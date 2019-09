Effizientere Bassersdorfer siegen hoch

«Vielleicht war der Sieg etwas zu hoch», sagte der Bassersdorfer Trainer Felix Pfister in sportlicher Manier nach dem Spiel. Seine Mannen waren in der zweiten Halbzeit gnadenlos und verwerteten fast jede Torchance. Dabei hatte es zur Pause komplett anders ausgesehen. Bassersdorfs zweite Mannschaft – aufgrund ihres Durchschnittsalter von circa 20 Jahren intern auch FCB-Nachwuchs genannt – wurde in der ersten Halbzeit von den bis dato verlustpunktfreien Bülachern überrannt. Die Gäste waren bissiger, körperlich überlegen, dominierten die Zweikämpfe und spielten sich Chance um Chance heraus.

Birkan Cicenoglu beispielsweise traf in der 21. Minute zwar nur den Pfosten, luchste vier Minuten später aber Bassersdorfs Captain Davide Sciullo kurz vor dessen Strafraum den Ball ab und lancierte seinen Stürmer Giancarlo Pizzolotto so, dass dieser nach einer einfachen Körpertäuschung nur noch gezielt einzuschieben brauchte. 0:1 stand es darum nach 25 Minuten. Hätten die Bülacher so weitergemacht, wäre der Spitzenkampf nach der Hälfte der Spielzeit vermutlich entschieden gewesen. Die Bassersdorfer ihrerseits konnten darum von Glück reden, dass sie nicht mit einem 0:4, sondern lediglich mit diesem 0:1 in die Kabine durften. Bülachs Trainer Gian Luca Appassito sah das genau so: «Eigentlich müssten wir nur schon nach 35 Minuten mit mindestens zwei Toren führen.»

Eine ganz andere Halbzeit

«In der Pause habe ich meinen Jungs erklärt, dass das nicht die geforderten 110, sondern lediglich 80 Prozent waren, wir Glück hatten und sie in Halbzeit 2 dringend auch eine andere Körpersprache an den Tag legen müssten», schilderte Bassersdorfs Trainer Felix Pfister nach dem Abpfiff. Zusätzlich wechselte er unter anderen die Sturmspitze. Der gross gewachsene Jordan Isler ersetzte den kleinen, flinken Andy Baumgartner. Der 17-jährige B-Junior Baumgartner war nicht gegen die kräftigen Innenverteidiger der Bülacher angekommen. Anders Isler. Der neue Stürmer traf in der zweiten Halbzeit gleich zweimal. Zuerst zum 1:1-Ausgleich, später auch zum 3:1. Das zweite Tor der Bassersdorfer erzielte Captain Sciullo vom Penaltypunkt aus. Das 4:1 markierte Loris Schumacher in der Nachspielzeit. «Unsere zweite Halbzeit war gut. Bülach war allerdings auch nicht mehr so stark», kommentierte Pfister im Anschluss. Tatsächlich agierte Bülach nach der Halbzeitpause nicht mehr auf dem gleichen Niveau wie zuvor, kam aber zu weiteren guten Chancen. Nur ins Tor wollte der Ball noch immer nicht. Mit diesem Sieg übernimmt Bassersdorf II vorderhand die Leaderposition.

Allzu euphorisch möchte Trainer Felix Pfister, der auch im Bassersdorfer Vorstand als Juniorenobmann aktiv ist, deshalb nicht werden: «Aufsteigen ist kein Thema. Wir haben ein junges Team und verfolgen andere Ziele. Wir wollen attraktiven, dynamischen Fussball spielen, dabei den jungen Spielern die Gelegenheit geben, im Aktivfussball Erfahrung zu sammeln, und sie so weiter fördern und ausbilden.» Dass das Team aktuell so stark ist, liege an der Einstellung der Spieler: «Die Jungs sind extrem hungrig. Viele haben das Ziel, sich fussballerisch noch weiter zu entwickeln. Perspektiven mit der ersten Mannschaft sind da.»

Bülach zurückgebunden

Auch der 29-jährige Bassersdorfer Mittelfeldspieler Blerton Dauti, der am Sonntag gemeinsam mit drei weiteren Spielern aus dem Fanionteam des Vereins die zweite Mannschaft verstärkte und schon für einige Vereine aktiv war, lobte seine temporären Teamkollegen: «Die Jungs hier geben Gas, hören zu und sind super anständig. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr.»

Die ineffizienten Bülacher fallen nach dieser Niederlage auf den 3. Platz zurück, haben allerdings ein Spiel weniger absolviert und könnten mit einem Sieg in Räterschen am kommenden Donnerstag bereits wieder die Tabellenspitze übernehmen.