Die Union-Fans stürmen in der Euphorie den Platz

Im zweiten Stock des Stadions An der Alten Försterei begann für den 1. FC Union Berlin am Montagabend eine lange Partynacht. Gemeinsam mit Familien und Fans feierte der Kult-Club aus Köpenick bis in den Dienstagmorgen den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Bereits lange davor jubelten Tausende Fans auf dem Rasen mit. Sie hatten den Platz nach dem Abpiff der Partie gegen den VfB Stuttgart gestürmt (siehe Video oben). Ein 0:0 im Rückspiel der Relegation reichte den Berlinern, um den VfB zum dritten Mal in dessen Vereinsgeschichte in die 2. Liga zu schicken. Union erfüllte sich den Traum vom Oberhaus.

«Es ist einfach geil. Es tut mir leid für die Wortwahl, aber ich kann es anders nicht beschreiben. Das sind Gefühle, die kannst du nicht in Worte fassen», sagte Trainer Urs Fischer. In seinem ersten Jahr als Coach von Union führte er den Verein direkt in die Bundesliga. «Ich habe 40 Jahre lang auf diesen Tag gewartet. Aber wenn es dann soweit ist, fühlt es sich komisch an», sagte Präsident Dirk Zingler. Und Offensivspieler Robert Zulj ergänzte: «Das alles heute hier macht einfach nur Gänsehaut. Es ist unfassbar, was dieser Aufstieg für den Verein bedeutet.»

Union liess in der Zweitligasaison viele Chancen ungenutzt, in der Relegation klappte es im Nachsitzen aber doch noch, als 56. Verein und fünfter Club aus Berlin in die deutsche Eliteliga einzuziehen. «Die Leute, die hier sind, haben sich so danach gesehnt. Es ist so ein geiles Gefühl, den Leuten das zu geben, wo nach sie sich so lange gesehnt haben: Union Berlin in der Ersten Liga zu sehen», sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Die Fans feierten die Mannschaft und den Staff bereits im Stadion entsprechend.

Video: Die Union-Fans feiern die Aufsteiger

Einmalige Gänsehaut-Momente: Tausende bejubeln und besingen an der Alten Försterei ihre Helden.

Das grosse Ziel war für alle Beteiligten eine Herzensangelegenheit:

(ddu/sda)