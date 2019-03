Die Schweiz braucht eine Ausbildung für Sportchefs

Jetzt haben schon sechs Clubs der Super League den Trainer ersetzt. Bei nur zehn Vereinen eine beachtliche Zahl. Und doch ist die Saison nicht überdurchschnittlich (siehe Grafik weiter unten). Schweizer Clubs wechseln ihre Trainer seit Jahren in hoher Kadenz. Meist tun sie es wie jetzt GC als Hauruckaktion während des laufenden Wettbewerbs.

Das wilde Wechselspiel hat Folgen. Wo keiner Zeit hat, um etwas zu entwickeln, wird auch kein guter Fussball gespielt. Entsprechend pendelt das Niveau der Partien in der Super League derzeit zwischen bedenklich und schlecht. Es ist kein Zufall, dass die Schweizer Liga in der Rangliste der Uefa abgestürzt ist und einen Europacup-Platz verloren hat.

Die meisten Schweizer Vereine machen sich viel zu wenig Gedanken darüber, welcher Trainer zu ihrer Philosophie und zu ihren Spielern passen könnte. Aber gut, wie sollen sie das auch tun? Wenn sie den neuen Mann meist unter Zeitdruck suchen, weil sie ihren alten Trainer soeben zum Teufel geschickt haben – die Liga aber weiterläuft? Oft bleibt da als Profilvorgabe nur, dass der Neue irgendwie das Gegenteil des Alten sein soll. Wicky hatte keine Erfahrung? Holen wir Koller. Yakin war zu hart? Fink bringt Wärme. Natürlich finden sich für jede Entlassung Gründe. Weiler war zu fordernd, Fink zu erfolglos, Decastel zu stur, Jacobacci zu wenig Yakin. Fakt ist: Alle haben sie eine lange, intensive Ausbildung hinter sich. Alle haben Prüfungen abgelegt, um ihren Job ausüben zu dürfen.

Das alles gilt nicht für jene, die Trainer heuern und feuern – und meist nicht wie Walther bei GC zusammen mit dem Trainer gehen müssen. Sportchef kann anscheinend jeder werden. Kein Verwaltungsrat in der Privatwirtschaft würde jemandem ohne Arbeitserfahrung Millionenbeträge in die Hände geben. Im Fussball aber ist das üblich. Dabei ist die Aufgabe ungeheuer fordernd. Es geht um langfristige Strategie, Personenführung, Transfers, Budgets, Öffentlichkeitsarbeit, Krisenmanagement. Alles Punkte, in denen die meisten Schweizer Clubs Nachholbedarf haben. Um das Niveau der Liga zu heben, braucht die Schweiz eine Ausbildung für Sportchefs.