familienvater als zu weit und im schlimmsten Fall eben auch als gefährlich erscheint», berichtet Rafzerfelds Vereinspräsident Christian Mundt.

Toll, dass der Unterländer Traditionsverein Dielsdorf trotz Viertligazugehörigkeit am Trainer festhält. (Zürcher Unterländer)