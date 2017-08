Dickes Walliseller Ausrufezeichen

Gastgeber Wallisellen hatte vor der Pause zwar zweimal Glück, gewann aber verdient gegen Bülach 3:2. Die Schlussminuten waren enorm spannend.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute erhielt Bülachs Stürmer Giancarlo Pizzolotto auf Höhe der Mittellinie den Ball. Der 24-jährige lief mit dem Leder am Fuss Richtung Walliseller Strafraum. Mit Körpertäuschungen und enger Ballführung drang der Angreifer in den Sechzehner ein, legte sich den Ball quer und drosch ihn zum 1:0 ins Netz.

Die Walliseller verloren darob ihre Nerven nicht. Ruhig und noch ohne Risiko reagierten sie auf den Rückstand. In der 18. Minute lenkte Bülachs Goalie Daniel Kälin, Stammtorhüter Felix Angstmann erlitt einen Jochbeinbruch, einen Ball an die Latte. Zwei Minuten später jedoch zappelte auch das Bülacher Netz, nachdem der starke Aussenverteidiger Luca Crusi zum 1:1 getroffen hatte.

Danach plätscherte die Partie 20 Minuten lang vor sich hin. Die fünf Minuten vor der Pause aber hatten es in sich. Zuerst hätte Schiedsrichter Paul Hirt dem Walliseller Kushtrim Mataj eine gelbe Karte zeigen müssen, nachdem der Verteidiger rüde in die Beine von Giancarlo Pizzolotto getreten hatte. Hirt bemerkte, dass Mataj bereits verwarnt war und ahndete dieses Foul nicht. Zwei Minuten später köpfelte der Walliseller Aussenverteidiger Murat Solakac freistehend aus kurzer Distanz den Ball neben das Bülacher Tor. Sekunden danach traf Bülachs Stürmer Marco Verderosa nur die Latte.

Routinierteres Team gewann

Die zweite Halbzeit begann weniger energisch als die erste. Trotzdem fiel bereits nach sieben Minuten ein Tor. Stefano Megna erzielte in der 52. Minute das 2:1 für Wallisellen. Danach war fast 30 Minuten lang wenig los. «Mir fehlten mit Ruben Schiavi, Daniel Neves und Prabaashan Selvarajah gleich drei wichtige Mittelfeldspieler. Deshalb haben wir die Stärkeverhältnisse nicht mehr verändern können», analysierte nach Spielschluss Bülachs Trainer Mario Nicolo.

In der Tat. Einmal mehr ist Bülach mit vielen jungen Akteuren zu Spielbeginn eingelaufen – mit drei B- und einem A-Junioren. Das Walliseller Team wies mehr Routine auf und konnte deshalb seine Absenzen besser verkraften.

Alles deutete auf dem neueröffneten Rasenplatz auf einen Walliseller Heimsieg hin, ehe Giancarlo Pizzolotto in der 84. Minute von der Seite einen Freistoss treten konnte. Der Captain visierte mit seinem Schuss den weiten Pfosten an, und hatte Erfolg. Nach dem 2:2 warfen die Glattaler alles nach vorne. In der 86. Minute ging der Walliseller Marc Moor im Gästestrafraum zu Boden. Mancher Schiedsrichter hätte in dieser Situation auf Penalty enschieden, Hirts Pfeiffe jedoch blieb stumm. Eine Minute vor Spielschluss konnten die Gastgeber noch einen Eckball treten. Der Ball flog zum vorderen Pfosten, wo ihn der 1,93 m grosse Pierre Eggmann zum 3:2-Siegtor einköpfelte. «Schade, wir wussten genau, wie sie die Corners schiessen», sagte Bülachs Trainer Nicolo zu dieser Szene.

Wallisellen hat in diesem Duell zweier Spitzenteams mit einer guten Mischung aus technischem, physischem und engagiertem Fussball dreimal, nach dem 0:1, dem 1:1 und 2:2, reagieren können. Bülach empfängt bereits am kommenden Samstag mit Embrach einen weiteren Aufstiegskandidaten. Coach Nicolo sagt zu dieser brisanten Begegnung: «Ich hoffe, dass es Neves zu einem Teileinsatz reicht. Wie wir uns taktisch verhalten, kann ich mich noch nicht festlegen.» (Zürcher Unterländer)