Brüttiseller-Dietliker schnuppern im Derby an der Überraschung

Bassersdorf hat noch ganz kleine Chancen auf den Aufstieg in die2. Liga interregional. Und Aufsteiger Brüttisellen-Dietlikon hat sich in den ersten acht Meisterschaftsrunden mit je vier Siegen und Niederlagen gut geschlagen. Beide Teams waren im Unterländer Derby auf Punktezuwachs angewiesen. Entsprechend engagiert gingen die Teams ans Werk. Bassersdorf machte das Spiel schnell. Die Aussenverteidiger Marco Schmid und Takeru Lino marschierten häufig mit nach vorne. Der defensive Aufbauer Martin Hruska verstärkte ebenso die Bassersdorfer Offensivbemühungen.Das dominante Auftreten des Gastgebers kam Brüttisellen-Dietlikon mit seinen vielen beweglichen Spielern entgegen. Die Gäste agierten geschickt in den offenen Räumen und die drei Stürmer Armin Kuljici, Uchenna Anioke und Rihan Zekjiri wurden mehrmals mit brauchbaren Bällen versorgt. Das Sturmtrio wusste mit den Pässen auch etwas anzufangen. Entschlossen bewegte es sich Richtung Bassersdorfer Tor und sorgte dort mehrmals für Unruhe. Pech für den Gast war aber, dass in der 20. Minute Aussenverteidiger Mauro Gallani wegen einer möglichen Meniskusverletzung vom Platz musste. Noch grösseres Ungemach aber bedeutete für die Gäste der Platzverweis gegen Joel Azevedo in der 38. Minute. Der Aussenläufer schützte bei einem Freistoss mit der Hand seinen Kopf. Der Ball flog an die Hand und der Schiedsrichter ahndete dies mit der zweiten Gelben Karte gegen Azevedo. «Joel hat nichts anderes getan als seinen Kopf zu schützen, der Entscheid war falsch», meinte nach Spielschluss Brüttisellen-Dietlikon-Assistenztrainer Claudio Spiegel.

Diese Pause tat nicht gut

Der Platzverweis hemmte den Spielfluss. Auf beiden Seiten. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte aber Marc Tinner einmal mehr, wie wichtig er für sein Team ist. Der körperlich starke 32-Jährige, der immer unermüdlich unterwegs ist, schnappte sich nach einem Verteidigungsfehler den Ball, tänzelte um den letzten Abwehrspieler herum und schoss cool zur Führung ein.

Der Grossteil der Zuschauer dachte in der Pause, die Begegnung sei gelaufen. Zumal Brüttisellen-Dietlikon mit einem Mann weniger auf dem Rasen stand. Aber denkste. Brüttisellen zeigte die mannschaftliche Geschlossenheit, die das Team seit Jahren auszeichnet. Bassersdorf suchte in der zweiten Halbzeit vehement das 2:0, während der Gast gefährlich konterte. Und Anioke gelang in der 63. Minute das 1:1. Den Bassersdorfer Führungstreffer auf dem Fuss hatte danach in der 79. Minute Gino Zambelli. Doch Goalie Sandro Holder hielt stark. Eine Minute später aber jubelte Zambelli. Mit einem tollen Freistoss erzielte er das 2:1. Dieses Kunststück ist sonst seinem Bruder Severino vorbehalten. Nun schnappte sich aber Gino den Ball . . .

Danach war der grandiose Widerstand von Aussenseiter Brüttisellen-Dietlikon gebrochen. Marco Schmid schoss mit einem strammen Schuss in der 89. Minute noch das 3:1. Bassersdorfs Trainer Gianni Lavigna nach dem Match: «Die 13-tägige Pause hat uns nicht gut getan. Dafür hat es Brüttisellen-Dietlikon mit seinen Kontern sehr gut gemacht.» Severino Zambelli: «Brüttisellen war wirklich sehr aufsässig.»

(Zürcher Unterländer)