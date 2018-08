Dieser Fussball-Jubel geht um die Welt

Fussballer sind äusserst kreativ, was den Torjubel betrifft. Auch an der Fussball-WM in Russland zeigten die Profis neue Kreationen (siehe auch Video unten). Vor drei Tagen hat Dele Alli, englischer Superstar von Tottenham Hotspur, noch eine Schippe draufgelegt. Der 22-Jährige zeigte nach seinem Tor zum 2:1-Endstand beim Auswärtssieg in Newcastle einen Fingerjubel, an dem sich wohl die meisten die Zähne ausbeissen werden.

Video: Der Torjubel wird immer extravaganter.

Auf Twitter fragen sich die Fans, wie er das nur gemacht hat.

I’ve been rewatching dele’s insta story trying to do what he was doing with his hand and it’s just not working ???????? @dele_official can you send me a step by step video on how to do this pls — ?’Daniella (@Daniellaaa__x) 13. August 2018

Und ja, die meisten versuchen es selbst:

Anyone else spent ages trying to do this — Sean (@SeanBussell) 11. August 2018

Still trying to work out @dele_official new celebration. If u ain’t tried it you’re lying ???????? — Jack H (@JMHTHFC99) 13. August 2018

Auch die Hotspur-Kollegen lassen sich nicht lumpen – sie alle scheitern, wie Alli per Instagram-Video (siehe ganz oben) beweist. Was der Jubel, bei dem die Hand ziemlich verkrümmt werden muss, bedeuten soll, ist bisher nicht bekannt.

@dele_official Dele, what’s the story on the hand sign over the eye goal celebration? — Mr. T (@IPityTheFo0L) 12. August 2018

Ach ja, selbst Alli kann nicht beschreiben, wie er das genau macht.

(hua)