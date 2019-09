Den wichtigen Sieg erzwungen

Ein Vorzeichen der Begegnung Regensdorf gegen Wettswil-Bonstetten II war anders, das andere gleich. In der vergangenen Saison schafften die Unterländer erst in der letzten Meisterschaftspartie den Ligaerhalt, während die Säuliämtler die Saison auf Platz 3 abschlossen. In der aktuellen Spielzeit aber sind beide Equipen mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen gestartet.

Zur Gegenwart: Beide Teams suchten gestern Sonntag von Beginn weg ihr Heil im Angriff. Bis zur 19. Minute gab es auf beiden Seiten je zwei gute Chancen. Gabriel Machado verwertete in der 7. und 19. Minute seine beiden für Regensdorf, während ein Wettswiler Tor wegen Offsides annulliert wurde und Captain Nico Buchmann in der 12. Minute bei einem Lattenschuss das 1:1 verpasste. «Wir standen von Beginn an hoch, weil wir in Führung gehen wollten. Das am liebsten relativ früh. Aber natürlich birgt dieses System auch gewisse Risiken», beschrieb nach Spielschluss Regensdorfs Trainer Daniel Koch die Anfangsphase. Nach dem 2:0-Führungstreffer verflachte die Partie. Auch nach dem Seitenwechsel gabs kein Angriffsfeuerwerk wie zu Beginn. «Ich hatte nach der Pause von Wettswil mehr erwartet», meinte Koch. Nach einer Stunde Spielzeit fiel dennoch der 1:2-Anschlusstreffer. Nicht zwingend, aber auch nicht unverdient. Kurz danach nahm die Partie wieder Fahrt auf. Die Gäste suchten vehement den Ausgleich und kamen zu guten Chancen, während sich Regensdorf Kontermöglichkeiten boten. Regensdorfs Goalie Samuel Winkler rettete gar viermal mirakulös, während Doppeltorschütze Machado bei einem Pfostenschuss in der 84. Minute Pech bekundete. So blieb es beim 2:1.

Weitere Festtage im Furttal?

«Meine Spieler haben solidarisch füreinander gekämpft», lobte nach Spielschluss Trainer Daniel Koch seine Akteure. Heute Montag hat er ihnen als Belohnung das Training gestrichen. «Wir sind zufrieden mit unserem Saisonstart gegen starke Teams», begründete er seine Geste. Zudem bestreitet sein Team am kommenden Wochenende wegen des Watterfäscht kein Spiel. Goalie Samuel Winkler, Mittelverteidiger Cornelio Henrique Bem, Flavio Zwahlen, der wie Bayern Münchens Joshua Kimmich hinten sauber interveniert und ebenso unentwegt mit nach vorne geht, die Mittelfeldspieler Robin Döringer und Davide Caracuta sowie die Offensiven Machado, Milos Janicijevic und Daniel Steiner konnten gegen Wettswil-Bonstetten ihr ganzes Potenzial abrufen. Vitor Huvos, der viel Qualität auf den Platz bringt, war gesperrt, und Ikmet Vrenezi musste wegen Leistenproblemen pausieren. Es ist gut möglich, dass nach dem Watterfäscht der FC Regensdorf bald wieder für Fussballfeste sorgen wird.