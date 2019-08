Dortmunder Schützenfest nach Fehlstart

Borussia Dortmund hat seine Titeljagd mit einer Tor-Gala begonnen und gleich die Tabellenspitze erobert. Der Zweite der Vorsaison gewann in der Bundesliga 5:1 (1:1) gegen den FC Augsburg und hat nach dem Saisonauftakt zwei Punkte Vorsprung auf Serienmeister FC Bayern München.

Einen Tag nach dem überraschenden 2:2 der Bayern im Eröffnungsspiel gegen Hertha Berlin musste Dortmund gegen Augsburg nach nur 31 Sekunden das Gegentor durch Florian Niederlechner hinnehmen. Doch der BVB antwortete schnell. Paco Alcacer glich nur zwei Minuten später aus. Trotz überlegenem Spiel mussten sich die Dortmunder gedulden, bis der klare Sieg herausgeschossen wurde: Jadon Sancho (51.), Marco Reus (57.) und erneut Alcacer sorgten innerhalb von acht Minuten für klare Verhältnisse. Neuzugang Julian Brandt (82.) setzte den Schlusspunkt.

Beim BVB stand Marwin Hitz im Tor, weil Roman Bürki noch nicht wieder einsatzbereit ist. Manuel Akanji spielte in der Verteidigung neben Rückkehrer Mats Hummels durch. Bei Augsburg spielte Ruben Vargas bis zur 83. Minute.

Niederlagen für die Aufsteiger

Der 1. FC Köln konnte wie Mitaufsteiger Paderborn bei seiner Rückkehr ins Oberhaus nicht punkten. Beim VfL Wolfsburg mussten sich die Rheinländer 1:2 (0:1) geschlagen geben. Maximilian Arnold (16.) brachte Wolfsburg mit einer sehenswerten Direktabnahme in Führung. Wout Weghorst (60.) sorgte in der zweiten Halbzeit für den Premieren-Sieg von Trainer Oliver Glasner. Simon Terodde traf nur noch zum Anschlusstreffer (90.+1). Bei Wolfsburg wurde Renato Steffen in der 74. Minute eingewechselt und sogleich verwarnt, Neuzugang Kevin Mbabu blieb auf der Ersatzbank, Admir Mehmedi figurierte nicht im Aufgebot.

Bayer Leverkusen setzte sich gegen Paderborn 3:2 (2:2) durch. Der Champions-League-Teilnehmer musste nach zweimaliger Führung durch Leon Bailey (10.) und Kai Havertz (19.) jeweils schnelle Ausgleichtore hinnehmen. Sven Michel (15.) und Streli Mamba (25.) trafen für den Aufsteiger. Zu einem Achtungserfolg reichte es nicht, denn Kevin Volland (69.) schoss Bayer noch zum fest eingeplanten Sieg.

Düsseldorf siegt in Bremen

Einen überraschenden 3:1 (1:1)-Auswärtssieg landete Fortuna Düsseldorf beim neuen Bundesliga-Rekordclub Werder Bremen. Werder konnte sich über seine Bestmarke mit nun 1867 Spielen im Oberhaus nicht freuen. Fortuna Düsseldorf verdarb den Hanseaten die Rekordparty durch Tore von Rouwen Hennigs (36.), Kenan Karaman (52.) und Kaan Ayhan (64.). Werder konnte durch Johannes Eggestein (47.) nur zwischenzeitlich ausgleichen und legte einen Fehlstart hin.

Der SC Freiburg setzte sich gegen Mainz 05 3:0 (0:0) durch. Auf Tore mussten die Freiburg-Anhänger lange warten: Lucas Höler (82.), Jonathan Schmid (84.) und Luca Waldschmidt (87./Foulelfmeter) machten mit ihren Treffern den letztlich klaren Auftakt-Dreier perfekt.

Bremen - Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:1)

42'100 Zuschauer. – Tore: 36. Hennings 0:1. 47. Johannes Eggestein 1:1. 52. Karaman 1:2. 64. Ayhan 1:3.

Dortmund - Augsburg 5:1 (1:1)

81'365 Zuschauer. – Tore: 1. Niederlechner 0:1. 3. Alcacer 1:1. 51. Sancho 2:1. 57. Reus 3:1. 59. Alcacer 4:1. 82. Brandt 5:1. – Bemerkungen: Dortmund mit Akanji und Hitz, ohne Bürki (verletzt). Augsburg mit Vargas (bis 83.).

Freiburg - Mainz 3:0 (0:0)

24'000 Zuschauer. – Tore: 81. Holer 1:0. 83. Schmid 2:0. 87. Waldschmidt (Penalty) 3:0. – Bemerkungen: Mainz mit Edimilson Fernandes (bis 84.).

Leverkusen - Paderborn 3:2 (2:2)

26'208 Zuschauer. – Tore: 10. Bailey 1:0. 15. Michel 1:1. 19. Havertz 2:1. 25. Mamba 2:2. 69. Volland 3:2.

Wolfsburg - Köln 2:1 (1:0)

25'099 Zuschauer. – Tore: 16. Arnold 1:0. 60. Weghorst 2:0. 91. Terodde 2:1. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (ab 74. verwarnt in der 75.), Mbabu (Ersatz) und Mehmedi (nicht im Aufgebot). (dpa/rom)