Die Parade des Jahres war umsonst

Ben Amos hütete einst das Tor von Manchester United in der Premier League, der 28-Jährige hat also Talent. Mittlerweile gehört er Bolton, ist aber an Drittligist Charlton Athletic ausgeliehen. Für die «Red Army» hütete er im League-One-Playoff gegen Shrewsbury Town das Tor.

Nachdem Charlton das Hinspiel zu Hause bereits 0:1 verloren hatte, musste im Rückspiel auswärts ein Sieg her. Amos half tatkräftig mit und zeigte eine Parade, die ihresgleichen sucht. Der Keeper lag bereits am Boden und musste sich in die andere Richtung orientieren, mit dem Blick zum eigenen Tor. Amos reagierte aber glänzend und erahnte, dass sein Gegenspieler sogleich schiessen würde. Also hechtete er in die richtige Richtung und parierte den Ball, ohne ihn gesehen zu haben. Und auch im Nachfassen war er schneller als sein Gegenspieler.

Schade für Amos, dass diese Parade nicht zum Sieg reichte, Shrewsbury gewann erneut 1:0. Damit verpasste Charlton den Aufstieg in die Championship. (hua)