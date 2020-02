Einmal in zehn Jahren

Es kommt, wie es kommen musste. Druckvoll ist der FC Basel in dieser zweiten Halbzeit gegen Thun unterwegs, hat Chance um Chance, ist nicht unwiderstehlich, aber klar spielbestimmend.

Bis zu dieser 78. Minute und dem langen Ball, den Thuns Stillhart auf Stürmer Munsy verlängert, jenen Munsy, der bis vor kurzem noch überhaupt keine Rolle bei den Bernern gespielt und dann letzte Woche gegen Lugano sein erstes Saisontor erzielt hatte. Munsy zieht los, lässt sich nicht von Widmer, nicht von Riveros halten und trifft zum 1:0.

Erst zum zweiten Mal seit 1997 verliert der FCB zwei Liga-Heimspiele nacheinander. Und erstmals seit dem 13. November 2010 und einem 3:1 in der Meisterschaft gewinnt der FC Thun wieder ein Spiel in Basel.

Damals schon und nach Jahren bei Sion und Zürich am Samstag wieder dabei: Thuns Stefan Glarner. «Das tut gut, das gibt uns Mut», sagt der Berner Captain. «Wir haben schon schlechter gespielt», meint Basels Frei, «aber der Ball muss halt ins Tor.»

Der Coup bekräftigt für die Berner Oberländer den guten Start in die für sie vielleicht wichtigste Rückrunde seit dem Aufstieg 2010: 2:1 gegen Sion, 3:2 gegen Lugano, 1:0 in Basel, einzig ein mutloser Auftritt dazwischen bei Favoritenschreck Servette.

Es sah für die Berner Oberländer schon schlimmer aus, gewiss: 2016 etwa rief der Club verzweifelt in Geldnot nach finanzieller Unterstützung der Öffentlichkeit. 2019 ereilte die Thuner die sportliche Krise, im ganzen Jahr vermochten sie nur sechs Liga-Spiele zu gewinnen, im Herbst fanden sie sich abgeschlagen mit keinem einzigen Saison-Heimsieg am Tabellenende wieder.

Investoren: «Wir könnten mit dem Abstieg leben»

Gleichzeitig linderten sich die finanziellen Sorgen: Der Einstieg der Pacific Media Group brachte dem FC Thun nebst Soforthilfe in Form von drei Millionen Franken auch langfristiges Interesse einer millionenschweren Investorengesellschaft, die sich der Philosophie verschrieben hat, Scouting vor allem mittels Datenanalyse zu betreiben. Und deren Vertreter Paul Conway in Thun vor ein paar Wochen so wohltuende Sätze sagte wie: «Wir könnten mit dem Abstieg leben.»

Das muss von der Clubführung, die sich in ihrer Entscheidungsgewalt durch maximal 25 Prozent Aktienanteile der Investoren nicht bedrängt sieht, mächtig Druck nehmen, ob sie es nun zugibt oder nicht.

Sportchef Gerber sah sich angesichts der seit Monaten andauernden Rehabilitation von Mittelfeld-Puncher Hediger, der nach seinem Kreuzbandriss und einer komplizierten Knorpel-Verletzung wohl nie mehr spielen wird, zum Handeln gezwungen. Und er tätigte Transfers der Marke Gerber, (noch) keinen Scouting-Coup.

Bertone, Meister mit YB, beendete sein USA-Abenteuer, ebenso wie der frühere Vaduzer Hasler. An guten Tagen verleihen sie dem Thuner Mittelfeld die Stabilität, die ihm in der Vorrunde fehlte.

So ein Tag ist es auch im St.-Jakob-Park. Thun spielt mit, kommt durch Castroman gar zu einer Möglichkeit. Basel aber hat die besseren Chancen: Xhaka könnte nach 13, Frei müsste nach 24 Minuten zur Führung treffen, danach hat Cabral noch eine Chance. Nach der Pause wird Basel dringlicher. Faivre im Thuner Tor hält gegen Cömert, gegen Zhegrova, oft aber scheitern die Basler an sich selbst. Thun beschränkt sich auf Konter - wie bei Munsys Tor des Abends.

«Das ist unser Mut, der da belohnt wird», sagt ein strahlender Thun-Präsident Lüthi. Es ist auch der Mut, Personalentscheide trotz Krise sorgsam abzuwägen. Schneider etwa ist ein Trainer, der nach der schlechten Vorrunde in jedem anderen Club hätte gehen müssen, nun ist er plötzlich ein Sieger in Basel und ein zuversichtlicher Kämpfer um den Ligaerhalt.

Dass der Weg dorthin nur über die Barrage möglich ist, ist nicht mal mehr so sicher. Xamax gewann am Samstag in Sion, der Rückstand der beiden Abgeschlagenen wird kleiner, punktgleich liegen sie am Tabellenende. Nächste Woche kommt Luzern, Thun will auch das dritte Heimspiel des Jahres gewinnen. Und am 1. März steht für Schneiders Team das vorab wichtigste Spiel der Rückrunde an: die Partie bei Xamax.

Allzu gut aber sieht es für FCB-Trainer Koller nicht aus

Und der FCB? Er droht im Meisterrennen vollends den Anschluss an YB und St. Gallen zu verlieren. «Es wird immer schwieriger», gibt Trainer Koller zu, wehrt sich aber gegen den Vorwurf, den Gegner unterschätzt zu haben. «Die Präzision war halt nicht da.» Am Donnerstag spielt Basel in der Europa League gegen Nikosia, dann geht es gegen Servette.

Die wichtigste Frage haben die Basler in dieser Rückrunde wahrscheinlich sowieso neben dem Platz zu klären. Bleibt Trainer Koller, oder lässt die Führung seinen Vertrag auslaufen? Gespräche sollen noch keine stattgefunden haben, allzu gut aber sieht es für Koller gerade nicht aus. Am Samstagabend gab es nicht nur aus der Fankurve Pfiffe.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort