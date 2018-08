Embracher wollen häufiger Gas geben

Im FC Embrach ist immer etwas los. Das Team stieg in den vergangenen Jahren häufig auf oder ab. Obwohl Embrach mit weniger als 10 000 Einwohnern noch ein Dorf ist, sorgt es im Fussballbereich immer wieder für Schlagzeilen. In der vergangenen Saison zum Beispiel zog die Drittligamannschaft von Trainer Jürg Stücheli überraschend in den Cupfinal des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) gegen den Zweitligisten Greifensee ein. In den 1980er-Jahren feierte der Club zudem dreimal den Zweitligagruppensieg. Nico Bättig, Anastasio Nardiello, Silvio Grande und Mario Nicolo sorgten immer wieder für den Unterschied gegenüber dem Gegner. Vor knapp 30 Jahren stieg Embrach sogar in die erste Liga auf. Martin und Peter Grimm sowie Mirko, Iwan und Chilli Allemann spielten dabei reihenweise ihre Gegner schwindlig.

Es gab im FC Embrach aber auch weniger lichte Momente: In der vergangenen Saison etwa resultierte in der Drittligameisterschaft lediglich Rang 7. Im Sommer 2016 bewerkstelligte das ­Fanionteam den Drittligaerhalt gar erst in der letzten Meisterschaftsrunde.

Stillstand wird im FC Embrach nicht geduldet. Als es im Frühling 2016 mies lief, wurde für die nächste Saison mit Jürg Stücheli ein Coach engagiert, der bereits sechsmal in seiner Trainerkarriere ein Team zum Aufstieg geführt hatte. Der Ur-Winterthurer hat in den vergangenen 24 Monaten aus dem Raum Winterthur die starken Akteure Tobias Bolli (ehemals Oberwinterthur), Giuseppe De Filippo (in Winterthur aufgewachsen, später FC Zürich), Besnik Tahiri (Oberwinterthur) und Adrian Gehrig (FC Winterthur) motiviert, in Embrach zu spielen. Auch Sportchef Toni De Carlo, in Kloten aufgewachsen, wohnt seit Jahren in Winterthur. Die Gruppe fährt mit Matthias Enzler, der vor einem Jahr von Embrach nach Winterthur gezogen ist, oft gemeinsam zu Training oder Match nach Embrach.

Matthias Enzler noch verletzt

Auf die Saison 2018/2019 hin hat das fleissige Duo Stücheli/De Carlo neben anderen noch fünf Spieler von Bassersdorfs Zweit- und Drittligaequipe verpflichtet. Nun gibt es bei Embrach eine Winterthurer, eine Bassersdorfer und eine Embracher Fraktion, in der ebenfalls hochkarätige Amateurfussballer stehen.

Die Embracher Verantwortlichen haben reagiert. Trotzdem äussern sie sich vorsichtig, was das Saisonziel betrifft. «Die neuen und jungen Spieler integrieren und den Anschluss an die Spitzengruppe halten», sagt Toni De Carlo. «Die Trainingspräsenz muss in dieser Saison besser werden, und wir hoffen, dass wir weniger verletzungsbedingte Ausfälle haben, sodass wir endlich ein paar Meisterschaftsrunden in Folge mit dem gleichen Teamgerippe auflaufen können», fordert Jürg Stücheli. Zudem will der Trainer die starken Junioren in seinem Team an den rauen Drittligarhythmus heranführen. Ein Embracher Manko in der vergangenen Saison waren die häufigen verletzungsbedingten Ausfälle. Immer wieder fehlten in einem Match gleich mehrere Leistungsträger. Der starke Linksverteidiger Matthias Enzler zum Beispiel musste im Juni wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel, den er sich sogar zweimal zugezogen hat, aussetzen. Der 22-Jährige will sich nun behutsam aufs Neue an den Wettkampfrhythmus her­antasten. «Wenn mir mein Körper signalisiert, dass er wieder voll belastbar ist, werde ich Vollgas geben», verspricht der ehemalige GC-Junior. Heute im Cup muss Enzler noch passen.

Sein Ziel für die kommende Meisterschaft ist, mit Embrach möglichst weit oben mitzuspielen. Als Aufstiegsfavoriten sieht Enzler Zweitligaabsteiger Rümlang und Bülach, das mit Kenan Tepe, der von Embrach zu Bülach gewechselt hat, noch stärker sei. (Zürcher Unterländer)