Embracher ringen Favorit nieder

Von der ersten bis zur 95. Minute war ersichtlich, dass beide Teams unbedingt ins Endspiel wollen. Sie wollten ihre Enttäuschung aus der Meisterschaft wettmachen. Beide sind im vergangenen Sommer als Aufstiegsanwärter ins Punkterennen gestartet.

Zweitligist Wädenswil hat am vergangenen Samstag den Spitzenkampf gegen Adliswil verloren und ist deshalb wohl auch im Aufstiegsrennen out. Drittligist Embrach musste bereits vor Monaten die Segel streichen und hat sich seither auf die Integration von jungen Spielern und den Cup konzentriert.

Die Anstrengungen im K.-o-Wettbewerb machten sich für beide bezahlt. Wädenswil schaltete in den Viertelfinals zum Beispiel Adliswil 3:1 aus und hätte in dieser Partie noch höher gewinnen können. Embrach eliminierte mit Diessenhofen und Rafzerfeld bereits zwei Zweitligisten und siegte beim letztjährigen Finalisten und bereits als Aufsteiger in die 2. Liga feststehenden Wallisellen.

Wembley-Tor des 16-Jährigen

Während der Halbfinalbegegnung zwischen Embrach und Wädenswil gab es für beide Teams nie eine Sekunde zum Verschnaufen. Die erste Viertelstunde gehörte den oberklassigen Gästen. Zwischen der 15. und 40. Minute hatten die Unterländer ein leichtes Übergewicht. Beide Equipen kamen während dieser Phase zu je einer Chance. Kurz vor der Pause drückte nochmals Wädenswil der Partie seinen Stempel auf.

«Wir wissen, dass wir vorne jederzeit für einen Treffer gut sind»Matthias Enzler

Embrach-Captain

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Embrachs linker Aussenverteidiger Matthias Enzler zog in der 47. Minute aus 17 m ab. Wädenswils Goalie Robin Herzog konnte den Ball mit der Faust gerade noch von der Linie wegbugsieren und in Corner ablenken. Im Gegenzug kamen die Gäste zu einem Corner. Sven Frick verwandelte die Hereingabe mit dem Kopf zum 1:0. Nach dem Rückstand fand Embrach eine gute Mischung aus ­Offensiv- und Defensivverhalten.

Das Team von Trainer Jürg Stücheli suchte zwar den Ausgleich. Aber nicht mit allen Mitteln. Hinten standen die Gastgeber nach wie vor solid. «Wir wollten natürlich auf keinen Fall ein zweites Tor kassieren. Zudem wissen wir, dass wir vorne jederzeit für einen Treffer gut sind», begründete nach Spielschluss Embrachs Captain Matthias Enzler diese Marschroute. Diese zeitigte bereits in der 63. Minute Erfolg. Fidan Surlici drückte aus 30 m ab und es hiess 1:1.

Danach flachte die Partie erstmals ein wenig ab. Beide Teams wussten, dass ihr nächster Fehler gegen Spielende hin bereits matchentscheidend sein könnte. Die Mannschaften lauerten auf Fehler des Gegners. Vergebens.

In den Schlussminuten gab es, nachdem es zu regnen begonnen hatte, noch ein fussballerisches Feuerwerk. In der 88. und 89. Minute kam Embrachs Stürmer Giuseppe De Filippo zu zwei riesigen Torchancen. In der 91. Minute schoss der erst 16-jährige Erlind Gjukaj aus dem Getümmel heraus an die Latte und der Ball prallte nach unten. Der Schiedsrichter liess weiterlaufen. Doch der Linienrichter schaltete sich ein und teilte dem Unparteiischen mit, dass er den Ball hinter der Linie gesehen habe.

Der Schiedsrichter ging auf das Argument des Linienrichters ein und gab den Treffer. Noch waren drei Minuten zu spielen. Embrach war nach dem viel umjubelten 2:1 plötzlich wie gelähmt. In den letzten 180 Sekunden kamen die Wädenswiler nochmals zu zwei riesigen Möglichkeiten. Zum Glück für den Gastgeber gabs keine Tore mehr.

Beim Sieger ragten neben Erlind Gjukaj, Fidan Surlici und Matthias Enzler Goalie Adrian Gehrig, Ruben Paradiso als Abräumer und Blerton Dauti, der die Bälle gut hielt, heraus.

Stüchelis Motivationskünste

Und natürlich hat Trainer Jürg Stücheli, der auf seinen kranken, gefährlichen Stürmer Tobias Bolli verzichten musste, sein Team hervorragend eingestellt.

Vor dem Spiel zeigte er seiner Mannschaft drei je zehnminütige Filme vom Sieg der Schweizer Eishockeynati gegen Kanada, vom deutschen Fussballcupfinal Bayern gegen Frankfurt und von der Motivationsrede von Frankfurts Kevin-Prince Boateng vor dem Cupfinal, in der Boateng davon erzählte, wie Frankfurt als Underdog Favorit Bayern schlagen kann. «Wir waren gegen Wädenswil ja auch der Underdog», meinte Stücheli schmunzelnd.

Die Top 3 von Embrach

Erlind Gjukaj wurde in der 78. Minute eingewechselt. Der grossgewachsene feingliedrige 16-Jährige rückte sofort zum Spielmacher auf und setzte seine Sturmkollegen mehrmals mit millimetergenauen Pässen ein. Und dann das fantastische Siegtor.

Fidan Surlici trieb das Embracher Spiel unentwegt an. Sein flacher Scharfschuss mit Vollrist aus 30 m bedeutete in der 63. Minute das 1:1.

Der linke Aussenverteidiger Matthias Enzler schaltete sich oft in den Angriff mit ein. Sein Flachschuss aus 17 m in der 47. Minute konnte der Wädenswiler Goalie im letzten Moment mit der Faust in Corner ablenken.

(Zürcher Regionalzeitungen)