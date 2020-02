Hütters Frankfurt wirft Leipzig raus

RB Leipzig und Julian Nagelsmann haben die erste Titelchance der Saison verspielt. Der Vorjahresfinalist verlor im Achtelfinal des DFB-Pokals am Dienstagabend 1:3 (0:1) bei Eintracht Frankfurt – für die weitgehend harmlosen Leipziger war es vor dem Gipfeltreffen in München am Sonntag schon das dritte sieglose Spiel in Folge.

Vor 47'400 Zuschauern schossen André Silva und Filip Kostic die Tore für effektive Hessen, deren Fans nach dem Pokalsieg 2018 schon vom nächsten Coup träumen. Der eingewechselte Leipziger Neuzugang Dani Olmo erzielte zwanzig Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer. Es blieb aber dabei, Kostic gelang in der 95. Minute mit dem 3:1 die definitive Entscheidung.

Im Tor der Leipziger stand zum fünften Mal in dieser Saison Yvon Mvogo. Der Schweizer war bei den Gegentreffern zwar machtlos, es wurde aber ersichtlich, dass es ihm an Spielpraxis mangelt. Bei der Eintracht spielte zudem der ehemalige YB-Akteur Djibril Sow während 90 Minuten durch.

Düsseldorf schlägt Drittligisten

Fortuna Düsseldorf ist erstmals seit 24 Jahren in den Viertelfinal des DFB-Pokals gestürmt und geht nach dem ersten Erfolgserlebnis unter Neu-Trainer Uwe Rösler gestärkt in den Abstiegskampf der Bundesliga. Der Cupsieger von 1979 und 1980 setzte sich am Dienstag beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Ende verdient 5:2 (1:2) durch und darf sich neben dem sportlichen Erfolg über eine Prämie von 1,4 Millionen Euro freuen.

Opoku Ampomah, zweimal Rouwen Hennings, Matthias Zimmermann und Kevin Stöger trafen vor 35'314 Zuschauern für das Bundesliga-Schlusslicht. Christian Kühlwetter hatte die Roten Teufel mit einem Doppelpack zwischenzeitlich von der nächsten Cup-Überraschung nach Erfolgen gegen den Erstligisten Mainz 05 und dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg träumen lassen.

