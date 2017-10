Die Jungen fühlen sich respektiert

Dass Niederweningen überhaupt in der 3. Liga, und in der Vergangenheit auch schon höher, spielt, ist bemerkenswert. Der idyllische Ort an der Ostgrenze des Kantons Zürich zählt nur knapp 3000 Einwohner. Andererseits haben die Niederweninger den Vorteil, dass im Dorfverein die Kameradschaft noch ganz gross geschrieben wird. Die Spieler gehen füreinander durchs Feuer.

1965 wurde der Verein gegründet. Dreimal, 1982, 1991 und 2008, gelang gar der Aufstieg in die 2. Liga. Andererseits stieg das Fanionteam einmal auch in die 5. Liga ab. Für die Aufstiege gab es immer verschiedene Gründe. 2008 zum Beispiel hatte das Team mit Peter Kloter einen charismatischen und extrovertierten Trainer. Dieser trieb mit seiner Art nicht nur seine Ausnahmespieler Remo Riedener, Ramon Kübler, Marco und Patrick Eschler, Raphael Dorsaz, Raffael Muntwyler sowie Stefan Sander zu Höchstleistungen an.

Ebenfalls auf einem Höhenflug befindet sich die aktuelle Niederweninger Mannschaft. Fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage lautet die eindrück­liche Bilanz dieser Saison. Der Hauptgrund für die erfreulichen Leistungen in den vergangenen Wochen ist der Respekt zwischen den Routiniers, den zwischen25- bis 30-Jährigen und den Jungen.

Der Jüngste ist gar ein Vorbild

Youngsters haben die Wehntaler gleich acht in ihren Reihen. Trainer Patrick Eschler beschreibt ihre fussballerischen Vorteile und mögliches Steigerungspotenzial.

Cédric Schmid (22-jährig/Stürmer): «Cédric ist schnell, läuft viel und ist stark im Abschluss. Defensiv arbeitet er allerdings noch nicht so mit, wie wir Trainer uns das wünschen.»

Alejandro Linares (20/Stürmer): «Alejandro sieht, was auf dem Rasen passiert. Er kann ein Spiel gestalten, das auch kunstvoll. Bei seiner Ausdauer, der Laufbereitschaft und seinem Zweikampfverhalten gibt es Steigerungspotenzial. Leider war Alejandro nach einer Meniskusoperation in den letzten 12 Monaten immer wieder verletzt. Wir führen ihn nun sachte wieder ans Wettkampfniveau heran.»

Cratin Mahiphund (19/Mittelfeld): «Der Junior ist zweikampfstark, spielt unbeschwert, dynamisch und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Wir wollen bei Cratin noch die Spielübersicht verbessern. Er könnte gar in die grossen Fussstapfen seines Cousins Roy Mahiphan, der ebenfalls bei uns spielt, treten.

Nikolai Feer (19/Stürmer): «Nikolai ist ebenfalls noch Junior, dynamisch, schnell, abschlussorientiert und abschlussstark. Defensiv und disziplinarisch hat er Luft nach oben.»

Thomas Müller (21/Mittelfeld): «Thomas ist ein Allrounder mit Spielübersicht, Disziplin und Ruhe am Ball. In seinem Zweikampfverhalten kann er sich verbessern, wenn er da energischer zur Sache geht.»

Tom Kloter (22/Stürmer): «Tom ist ein energiegeladener Fighter, zudem schnell. Technisch kann er sich noch steigern, so wie beim Abschluss vor dem Tor.

Nicola Jeggli (20/Verteidiger): «Obwohl erst 20-jährig, führt Nicola den Ball sicher. Er ist zweikampfstark und souverän beim Kopfball. Bei der Offensivauslösung kann er sich noch steigern.»

Oliver Plüer (21/Verteidiger): «Auch Oliver ist ruhig am Ball. Er weiss immer, was vor ihm läuft. Das sollte er zu einer noch besseren Offensivauslösung nutzen.»

Cedric Spielmann (18/Mittelfeld): «Cedric ist zwar unser Jüngster im Team, aber bereits unser Vorbildsteamplayer. Er ist dynamisch, technisch gut und läuft wie eine Maschine.»

Die Anzahl vieler hoffnungsvoller Youngsters im FC Niederweningen überrascht. Denn im Klub gibt es bei den wichtigen Jahrgängen kein einziges Team in der Coca-Cola-League oder der Promotion. Trotzdem wird im Verein der Entwicklung der Junioren grosse Bedeutung zugemessen. «Wir haben seit der Übernahme der ersten Mannschaft unseres leider verstorbenen ehemaligen Trainers José Linares 2014 versucht, die besten und vor allem die motiviertesten Junioren in die erste Mannschaft zu integrieren. Dieser Prozess ist uns in den vergangenen drei Jahren zum Teil gut gelungen. Wir wollen es auch weiterhin so handhaben», erörtert der aktuelle Trainer Patrick Eschler.

Die Jungen fühlen sich mit dieser Praxis auch wohl. «Obwohl wir hauptsächlich von unseren Trainern Patrick Eschler und Sven Willimann oder den Routiniers Stefan Sander, Roy Mahiphan oder Marco Eschler Tipps bekommen, fühlen wir uns voll akzeptiert, weil wir wissen, dass wir von ihnen lernen können und weil sie uns respektvoll behandeln – quasi auf Augenhöhe», erörtert Cédric Schmid.

Cratin Mahipund zum Verhältnis zu den Niederweninger Akteuren, die schon länger im Team sind: «Die Stimmung ist gut. Ich kannte ja schon vor meinem Wechsel in diesem Sommer nach Niederweningen meinen Cousin Roy und andere Spieler. Aber auch zu den restlichen älteren Teamkollegen ist das Verhältnis locker, trotz des Altersunterschiedes.»

Viel Aufwand für Erfolg

Verändert Niederweningen nach dem gelungenen Saisonstart sein Saisonziel? Die Wehntaler haben nur gerade drei Punkte Rückstand (und weniger Strafpunkte) als der souveräne Tabellenführer Wallisellen. «Wir haben für die aktuell erfreuliche Situation einiges an Aufwand betrieben. Wir wissen aber genau, woher wir aus den letzten zwei Saisons gekommen sind und wie schnell es vor allem in dieser Gruppe gehen und die Situation wieder anders aussehen kann», sagt Trainer Patrick Eschler.

Der junge, 34-jährige Teamverantwortliche konkretisiert abschliessend: «Wir wollen nichts mit der Abstiegszone zu tun haben und uns im vorderen Mittelfeld etablieren. Ohne Druck und mit Freude jedes Spiel geniessen, etwas Positives bewegen und für die eine oder andere Überraschung sorgen.» (Zürcher Unterländer)