«Ein Weiterkommen ist nie selbstverständlich»

Warum YB ein Sieg heute reicht, um sicher weiterzukommen

Bezwingt YB am Donnerstagabend den FC Porto, steht der Schweizer Meister in den Sechzehntelfinals der Europa League.



Aber warum eigentlich – schliesslich könnten die Rangers und Feyenoord doch auch noch auf zehn Punkte kommen?



Gemäss Artikel 16 des Uefa-Reglements zur Europa League entscheidet bei Punktgleichheit zwischen zwei oder mehr Mannschaften zuerst die Bilanz aus den Direktbegegnungen. Und diesbezüglich steht sogar bereits fest, dass YB im Fall, dass die drei Teams am Ende zehn Punkte hätten, Gruppensieger wäre. Die Young Boys würden zwar das letzte Spiel in Glasgow verlieren, hätten aber aus den vier Direktduellen sieben Punkte geholt (2:1 gegen die Rangers, 2:0 gegen Feyenoord, 1:1 in Rotterdam). Die Rangers wären auf Rang 2 dank der beiden Heimsiege.

Und Feyenoord wäre mit vier Punkten aus den zwei Heimbegegnungen Dritter – und damit ausgeschieden.



Der FC Porto wiederum wäre bei einer Niederlage heute in Bern aus dem Rennen, weil seine Bilanz am schlechtesten wäre, hätte er am Ende wie die Rangers und Feyenoord Rotterdam sieben Zähler.



Selbstverständlich bietet die spannende Ausgangslage jede Menge weitere Konstellationen an. Zum Beispiel jene, dass alle Teams am Ende acht Zähler haben. (fdr)