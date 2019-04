Lucien Favre hatte nach der bitteren Heimniederlage im Revierderby gegen Schalke Redebedarf. Mehr noch: Der Trainer von Borussia Dortmund redete sich im TV-Interview mit Sky regelrecht in Rage. «So etwas habe ich noch nie erlebt und ist nur sehr schwer zu verdauen. Ich will noch einmal über diese Hands-Regel sprechen. Das ist lächerlich, der grösste Skandal seit Jahren», so der 61-jährige Schweizer.

Damit war noch nicht Schluss. Favre wandte sich an die Erfinder, und bezweifelte im Live-TV, dass diese Personen noch mit einem guten Gewissen in den Spiegel blicken können. «Sie haben keine Ahnung von Fussball. Wollen sie, dass die Spieler ihre Arme abschneiden? Es wäre schwer ohne Arme.» Was Favre damit meinte: Für Julian Weigl war es unmöglich, den Ball in dieser Situation nicht zu berühren.

Nicht derart ausführlich und impulsiv, aber auch mit dem ARD-Mikrofon vor seinem Gesicht, fand Favre deutliche Worte. Das sagte der Dortmunder Trainer zur Hands-Regel:

Was war passiert? Durch einen Kopfball von Mario Götze war der BVB nach einer Viertelstunde in Führung gegangen. Die gute Ausgangslage gab das Heimteam aber kurz darauf innert zehn Minuten aus der Hand. Doppeltorschütze Daniel Caligiuri verwertete einen äusserst streitbaren Hands-Penalty zum 1:1.

Weshalb war der Penalty streitbar? Nach einer Flanke von rechts spedierte der Schweizer Stürmer Breel Embolo den Ball Richtung Dortmunder Tor. Dabei traf Embolo seinen Gegenspieler Julian Weigl - aus kürzester Distanz - an der Hand. Schiedsrichter Felix Zwayer konsultierte den Video-Schiedsrichter: Penalty.

Gewinnt Bayern am Sonntag gegen Nürnberg, beträgt der Rückstand auf den Rekordmeisters vier Punkte. Drei Runden sind anschliessend noch zu absolvieren. Für Favre ist klar, dass es das war mit dem Meistertitel. «Ja, klar», beantwortete er die Frage des Sky-Reporters sichtlich bedient.

Alle Tore der Partie im Video:

(sda/red)