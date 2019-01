Dzeko spuckt den Schiedsrichter an

Natürlich ist eine 1:7-Niederlage in einem Wettbewerbsspiel nichts Schönes. Passiert ist das der AS Roma im italienischen Cupviertelfinal gegen die Fiorentina. Was rund 20 Minuten vor Schluss passierte, gehört aber nicht auf einen Fussballplatz.

Beim Stand von 1:4 aus Roma-Sicht brannten bei Edin Dzeko, der erst nach der Pause eingewechselt wurde, die Sicherungen durch. Er reklamierte beim Schiedsrichter und spuckte ihn sogar an. Dem Spielleiter blieb nichts anderes übrig, als den 32-jährigen Stürmer mit Rot vom Platz zu stellen.

Die Szene dürfte für den Roma-Angreifer Folgen haben. Eine Spuck-Attacke auf den Schiedsrichter wird wohl mit mehreren Spielsperren geahndet werden. (heg)