Emotionen und Flitzer bei Rooney-Abschied

Wayne Rooney trat bereits vor 14 Monaten aus der englischen Fussball-Nationalmannschaft zurück. Ein Abschiedsspiel bekam der langjährige Captain jedoch nicht. Bis am Donnerstagabend.

Die Bühne stimmte. Es war das Wembley-Stadion in der Hauptstadt London. Der Gegner stimmte auch. Es waren die USA, wo Rooney bei D.C. United in Washington seine Karriere ausklingen lässt. Das Resultat stimmte auch. England gewann 3:0. Allerdings ohne einen Treffer Rooneys.

Der 33-jährige Offensivspieler wurde nach einer knappen Stunde eingewechselt. Rooney durfte noch einmal die Captainbinde tragen und kam zu seinem 120. Länderspiel. Mit 53 Toren ist er Rekordtorschütze der Three Lions. England-Legende Gary Lineker gratulierte Rooney zu diesen Zahlen.

Good luck to @WayneRooney. 120 caps and 53 goals is a sensational international career. Well played. — Gary Lineker (@GaryLineker) 15. November 2018

Als Rooney nach der Partie geehrt wurde, hatte der Stürmer feuchte Augen. Beim Abschied dabei waren natürlich auch Rooneys Frau Coleen und die vier Söhne Kit Joseph, Klay Anthony, Kai Wayne und Cass Mac. Gemeinsam posierte die Familie für die Fotografen. Rooney bedankte sich bei den Fans für den Support über all die Jahre. Den Abend im Wembley werde er nie vergessen.

Thanks to all the @England fans for your support tonight and over the years, appreciate it all. A journey I’ll never forget ???????????????????????? pic.twitter.com/MpmewaW4BM — Wayne Rooney (@WayneRooney) 15. November 2018

Nationaltrainer Gareth Southgate sagte, dass es für ihn ein Privileg war, mit Rooney den Abschied zu feiern. Er denke, der Spieler habe dafür die richtige Bühne bekommen.

Gareth Southgate says it was a "privilege" to be involved with Wayne Rooney's @England farewell and believes the striker was given a fitting send off. ????https://t.co/HHuaVDosKB pic.twitter.com/HkKrNMs9ON — Sky Sports Football (@SkyFootball) 16. November 2018

Nicht die richtige Bühne gewählt hat dafür ein Fan. Er rannte während der Partie aufs Feld zu Rooney. Ein Steward sorgte dann wieder für Ordnung. (heg)