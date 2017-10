Perfekter Einstand für Henyckes bei den Bayern

Jupp Heynckes gelingt die Rückkehr auf die Trainerbank von Bayern München: Unter dem 72-Jährigen gewinnt der Meister daheim gegen Freiburg mit 5:0.

Schon in der 8. Minute konnte Heynckes ein erstes Mal jubeln: Ein Eigentor von Julian Schuster bescherte ihm einen idealen Einstand in die Partie. Kingsley Coman (42.), Thiago Alcantara (63.), Robert Lewandowski (75.) und Joshua Kimmich (93.) schossen die weiteren Treffer für die Münchner, die vor der Länderspiel-Pause in drei Partien sieglos geblieben waren.

Bayern München liegt nach der 8. Runde im 2. Rang, mit zwei Punkten Vorsprung auf Hoffenheim, das daheim gegen Augsburg in der 85. Minute das 2:1 schoss und in der 89. das 2:2 kassierte. Erst um 18.30 Uhr spielt Borussia Dortmund. Der Leader, der zwei Punkte Reserve auf seinen ersten Verfolger besitzt, empfängt RB Leipzig.

Telegramme:

Bayern München – SC Freiburg 5:0 (2:0). – 75'000 Zuschauer. – Tore: 8. Schuster (Eigentor) 1:0. 42. Coman 2:0. 63. Thiago 3:0. 75. Lewandowski 4:0. 93. Kimmich 5:0. - Bemerkung: Freiburg ohne Sierro (verletzt).

Hoffenheim – Augsburg 2:2 (0:0). - 27'014 Zuschauer. – Tore: 52. Hübner 1:0. 75. Gregoritsch 1:1. 85. Uth 2:1. 89. Vogt (Eigentor) 2:2. – Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 85.), ohne Kobel (Ersatz), Augsburg mit Hitz.

Hertha Berlin – Schalke 04 0:2 (0:0). – 50'590 Zuschauer. – Tore: 54. Goretzka (Foulpenalty) 0:1. 78. Burgstaller 0:2. – Bemerkungen: Berlin ohne Lustenberger (Ersatz) und Stocker (nicht im Aufgebot), Schalke ohne Embolo (Ersatz). 45. Rot gegen Haraguchi (Berlin/Foul).

Mainz 05 – Hamburger SV 3:2 (1:1). – 30'371 Zuschauer. – Tore: 2. Maxim 1:0. 9. Walace 1:1. 52. Bell 2:1. 58. Latza 3:1. 92. Salihovic (Handspenalty) 3:2. – Bemerkungen: Mainz ohne Frei (Ersatz), Hamburg ohne Janjicic.

Hannover 96 – Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1). – 43'500 Zuschauer. – Tore: 10. Haller 0:1. 36. Sané 1:1. 90. Rebic 1:2

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 7/19 (21:2). 2. Bayern München 8/17 (21:7). 3. Hoffenheim 8/15 (15:10). 4. RB Leipzig 7/13 (12:8). 5. Schalke 04 8/13 (10:9). 6. Eintracht Frankfurt 8/13 (8:7). 7. Augsburg 8/12 (11:8). 8. Hannover 96 8/12 (8:6). 9. Borussia Mönchengladbach 7/11 (10:12). 10. Mainz 05 8/10 (10:13). 11. VfB Stuttgart 8/10 (6:10). 12. Hertha Berlin 8/9 (8:10). 13. Bayer Leverkusen 7/8 (13:11). 14. Wolfsburg 7/7 (6:9). 15. Hamburger SV 8/7 (6:14). 16. SC Freiburg 8/7 (5:16). 17. Werder Bremen 7/4 (3:7). 18. 1. FC Köln 8/1 (3:17). (sda)