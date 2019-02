Der Messi-Zirkus geht im Oktober los

Er sei von einem anderen Planeten, seine Leistungen seien unnachahmlich. Solche Sätze fallen oft, wenn über Lionel Messi gesprochen wird. La Pulga, zu Deutsch der Floh, gehört zu den besten Fussballspielern aller Zeiten, zusammen mit Cristiano Ronaldo, Pelé und Armando Maradona. Doch die Ehre, die Messi zuteil wird, hat noch keiner der drei oben genannten erfahren.

Der weltberühmte Cirque du Soleil hat ein Programm geschrieben, das auf dem Barcelona-Star basiert. Messi10 soll das Ganze heissen und sich vor allem um das Leben des Argentiniers drehen. Die Premiere wird im Oktober 2019 in Barcelona stattfinden.

Das Leben des Lionel Messi war nicht immer einfach. Der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner wuchs in ärmlichen Verhältnissen in der argentinischen Millionenstadt Rosario auf. Er hat zwei Brüder und eine Schwester. Vier Kinder durchzubringen war für die Eltern eine finanzielle Herausforderung.

Der kleine Lionel fing im Alter von fünf Jahren an, Fussball zu spielen. Nach drei Jahren beim FC Grandoli wechselte er zu den Newell's Old Boys, einem argentinischen Erstligaclub. Während seine Mitspieler immer grösser und kräftiger wurden, blieb Messi klein und schmächtig. Bei ihm wurde eine Wachstumsstörung diagnostiziert, deren Behandlung für die Familie zu teuer war.

Hilfe aus Katalonien

Und so kam der FC Barcelona ins Spiel. Der spanische Spitzenclub bot der Familie Messi an, nach Spanien zu kommen, die Hormontherapie zu bezahlen und den Sohn im Club aufzunehmen. Sie nahmen das Angebot an und wanderten nach Barcelona aus. In der katalanischen Hafenstadt fiel Lionel sofort auf, er schoss allein in seinem ersten Spiel für La Masia, die berühmte Nachwuchsakademie Barças, fünf Tore, in der ersten Saison gar 35 Treffer in 30 Spielen.

La Pulga debütierte im Oktober 2004 in der ersten Mannschaft. Seither kamen 663 Einsätze und 581 Tore hinzu – Messi prägt bei den Blaugrana eine Ära. Er gewann mit Barça viermal die Champions League und neunmal die spanische Meisterschaft.

In den vergangenen Jahren duellierte er sich immer wieder mit Cristiano Ronaldo, dem anderen herausragenden Spieler der heutigen Zeit. Da stellt sich nun die Frage, wann CR7 mit seiner eigenen Zirkusshow nachlegt?