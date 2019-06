Das ist das ZU-Team der Saison

Die 2. Liga-Fussball-Teams im Zürcher Unterland haben in der vergangenen Spielzeit mehrheitlich überzeugt. Vor allem der FC Bassersdorf hat mit seinem Aufstieg in die 2. Liga interregional ein Zeichen gesetzt. Entsprechend finden sich in unserem Team der Vorrunde auch gleich vier Bassersdorfer Spieler.

(mst)