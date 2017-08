Die richtige Mentalität finden

Vieles ist neu in der 3. Liga, Gruppe 3. Nur drei Gegner aus der vergangenen Saison sind dem FC Brüttisellen-Dietlikon geblieben. Neben dem Zweitliga-Absteiger Zürich-Affoltern befinden sich etwa gleich vier Aufsteiger, darunter auch der FC Glattbrugg, unter den zwölf Teams. «Die Gruppe dürfte nicht mehr ganz so stark sein wie letzte Saison», schätzt Brüttisellen-Dietlikons Trainer Robert Merlo deshalb. Er beeilt sich aber, anzufügen: «Zumindest auf dem Papier.»

Während auf dieser Ebene in der Sommerpause also bunt durchgewechselt wurde, präsentieren sich die Glattaler personell gesehen in fast demselben Kleid wieder. Keinen einzigen Eckpfeiler seiner Mannschaft musste Merlo ziehen lassen, nahezu das gesamte Team blieb intakt. Es ist denn auch eine der Stärken, dass die Equipe sehr eingespielt ist. «Das Team ist seit x Jahren zusammen. Jeder weiss, was er zu tun hat», sagt Merlo. Ein Testspielmarathon ist deswegen nicht vonnöten.

Andere Qualitäten gefragt

Ein weiteres Plus: Der überwiegende Teil der Spieler stammt aus Brüttisellen, «aus dem Dorf selber», wie Robert Merlo sagt. «Der Kitt ist unheimlich gut.» Nicht nur der Zusammenhalt ist gut, muss man sagen, auch die fussballerische Qualität der Mannschaft ist es. Das Team von Merlo schloss die vergangene Saison auf dem 2. Platz ab. Ein genauer Blick auf die Resultate zeigt dabei Überraschendes: Brüttisellen-Dietlikon verspielte den Aufstieg gegen schwächere Teams. So unterlagen Merlos Mannen etwa beiden späteren Absteigern. Gegen den Aufsteiger Wetzikon und den am Ende drittklassierten FC Pfäffikon holten die Brüttiseller hingegen neun von möglichen zwölf Punkten. Merlo hat eine ­Erklärung dafür parat. Um gegen nominell schwächere Mannschaften gewinnen zu können, seien andere Qualitäten nötig als gegen Teams auf Augenhöhe, sagt er. «Man muss beispielsweise auch mal ein Spiel durch eine Standardsituation für sich entscheiden können.»

Folgerichtig hofft der erfahrene Trainer nun darauf, dass sein junges Team (im Durchschnitt23 Jahre alt) in diesem Bereich Rückschlüsse gezogen hat und einen Schritt weiter ist als vor einem Jahr. Der Trainer fordert, seine Spieler müssten die richtige Mentalität finden, um gegen spielerisch schwächere Teams ihr Leistungspotenzial abzurufen. Denn eines ist klar: Die Brüttiseller bringen viele Voraussetzungen mit, um erneut in den Kampf um den Gruppensieg einzugreifen. Auch wenn Merlo das Wort «Aufstieg» in seinen Ausführungen umschifft wie ein Kapitän gefährliche Klippen und nur davon spricht, vorne mitspielen zu wollen.

Die Suche nach dem Flow

Für seine verbale Zurückhaltung führt Robert Merlo einige Gründe ins Feld. So sei ein Aufstieg generell nie einfach zu bewerkstelligen, argumentiert Brüttisellen-Dietlikons Trainer. Ausserdem ortet er ein paar starke Gegner wie etwa den Zweitliga-Absteiger Zürich-Affoltern als Konkurrenten in der Gruppe. Zudem betrachtet er die Personaldecke seines Teams als dünn, sodass er darauf hoffen muss, ohne Verletzungen von Stammspielern über die Runden zu kommen. Ein guter Saisonstart sei wichtig, sagt Merlo. «Um in den berühmten Flow zu kommen.» Zentral aber ist für ihn, dass sein Team diesen Rhythmus dann auch über die ganze Saison hin aufrechterhalten kann. (Zürcher Regionalzeitungen)