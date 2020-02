«Dem sagt man, glaube ich, arbeiten»

Murat Yakin bringt gute Laune mit. Und weil das so ist, als er in einem Restaurant am Zürcher Helvetiaplatz sitzt, ist vielleicht auch der Moment günstig, um ihm diese Frage zu stellen. Er hört sie sich an, lässt sich Zeit, wie er das gerne tut, bevor er antwortet, und schliesslich kommt er zur Erkenntnis: «Ich will das gar nicht bewerten.»

Wer Yakins Weg als Trainer im Fussball sieht, der kann zum Schluss gelangen, dass es zuletzt für ihn nur noch abwärts gegangen ist, dass sein Ruf gelitten hat. Bei den Grasshoppers nach knapp acht Monaten vor die Tür gestellt, danach bei Sion ebenso, und darum ist er in Schaffhausen gelandet, wo der Handball dank der Kadetten erfolgreich ist, aber sicher nicht der Fussball ­wegen des FCS.

Die Frage also heisst: Ist das ein Abstieg für ihn, ein Knick in der Karriere? Yakin kriegt deswegen keine grauen Haare. Die hat er sonst schon, auch im Bart.

Yakin und Schaffhausen, das ist eine Kombination, die auf den ersten Blick nicht zu passen scheint. Da der 45-Jährige mit dem besonderen Namen, mit einer gewissen Weltläufigkeit, einem Auftreten, das jene nicht gerne sehen, die schnell einmal Mühe mit selbstbewussten Menschen bekunden.

Dort der Verein, der weit weg vom grossen Fussball ist, den ­Yakin schon aus seiner Zeit als Spieler kennt. Das ist nicht ­Basel, Istanbul oder Moskau, wo er unterwegs war, das ist nicht Champions League, sondern gerade einmal Challenge League. Der Mann, der viele Titel gewann und als Trainer von Basel im Halbfinal der Europa League stand, muss im Moment zufrieden sein, wenn er nicht absteigt.

Was fehlt ihm in Schaffhausen? Yakin beisst von seinem Gipfeli ab, bevor er ausholt: «Mir fehlen Punkte wegen des jugendlichen Leichtsinns meiner Spieler und wegen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. Alles andere habe ich: die Freude am Schaffen, die Freude am Fussball, eine super Infrastruktur, Topleute um mich ­herum und ein paar Neider.»

Zuerst kam Roland Klein, dann Murat Yakin, und sofort hiess es: Der Yakin-Clan habe den Club übernommen.

Das Letzte kommt ohne ­Ansatz, auch das ist typisch für Yakin, mindestens so typisch wie das Lachen, das er dazu liefert. Neider hat er immer gehabt, er und auch sein Bruder Hakan, der ihn als Assistenztrainer nach Schaffhausen begleitet hat. Und jetzt schreiben die ihm Mails, «anonym, mit Drohungen und allem Möglichen», sagt er. Selbst in Schaffhausen, dieser sonst gemütlichen Stadt? «Ah ja, stellen Sie sich vor! Wenn ein ­Yakin irgendwo auftaucht …»

Er war schon einmal in Schaffhausen, der damalige Präsident Aniello Fontana rief ihn Ende 2016 in der Not, als die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz in den Winter ging. Acht Monate blieb Yakin auch hier, die Zeit reichte ihm, um Schaffhausen souverän vor dem Abstieg zu retten und als Leader zu übergeben, bevor er zu GC wechselte.

Das schwierige Erbe

Anfang letzten Jahres starb Fontana, 27 Jahre lang hatte er patriarchalisch den Club geführt. Der Lipo-Park in Herblingen, der das marode Stadion auf der Breite ersetzt hat, gehört zu seiner Hinterlassenschaft. Als er nicht mehr da war, drohte dem Verein der Kollaps, es brauchte eine ­Lösung und neue Besitzer.

Roland Klein kam, er hatte lange in Asien und Katar gearbeitet und sein Geld in der Fussballvermarktung verdient. «Die Liebe zum Fussball» hat ihn dahin zurückgebracht, wo er einst selbst Fussball gespielt hatte. Und mit ihm, dem neuen Besitzer, kam Murat Yakin. Und schnell hat es geheissen: Der ­Yakin-Clan habe übernommen.

Yakin hat am Helvetiaplatz den Espresso ausgetrunken, als er sich an den letzten Sommer erinnert. Klein kaufte 100 Prozent der FC Schaffhausen AG. ­Zudem wollte er 92 Prozent der Stadion Schaffhausen AG übernehmen, die für den Betrieb des Stadions sorgt. (Die übrigen 8 Prozent halten rund 230 Personen, unter ihnen mit 1 Prozent Murat Yakin.)

In dem Zusammenhang gab es Unstimmigkeiten, Klein wollte von dieser AG nichts wissen, solange Forderungen bestehen. Jetzt ist er auf dem Weg, eine Lösung zu finden. «Uns wurden viele Hindernisse in den Weg gelegt», sagt Yakin, «monatelang wurden wir von einem Chaos abgelenkt.»

Er liess sein Beziehungsnetz spielen, um das Marketing und das Catering auf die Beine zu stellen. Das wurde in Schaff­hausen nicht nur gerne gesehen. «Clan, ja, ja», sagt Yakin, «das höre ich. Wir sind eben eine Grossfamilie, da braucht es Strukturen und Hierarchien. In der Familie trage ich gerne die Verantwortung. Und wer sich mit einem von uns anlegt, legt sich mit allen an.»

Das ist als Hinweis deshalb wichtig, weil der «Blick» jüngst die Geschichte breitgetreten hat, dass Hakan Yakin den Grossteil seines Lohnes als Assistenztrainer von der Arbeitslosenkasse beziehe. Was in der Zeitung unmoralisch daherkommen soll, ist von den Arbeitsvermittlern des RAV abgesegnet worden.

Murat also ist der Kopf der ­Familie. Bei der Mannschaft ist er es ebenso. Und im Club ist es Roland Klein. Für Yakin ist das alles ganz einfach und logisch. Es braucht viel, um ihn aus der Ruhe zu bringen, darum sagt er auch: «Die ersten Monate waren mühsam, aber ich wusste, es kommt alles gut.»

Yakin will keiner sein, der um 8 Uhr im Büro Licht macht, um zu zeigen, dass er arbeitet. Er sei auch so effizient.

Als Klein und Yakin anfingen, musste das Budget um ein Drittel gesenkt werden, sonst hätte es für diese Saison keine Lizenz gegeben. Zehn Spieler waren ­damals erst unter Vertrag, belasteten aber schon um die 80 Prozent des verfügbaren Lohn­budgets. Irgendwoher mussten Spieler geholt werden, die nichts kosten durften. Klein und Yakin schafften das. Schaffhausen beendete die Vorrunde als Vorletzter, nur vier Punkte vor Chiasso.

Im Winter folgten Korrekturen, Yakin konnte mit den jungen Spielern arbeiten, wie er sich das vorstellte, und zum Start in die Rückrunde gab es in vier Spielen acht Punkte und nur ein Gegentor. Chiasso ist auf einmal zehn Punkte distanziert.

Was Yakin fasziniert

Yakin ist nicht nur der Trainer im Verein, er will mithelfen, dass das Stadion besser ausgelastet wird, mit Sponsorenanlässen oder Konzerten. Er sieht das Potenzial mit dem Stadion, um etwas zu bewegen. Das fasziniert ihn, «dem sagt man, glaube ich, arbeiten», sagt er und lacht. Es ist sein Schlenker auf den Vorwurf von Sions Chef Christian Constantin, der ihm vorwarf, faul zu sein. Yakin will keiner sein, der morgens um 8 Uhr Licht im Büro macht und einstempelt, um zu zeigen, dass er arbeitet. Er sagt, er sei auch so effizient.

Nach eineinhalb Stunden muss er weiter. Später am Tag bestreitet seine Mannschaft noch ein Testspiel. Zum Abschied sagt er: «Ich bin happy, ich bin gerne da, wo ich bin. Da habe ich meine Freude.»

