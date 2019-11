Der Derbysieger schöpft Hoffnung

Brüttisellen-Dietlikon und Wallisellen verbindet vieles. Ihre Sportplätze Lindenbuck und Sportzentrum liegen Luftlinie keine vier Kilometer voneinander entfernt. Beide stiegen im Frühling 2018 souverän in die 2. Liga auf, nachdem sie zuvor je zwei Jahre in der 2. Liga um Punkte gekämpft hatten. Und beide sind momentan abstiegsgefährdet, weil weder Brüttisellen-Dietlikon noch Wallisellen ihren Spielern Geld für ihren Einsatz geben. Nicht alle Clubs in der 2. Liga handeln so vorbildlich.

Gestern Sonntag in der zweitletzten Partie der Vorrunde duellierten sich Brüttisellen-Dietlikon und Wallisellen erstmals in dieser Saison. Gastgeber Brüttisellen hatte nach elf Meisterschaftsspielen lediglich acht, Wallisellen gar erst vier Punkte auf dem Konto. Beide Trainer erlebten in den vergangenen Wochen ähnliche Situationen. Wallisellens Maurizio Fede sagt etwa: «Wenn man in einer Negativspirale drin ist, klappen Dinge plötzlich nicht mehr, die vorher fast von allein gegangen sind.» Brüttisellen-Dietlikons Coach Robert Merlo nennt ein anderes Beispiel. «Wenn man unter dem Abstiegsstrich klassiert ist, bekommt man Penaltys, die man als nicht abstiegsgefährdete Mannschaft wohl nicht erhalten würde.» Merlo hat trotz des zweitletzten Tabellenplatzes ebenso den Humor nicht verloren und gibt einen bekannten Spruch von sich. «Wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu.»

Brüttiseller Zusammenhalt

Die Absenzenlisten beim Derby gestern Sonntag waren auf beiden Seiten lang. Bei Wallisellen mit Nicola Caldarazzo und Tugay Aydin (beide verletzt), Stefano Megna (Rückenprobleme), Ivan Palumbo, Davide Caroli und Luca Crusi (alle gesperrt), Marc Moor (WK) und Yannick Rueda (Arbeit) noch länger als bei Brüttisellen-Dietlikon mit Arbin Adili (Fuss gebrochen), Agon Amzai (verletzt), Joel Azevedo (Becken), Dario (leichte Zerrung) und Lucca Krebs (Kreuzbandriss). Beim Sieger fielen dann im Spiel die Absenzen, obwohl mit Dario Krebs ein Ausnahmeakteur fehlte, aber nicht so ins Gewicht. Trainer Robert Merlo erklärte, weshalb nicht: «Wir haben ein riesiges Kader. Genau wegen der Verletzungen. Das Schöne bei uns ist, dass alle am gleichen Strick ziehen. So kommt keine Missgunst auf, wenn einer wegen des grossen Kaders nicht eingesetzt wird.»

Keine Trainerdiskussionen

Brüttisellen-Dietlikon gewann das jüngste Derby verdient 3:0. Trotzdem war Wallisellens Coach Maurizio Fede nach Spielschluss nicht ganz unzufrieden. «Trotz der vielen Absenzen haben wir gefightet.» Sein Team muss als abgeschlagener Tabellenletzter in die Winterpause gehen, das steht jetzt schon fest, obwohl Wallisellen am kommenden Samstag noch zu Hause gegen den FC Schaffhausen 2 spielt. Fede muss allerdings nicht um seinen Job fürchten. «Das Problem bei uns ist nicht der Trainer», hält Vereinspräsident Jörg Bosshart fest. Der Coach hat auch nicht vor, wegen der misslichen Tabellensituation selber aufzugeben. «Ich werde alles geben, um noch über den Abstiegsstrich zu kommen», sagt er.

Ebenso keine Trainerdiskussion gibt es bei Brüttisellen-Dietlikon. Der Verein weiss, was er an Robert Merlo hat. Auch der 58-Jährige gibt sich kämpferisch und überträgt seinen Elan immer wieder aufs Team. «Wir hoffen, dass unser starker Strafraumstürmer Alessio Barigliano ins Team zurückkehrt. Andererseits haben aktuelle Spieler von uns noch Steigerungspotenzial. Wir werden natürlich alles geben, um über den Abstiegsstrich zu kommen.»

Die Top 3

Brüttisellen-Dietlikons zweifacher Torschütze Fejaz Zecirovci übte im Mittelfeld die Spielmacherrolle aus und erzielte zwei wichtige Tore. Sein Teamkollege Piero Quattrocchi rannte auf der rechten Seite rauf und runter, verteidigte gut und spielte nach vorne brauchbare Pässe. Filigrantechniker Samir Ben Mahfoudh, ebenfalls von Brüttisellen-Dietlikon, kam der Kunstrasen entgegen. Der flinke Offensivspieler legte den Ball geschickt für seine Mitspieler ab und gewann Duelle Mann gegen Mann. (mw)