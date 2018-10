Embolo und Bürki out – Steffen und ein YB-Debütant rücken nach

Die Schweizer Nationalmannschaft wird die beiden Partien der Nations League am Freitag in Belgien und am Montag in Island ohne Torhüter Roman Bürki und Stürmer Breel Embolo bestreiten.

Die beiden Bundesliga-Profis reisten wenige Stunden nach Beginn des Zusammenzugs in Zürich aus gesundheitlichen Gründen wieder ab. Dortmunds Torhüter Bürki klagte über Probleme an der Leiste, Schalke-Stürmer Embolo leidet an einer Schulterverletzung.

Für die beiden nominierte Nationaltrainer Vladimir Petkovic David von Ballmoos (Young Boys) und Renato Steffen (VfL Wolfsburg) nach.

Für Keeper von Ballmoos ist es das erste Aufgebot überhaupt. Der 23-Jährige trug bislang erst in zwei Partien der U-20 das Nationaltrikot.

Steffens letzter Einsatz für die Schweiz liegt schon zwei Jahre zurück. Im November 2016 spielte er zehn Minuten gegen die Färöer. Insgesamt schaffte er es erst bei fünf Einsätzen mit dem Nationaltrikot aufs Feld. (SDA)