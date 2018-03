Beim Auftakt gehts gleich zur Sache

Es war ein packendes Duell, trotz des tiefen Bodens, der wegen Schneefalls während der zweiten Halbzeit an mehreren Stellen fast sumpfig wurde. Beide Teams gingen selbstbewusst ins Spiel. Bassersdorf macht dies sowieso immer. Wiesendangen hat während der Winterpause gleich sieben neue Akteure geholt und sich ­damit deutlich verstärkt. Beide Mannschaften spielten von Beginn weg bis zum Schluss auf Sieg.Gastgeber Bassersdorf begann besser – und wurde bereits inder 9. Minute belohnt. Wiesendangens Mittelverteidiger Devis Müller köpfelte eine Flanke wuchtig ins eigene Tor. Bis zur20. Minute hielt Bassersdorf das Tempo hoch. Danach zeigte auch Wiesendangen, dass es Fussball spielen kann. In der 34. Minute wurde jedoch Bassersdorfs Patrick Schmid in die Tiefe geschickt. Der Stürmer stand al­lein vor Schlussmann Ramon Frauenfelder. Der ehemalige Erstliga-Goalie hielt den Ball. Die Partie wogte hin und her. In der 40. Minute glich Lukas Trecek für Wiesendangen zum 1:1 aus.

Die ersten 25 Minuten inder zweiten Halbzeit waren umkämpft. Wiesendangen erwies sich als harter Widersacher. ­Bassersdorfs Trainer Marco Tanner sagte nach dem Schlusspfiff zum Gegner: «Wiesendangen brachte Kampf und Leidenschaft auf den Rasen.» Bassersdorfs Spielmacher und Siegtorschütze Severino Zambelli fügte an: «Eswar sehr zäh, gegen sie zu spielen.»

Viel Power von der Bank

Tanner reagierte auf die Ausgeglichenheit auf dem Rasen mit drei Wechseln. In der 62. Minute kam Luca Russheim, und in der 74. Minute kamen Gerasimos Tsakmakidis und Marc Muff. Die drei neuen Spieler brachten frischen Schwung in die Bassersdorfer Angriffe. Die Unterländer strebten zielstrebig das zweite Tor an. Dieses gelang dem unermüdlichen und gegen Krampferscheinungen kämpfenden Zambelli in der 79. Minute mit einem Weitschuss. Bassersdorf stand danach dem 3:1 näher als die Gäste dem Ausgleich.

Coach Marco Tanner lobte nach Spielschluss sein ganzes Team. Auch Davide Sciullo, der im Fanionteam seine erste Partie von Beginn an bestritt. «Der Rhythmus ist schon höher alsin der 3. Liga», meinte der 21-Jährige nach Spielschluss.

(Zürcher Unterländer)