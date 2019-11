Drei turbulente Minuten, aber kein Sieger im Zürcher Derby

Es ist ein Unentschieden, das keinem etwas bringt, aber eines, das gerecht ist. GC begann gegen Winterthur zwar gut, aber doch zu wenig zwingend. Das Team von Uli Forte versuchte es oft aus der Distanz, vor allem mit Schüssen von Nassim Ben Khalifa und Nikola Gjorgjev, richtig gefährlich wurden die Gäste aber nie. Auch wenn der Ball auf dem löchrigen Rasen immer wieder tückisch aufsprang. Als Nuno Da Silva aber lossprintete, schien ihm das nichts auszumachen. 60 Meter zwischen ihm und dem Tor, in das er den Ball am Ende seines Spurts locker einschob, etwas glücklich setzte er sich gegen die gesamte GC-Abwehr durch.

Und dann klappte auch bei GC das, was in den 30 Minuten zuvor so schwer zu bewerkstelligen schien: ein Tor. Im ersten Angriff nach der Winterthurer Führung traf Verteidiger Cvetkovic, einer der von Da Silva Überlaufenen. Das zweite Saisontor des Serben, der bisher in jedem Spiel durchspielte, vorbereitet vom wirbligen Gjorgjev. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schluss, von beiden Teams ging bei garstigem November-Wetter wenig Gefahr aus. Das hatte nicht nur mit der Unterlage zu tun.

Winterthur - GC 1:1 (1:1)

9000 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 33. Da Silva 1:0. 35. Cvetkovic 1:1.

Winterthur: Spiegel, Isik (90.+2 von Niederhäusern), Hajrovic, Bühler, Schättin; Doumbia, Lekaj; Da Silva (71. Radice), Calla, Sliskovic (87. Bdamey), Buess.

GC: Salvi; Cabral (51. Arigoni), Basic, Cvetkovic, Wittwer; Njie, Salatic, Diani (75. Subotic); Pusic (65. Asllani), Gjorgjev (65. Monzialo); Ben Khalifa.

Bemerkungen: Winterthur ohne Liechti (verletzt). GC ohne Goelzer (verletzt). Verwarnungen: 27. Cabral (Foul). 31. Bühler (Foul). 61. Cvetkovic (Reklamieren). 75. Salatic (Foul). 82. Asllani (Foul). 89. Hajrovic (Reklamieren).