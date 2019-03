Bühne frei für Thomas Häberli

Vor etwas mehr als zwei Wochen genoss Thomas Häberli das, was er «Berner Tag» nennt. Er traf Freunde, und davon hat er in Bern viele, er hat einst 13 Jahre bei YB verbracht. Als er wieder ins luzernische Ballwil zurückkehrte, nahm er sich vor, «einen zweiten Berner Tag» einzuschalten, möglichst bald. Es gab noch einige, mit denen er sich gerne getroffen hätte. Aber aus aktuellem Anlass musste er den nächsten Besuch auf unbestimmte Zeit verschieben.

Remo Meyer rief ihn an, der Sportchef des FC Luzern befand sich auf Trainersuche. Häberli war seit Anfang Jahr ohne Anstellung, beim FC Basel aber immer noch auf der Lohnliste bis 2020. Er hätte es sich finanziell gut leisten können, alles ruhig anzugehen. Nur: Das wollte er nicht, erst recht nicht, als dieses Angebot kam. «Das ist meine Chance», sagt er.

Darum macht Häberli jetzt keine Ferien mit Abstechern nach Bern, sondern steht auf dem Trainingsplatz hinter der Swissporarena. Und gibt Kommandos. «Wir haben hohe Ansprüche!», ruft er seinen Spielern zu, «wir bringen das hin!» Oder: «Ohne Kommunikation geht nichts!» Er ist klar in der Ansage, mit kräftiger Stimme und in verschiedenen Sprachen erklärt er, was er will.

Als die Einheit zu Ende ist, bilanziert er: «Die Jungs zeigen enormen Willen. Das kommt gut.» Am Spielfeldrand gehört Willy Neuenschwander zu den Beobachtern, er hat einst Häberli als Spieler gefördert: «Er erfüllt so viele Voraussetzungen, dass ich mir keine Sorgen mache: Ich traue ihm den Durchbruch auch als Trainer in der Super League zu.»

Der Regisseur wird Stürmer

Häberli ist ein Optimist, der 44 werden musste, bis sich ihm die Möglichkeit bot, die grosse Bühne zu betreten. Aber er hat nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben, er sagt: «Ich habe Zeit benötigt, um meinen Rucksack zu füllen. Dafür bin ich jetzt bestens vorbereitet.»

Es sind Worte, die an YB-Trainer Gerardo Seoane erinnern. In jungen Jahren ist Häberli ein talentierter Stürmer aus dem Luzerner Seetal, der mit 20 in die Westschweiz zieht. Lausanne gibt ihm einen Einjahresvertrag, aber die Zusammenarbeit wird nach sechs Monaten beendet. Häberli plagen Rückenprobleme, die angeblich nur mit einer Operation behoben werden können.

Er aber ist überzeugt, dass kein Eingriff notwendig ist, und winkt ab. Gleichzeitig verabschiedet er sich von der Idee, Profi zu werden. Häberli kickt fortan auf Amateurebene und arbeitet im Büro einer Krankenkasse in Luzern. Bis Schötz ihn holt, 23 ist er bereits, ein feiner Techniker, ein Zehner, ein Regisseur. Aber beim Luzerner Erstligisten funktioniert ihn Trainer Neuenschwander zu einem Stürmer um, er sieht in ihm eher den Sprinter als den Vielläufer.

Und der Schachzug sitzt. Häberli schiesst Tor um Tor – und nimmt Stufe um Stufe: von der 1. Liga in die Challenge League zum SC Kriens, weiter zum FC Basel, ein halbes Jahr später zu YB. Dort kommt er im Sommer 2000 an, dort beendet er nach neun Jahren auch seine Karriere. Er ist nicht irgendwer, der zufällig in Bern gelandet ist, sondern eine populäre Figur geworden (siehe Zweittext).

Die Jahre im Fussball haben aus ihm genauso wenig einen anderen Menschen gemacht wie die Jobs, die er danach im Business hatte – als Assistenztrainer, Nachwuchstrainer, Talentmanager oder Spielerentwickler in Bern und Basel. «Er gehörte mit seiner individuellen Klasse zwar zu den dominanten Figuren auf dem Platz», sagt Neuenschwander, «aber er dachte stets teamorientiert. Über ihn sagte jeder dasselbe: Er ist einfach ein feiner Mensch. Und für mich als Trainer war er einer der Pflegeleichtesten überhaupt.» Es kam vor, dass Häberli mit einer Ladung Cevapcici im Training auftauchte und spontan einen Grillplausch für die Mannschaft organisierte.

Häberli legt auch in neuer Funktion Wert auf korrekten Umgang und weiss trotzdem, dass er in der Chefrolle auch unangenehme Entscheide fällen muss. Aber das ist einer jener Bereiche, mit dem er sich in den vergangenen Jahren intensiv befasst hat. An der Fachhochschule Olten hat er ein dreijähriges Studium mit dem Master in Coaching abgeschlossen. Er will Lösungen bieten und Spieler besser machen, ohne dabei einen ruppigen Befehlston anzuschlagen. «Emotionen sind der Schlüssel», sagt er, «ich muss es schaffen, mit Argumenten zu überzeugen. Und zu begeistern.»

Die Lernbegierde

Von manchem Trainer hat er gelernt und vom Austausch profitiert. In diesem Zusammenhang fallen Namen wie Urs Fischer oder Raphael Wicky. Häberli liest viel über Coaching oder den Werdegang grosser Trainer, er ist beeindruckt von einem Carlo Ancelotti, der in vier grossen Ligen Europas erfolgreiche Arbeit ablieferte. Inspirieren lässt er sich aber von ganz vielen Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und nicht im Fussball daheim sind. Häberli saugt alles auf, was ihn besser machen könnte, er sagt: «Als Trainer stehst du immer wieder vor ungeahnten Herausforderungen, dafür muss ich gewappnet sein.»

Am Mittwoch besteht die Herausforderung darin, gegen seine alte Liebe zu bestehen. YB gastiert im Cup-Viertelfinal in Luzern, und Häberli blendet seine Vergangenheit für ein paar Stunden aus: «Ich freue mich einfach auf den Abend.» Vorerst ist sein Vertrag bis Ende Juni befristet, was danach ist, weiss er nicht. Macht aber nichts: «Ich darf zeigen, was ich kann. Und wenn das gut genug ist, gibt es automatisch eine Fortsetzung.»

Der Start ist schon einmal gelungen: Einem 1:1 beim FC Zürich folgte ein 3:1 gegen GC in Zürich. Ein Sieg gegen die Young Boys wäre zwar noch keine Garantie, dass die Luzerner mit ihm weitermachen, aber doch ein nächstes kräftiges Argument. Und in diesem Fall müsste sich der Jungtrainer auch in anderer Hinsicht keine Sorgen machen: Er dürfte sich in Bern gewiss immer noch blicken lassen. (zuonline.ch)