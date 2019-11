Der Schiedsrichter ist unantastbar – auch für beleidigte Fussballer

Vier Spielsperren für den FCB-Fussballer Valentin Stocker, weil er den Schiedsrichter zuerst leicht geschubst und sich dann mit Daumen hoch ironisch für dessen Leistung bedankt hat. Zwei Spielsperren für Luzerns Blessing Eleke für ein brutales Foul, bei dem sich FCZ-Mittelfeldspieler Becir Omeragic nur mit Glück nicht schwer verletzt hat.

In den Kommentarspalten streiten sich nun unsere Leser darüber, ob das gerecht ist. Es gibt eine klare Antwort. Nein, es ist nicht okay, wenn ein Spieler vorsätzlich eine schlimme Verletzung riskiert und dafür nur zwei Spielsperren kassiert. Und ja, es ist völlig okay, dass Stocker vier Spiele aussetzen muss.

Es kommen in diesen zwei Fällen mehrere Probleme des Fussballs zusammen, beide haben mit den Regularien zu tun. Und beide könnten längst gelöst sein. Doch während die obersten Fussball-Funktionäre Stunden damit verbringen, die Handspiel-Regeln immer noch absurder zu gestalten, schaffen sie es nicht, mit einfachen Grundlagen und disziplinarischen Massnahmen andere Missstände zu beheben.

Das brutale Foul wird noch oft viel zu gnädig bestraft. In der Schweiz braucht es offenbar schwere Verletzungen für längere Sperren. Fabio Daprela musste sechs Spiele aussetzen, nachdem er St. Gallens Stürmer Cédric Itten (Kreuzbandriss) im vergangenen Jahr schwer gefoult hatte. Als Aaraus Sandro Wieser vor fünf Jahren das Knie von FCZ-Mittelfeldspieler Gilles Yapi zertrümmerte, waren es ebenfalls sechs Spiele.

Sechs Spiele, während der Gegenspieler monatelang ausfällt und vielleicht sogar seine Karriere aufgeben muss, das ist zu gnädig. Doch manchmal reicht nicht einmal eine monatelange Verletzung für eine Sperre. Basels Taulant Xhaka kam 2014 zuerst auf dem Platz und dann auch bei der Disziplinarkommission straffrei davon, obwohl YB-Stürmer Alexander Gerndt nach einem Foul lange ausfiel.

Der «Beisser» aus Uruguay

Luis Suarez wurde an der WM 2014 für vier Monate weltweit gesperrt. Er hatte seinen Gegenspieler nicht ernsthaft verletzt und auch nicht brutal attackiert, aber als Wiederholungstäter gebissen. Auch nicht die feinste Art. Aber: Sechs Spiele für einen Kreuzbandriss? Vier Monate für einen Biss?

Die Verhältnisse sind bei Fouls aus dem Lot geraten. Und mit dem Verhalten der Spieler gegenüber dem Schiedsrichter hat der Fussball seit Jahrzehnten ein Problem. Es beginnt bei Profis und endet bei den Junioren – zu oft inklusive Trainern und Eltern. Ständiges Motzen; abschätzige Gesten; Rudelbildung; das Fordern von gelben Karten für den Gegner; Ball in die Hand nehmen nach dem Pfiff, obwohl er völlig offensichtlich dem Gegner gehört; dümmste Kommentare von der Seitenlinie. Es ist scheinbar alles erlaubt. Es wird scheinbar alles toleriert. Obwohl das Regelwerk schon Möglichkeiten bieten würde.

Der europäische Fussball-Verband hat vor Jahren bestimmt, dass Rudelbildung, Gemotze, Bedrängen des Schiedsrichters oder das Fordern von Gelb bestraft werden kann. Das ist offenbar längst wieder vergessen gegangen. Dabei müssten gerade Spitzenfunktionäre und Schiedsrichter darauf drängen, die Regeln endlich durchzusetzen. Sie würden damit nicht nur den Profifussball sympathischer machen, sondern auch bei Kindern, Juniorentrainern und Eltern ein unmissverständliches Zeichen ganz in diesem Sinn setzen: Hat der Schiedsrichter entschieden, heisst es: Klappe halten und weitermachen.

