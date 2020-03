«Entscheidend ist das Gefühl, dass wir zusammengehören»

Alle reden vom Coronavirus, in der Schweiz sind jetzt viele Veranstaltungen abgesagt worden. Was löst das in Ihnen aus? Wie sehr beschäftigt Sie das?

Die Gesundheit ist das Wichtigste. Man muss alles machen, damit die Leute gesund bleiben. Ich bin direkt verwickelt in diese Sache.

Wieso?

Ich war in Bergamo, um das Spiel von Atalanta gegen Valencia zu schauen (am 19. Februar in der Champions League). Einige Leute, die da im Stadion waren, hatten das Virus schon oder haben es danach bekommen.

Sie sind noch gesund?

Ich hoffe es. Trotzdem halten wir hier am Tisch diese Distanz. (lacht) Man muss diese Pandemie verhindern. Wenn zu viele Leute zusammenkommen und sich infizieren, wird jedes Spital und jedes Land überfordert sein. Ich glaube, die Politik hat die richtigen Schritte gewählt. Man sieht in Italien, was passiert, wenn man vielleicht zu spät reagiert. Da gibt es so viele Fälle. Sicher, die Situation ist schwierig – auch für den Fussball, auch für mich, wenn es um die Planung der Zukunft geht. Aber es ist so: Man muss damit leben und versuchen, das Bestmögliche damit anzufangen.

«Ich rede auch mit der Familie über das Virus, wir dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ängstlich? Das bin ich nicht.»Vladimir Petkovic über die Ausbreitung des Coronavirus.

Ist Ihr Alltag hier im Tessin eingeschränkt gewesen in den letzten zwei Wochen?

Wir haben von Italien viel mitbekommen. Da wird schon seit Wochen 24 Stunden am Tag auf jedem Kanal darüber gesprochen. Zuerst war das Virus nur in China, und für alle war das so weit weg. Aber wir haben gesehen, wie schnell es bei uns angekommen ist. Und darum gilt: Die eigene Pflege ist wichtig, öfter die Hände waschen, selbstdiszipliniert sein. Wir können nur hoffen, dass es nicht schlimmer wird.

Sind Sie ein ängstlicher Mensch, wenn es um solche Themen geht?

Nein, nein! Vorsichtig, ja. Ich rede darüber auch mit der Familie, wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ängstlich? Das bin ich nicht.

Ist es übertrieben, wenn in der Schweiz gleich sämtliche Spiele verschoben werden, nicht nur in der Super League, auch bei den Junioren?

Nein, das sind konkrete Massnahmen, welche Leute getroffen haben, die sich in diesem Thema besser als wir alle zusammen auskennen. Natürlich bringt das Schwierigkeiten mit sich: Termine zu finden und, und, und. Auf der ganzen Welt ist die Situation so, dass viel Geld verloren geht. Die Börse verliert, die Clubs haben keine Einnahmen. Aber wie ich am Anfang gesagt habe: Die Gesundheit geht über alles. Ohne Gesundheit geht nichts.

Was ist für Sie das wichtigste Thema dieser Woche gewesen?

Gesund zu bleiben und beruflich optimistisch nach vorne zu schauen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich meine Arbeit mit neuem Elan oder neuer Motivation mache, weil man das immer pflegen und erneuern sollte.

Wir haben gedacht, die Vertragsverlängerung wäre für Sie das persönlich wichtigste Thema, abgesehen von Corona.

In einer Woche passiert so viel. Natürlich, für mich war das positiv, aber es war irgendwie auch selbstverständlich.

Bleibt mindestens bis 2022 Nationaltrainer: Vladimir Petkovic. (Bild: Keystone)

Immerhin haben Sie einen neuen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben, das ist doch nichts Alltägliches.

Die Entwicklung war für mich selbstverständlich. Auf beiden Seiten, bei mir, beim Verband, hat man die Absicht gespürt, zusammen weiterzumachen. Ich bin ein Mensch, der das Vertrauen der anderen Seite spüren muss, und das habe ich getan. Und der Verband hat auch gespürt, dass ich die Motivation und den Elan habe, etwas zu verbessern.

Wann gab es die ersten Gespräche?

Im Januar. Drei Minuten.

Nicht früher?

Oder war es im Dezember? Jedenfalls waren es nur drei Minuten. Ob wir die Motivation haben, zusammen weiterzumachen oder nicht. Einen Monat später gab es das zweite Gespräch. Am Ende waren es total drei.

Was war für Sie entscheidend bei diesen Verhandlungen?

Eben dieses Gefühl, dass wir zusammengehören. Und dann die Möglichkeit, die Mannschaft zu entwickeln, eine Perspektive zu haben und so ganz allgemein etwas Gutes für den Schweizer Fussball zu machen. Das beginnt bei den Resultaten, mit ihnen hat man mehr Geld, man kann mehr in die Ausbildung investieren und so weiter. Wir nehmen zu einfach hin, dass das selbstverständlich ist.

Was soll selbstverständlich sein?

Dass wir immer unsere Resultate erzielen, dass wir Erster sind in unserer Qualifikationsgruppe. Das ist nicht selbstverständlich. Das muss man sich erarbeiten, man muss viel dafür tun.

Es lässt sich auch anders sehen, als Lob für eine Mannschaft, die schon einiges geleistet hat. Dass man viel von ihr erwartet, heisst auch, dass man ihr viel zutraut.

Das schon. Aber man muss immer realistisch bleiben. Das bin ich immer gewesen. Und ich versuche, das auf die Spieler zu übertragen. Wir wollen auf realistische Art weiterkommen und uns dabei trotzdem keine Grenzen setzen.

Was heisst für Sie realistisch?

Ich schaue auf Italien, wie es als Mannschaft ist, auf Frankreich, auf England, Spanien und, und, und. Sind wir auf gleichem Niveau wie sie? Das muss ich mich immer fragen. Und ohne grosse Antworten darauf zu geben, muss ich von meiner Mannschaft fordern, dass sie auch gegen solche Gegner probieren sollte, besser zu sein.

Ist die Schweiz auf dem Niveau dieser Länder?

Vom gesamten Paket ist sie das nicht.

Gesamtes Paket bedeutet?

Der Stellenwert des Fussballs, die Liga, das Geld, alles zusammen. Deshalb müssen wir gegen sie 120 Prozent geben. Wenn wir bei 100 Prozent sind und der Gegner auch, ist immer der Gegner der Favorit.

«Es gibt auch andere Punkte, die stimmen müssen: das Verhältnis zu den Spielern, zum Verband, zum Journalisten, zur Öffentlichkeit… Da habe ich drei Plus und ein Minus.»Vladimir Petkovic

Für Sie war es wirklich immer klar, dass Sie bleiben möchten? Es gab doch den einen oder anderen Punkt, die eine oder andere Kritik, die Sie störte.

Was berichtet wurde, hat nichts zu tun mit dem Verband. Ich musste spüren, dass ich das nicht glaube … (lacht)

Wieso sind Sie der richtige Trainer für diese Mannschaft, auch nach bald sechs Jahren noch?

Ich bin nicht sicher, ob ich das bin. Ich probiere einfach, der richtige Trainer zu sein. Von weit weg oder von aussen sieht man es vielleicht anders, das kann ich nicht beurteilen. Ein Ausgangspunkt ist immer das Mathematische…

...das sind die Resultate…

...genau, man hat sie oder hat sie nicht. Sie können stimmen, und doch gibt es auch andere Punkte, die stimmen müssen: das Verhältnis zu den Spielern, zum Verband, zum Journalisten, zur Öffentlichkeit… Da habe ich drei Plus und ein Minus.

Wo ist bloss dieses Minus?

Ich konnte das eine oder andere Negative lesen, aber wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, spüre ich dieses Negative nicht. Und bei den meisten von Ihnen, den Journalisten, spüre ich das auch nicht.

Was spüren Sie nicht?

Diese Negativität. Dass Petkovic gehen sollte, dass er dafür nicht der Richtige ist.

Sie müssen selbst auch überzeugt davon sein, dass Sie zu dieser Mannschaft passen. Darum nochmals der Versuch der Frage, wieso Sie der richtige Trainer für sie sind, was Sie ihr noch vermitteln können.

Was ich höre und mitbekomme von den Spielern, vom Staff, ist positiv. Was die Spieler umsetzen, wie sie die Aufgabe auf dem Platz interpretieren, aber auch daneben, das überzeugt mich.

Wovon?

Dass ich einen guten Zugang zu ihnen habe. Zu ihnen, aber auch zum ganzen Staff. Das Wichtigste sind die Spieler, sie sind es, die auf den Platz gehen. Aber die Energie, die ein Materialwart gibt, ein Arzt oder jemand von der Medienabteilung, ist so positiv, dass die Mannschaft davon leben kann. Dass sie gut leben kann. Für ein gutes Resultat braucht es diese Energie. Wenn jemand zweifelt, ist es schwierig.

Wenn Sie von drei Plus und einem Minus reden – ist die Unterschrift unter den Vertrag für Sie so etwas wie ein Neuanfang? Sagen Sie, dieses Minus vergesse ich und beginne wieder von vorne?

Für mich ist jeder Tag eine neue Herausforderung und ein Anfang. Ich stehe auf und sage mir immer: neuer Tag, neue Siege.

Wenn es dieses Minus also gab…

...das ist nur bildlich gemeint…

...trotzdem, überlegten Sie sich nicht auch, was Sie falsch gemacht haben in Ihrer Zusammenarbeit mit Journalisten?

Das schon. Um einen Konflikt zu haben, braucht es zwei Seiten. Um einen Konflikt zu lösen, braucht es zwei Parteien.

Sie können nur Ihr Verhalten beeinflussen. Was wollen Sie anders machen??

Vielleicht sollte ich mich besser verkaufen, vielleicht sollten die Mitarbeiter mir helfen, mich besser zu verkaufen.

Fühlten Sie sich vom Verband im Stich gelassen?

Nein, nein. Das sind Entwicklungen, das sind Prozesse. Es gab die erste Phase bis zum März vor der EM, dann die Zeit bis zur WM in Russland, danach waren wir im Chaos, ein, zwei Monate lang, sagen wir bis Anfang September. Danach fingen wir wieder an, uns zu steigern. Aber wir haben nicht genug gemacht für uns selbst.

«Nach der WM im Chaos»: Vladimir Petkovic blickt zurück. (Bild: Keystone)

Das heisst?

Dass wir uns besser verkaufen, dass wir besser kommunizieren, dass wir proaktiv handeln müssen. Wir haben zu viel reagiert. Wir haben in der Zusammenarbeit Vertrauen verloren. Vor einer Scheidung gibt es auch die Möglichkeit, sich wieder zu verstehen. Und was ich immer wieder mit dem Boot gesagt habe, dass wir alle zusammen darauf sind, das ist bildhaft. Aber ich will, dass ich konstruktiv kritisiert werde, wenn ich etwas schlecht mache.

Die Kritik war Ihnen nicht konstruktiv genug?

Oft destruktiv. Für mich nicht zielorientiert.

Sie sagen, es braucht zwei Parteien für einen Konflikt und zwei für eine Lösung…

...ja…

...im letzten November waren Sie noch nicht bereit, um gewissen Journalisten ein Interview zu geben.

Ich wollte nicht.

Eben, jetzt sind Sie es. Wieso?

Ich finde, bis dahin war es nicht fair. Und jetzt habe ich gesagt: Gehen wir aufs gleiche Boot. Ich erkläre das auch meinen Spielern: Wenn ich so etwas sage, beginne ich die Arbeit mit 100 Prozent Vertrauen. Ich werde nicht sagen, ich habe recht gehabt, aber von da an kommt jemand auf 50 Prozent, jemand auf minus 50, jemand kommt auf 110 Prozent an Lust, dass ich mit ihm zusammenarbeiten will.

Das Bild vom Boot ist schön, aber es ist auch naiv. Wenn die Schweiz an der EM alle Vorrundenspiele verliert, können die Medien doch gar nicht auf der gleichen Seite sein wie die Mannschaft.

Nein, nein! Dann haben Sie das falsch verstanden. Es geht nicht um Kritik als solche, nicht um begründete, um konstruktive Kritik, sie darf einfach nicht persönlich sein. Vielleicht ist für mich nicht gut, wenn es heisst, ich habe die Viererkette schlecht gemacht oder mich dem Schiedsrichter gegenüber schlecht verhalten, wenn es heisst, ich hätte mich nicht gut vorbereitet und wir hätten darum verloren. Aber es ist konstruktiv.

Und was ist nicht konstruktiv, wenn es heisst, Sie würden nicht genug auf die Öffentlichkeit zugehen?

Was konkret? Sagen Sie mir, wann ich mit der Öffentlichkeit nicht gut umgehe? Ich garantiere Ihnen: Jeder Mensch, dem ich in der Schweiz und nicht nur in der Schweiz begegnet bin, ist sehr, sehr freundlich und positiv gewesen.

Sie haben sich und die Mannschaft abgeschottet.

Nein, wir konzentrieren uns nur auf andere Sachen, damit sich die Spieler besser vorbereiten können und nicht wegen ein, zwei Aussagen den Fokus verlieren. Das ist Professionalität. Nach der WM in Russland war die Situation ausser Kontrolle geraten. Jetzt die Schuld dafür links oder rechts zu suchen, bringt nichts. Aber es war eine Zeit, in der wir es besser hätten machen können.

Vielleicht wir auch.

Egal. In den letzten sechs Monaten haben wir uns wieder gesteigert.

Sie sind immer Ihren Weg gegangen, stur, vielleicht stolz. Sie haben sich nicht geändert. Was sagt das über Sie aus?

Ich kümmere mich um alles, ich bin empfindlich und spüre gewisse Sachen. Und: Ich treffe oft richtige Entscheidungen. Das alles geht nicht spurlos an mir vorbei, aber ich kann mich auf das Wesentliche fokussieren, auf das, was mir und der Mannschaft hilft, besser zu werden. Und ich habe schon lange verstanden, dass es sich nicht lohnt, mit den Journalisten einen Krieg zu führen. Am Ende verliere ich.

Wann haben Sie das gemerkt?

Bei meiner Geburt. (lacht) Ich habe in meinen sechs Jahren immer versucht zu geben, auch bei der Mannschaft. Wahrscheinlich war es nicht genug oder wurde falsch verstanden oder war schlecht verkauft.

Und jetzt wird alles besser?

Das sage ich nicht. Ich sage nur, hoffentlich wird es anders sein.

Was verbindet Sie mit diesen Spielern, mit dieser Mannschaft?

Ich glaube, Vertrauen und Respekt. Und dann kommt als Unterstützung das Resultat, die Entwicklung. Wir sehen, dass wir uns gegen jeden Gegner auf Augenhöhe bewegen, dass wir versuchen, besser zu sein und zu gewinnen. Aber ohne dieses Vertrauen, diesen Respekt ist das schwierig zu schaffen. Ich spüre auch, wenn die Spieler Interviews geben, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen.

Haben Sie in Ihrer Zeit als Nationalcoach einmal das Gefühl gehabt, dass Ihnen das Vertrauen der Spieler fehlt?

Es gab einige Problematiken wie den Balkangraben (im November 2015), die man lösen musste. Die Frage war nur: wie? Dann muss man spüren, ob man viel oder weniger reden muss. Bis zur EM in Frankreich machten wir in dieser Beziehung viel, ich war überzeugt, dass wir in die richtige Richtung gehen.

Da war noch alles in Ordnung: Vladimir Petkovic mit Valon Behrami. (Bild: Keystone)

Das war die Zeit, als Ihr früherer Leader Valon Behrami sagte, Sie hätten sich gegenüber den Spielern geöffnet und ihnen neben dem Platz mehr Freiräume gewährt.

Ich habe immer versucht, ihnen Freiheiten zu geben. Sie sehen diese zwei Wochen bei der Nationalmannschaft als Abwechslung zum Club, wo sie viel mehr unter Druck stehen. Am Anfang waren sie es bei mir nicht gewöhnt, im Training gleich einen hohen Rhythmus zu haben und das Maximum zu geben. Das braucht Zeit, um das zu entwickeln, um sich an gewisse Forderungen zu gewöhnen. Und mit der Zeit haben wir ihnen Möglichkeiten gegeben, um einmal auch aufzuatmen. Aber ich habe immer betont, wenn man auf dem Platz ist, dass man alles gibt. Das alles hat uns geholfen, zusammen einen Weg zu finden und das zu werden, was wir sind.

Was wir sind, sagen Sie. Die Schweiz ist aktuell die Nummer 12 der Welt. Wo steht die Schweiz im Vergleich zu den Gruppengegnern Wales, Italien und Türkei?

Sie steht jetzt da, wo sie es auch im Juni sollte.

Auf Rang 2?

Immer wieder kämpfen, um auch Rang 1 zu erreichen. Ist das realistisch oder nicht? Italien spielt dreimal zu Hause, die Türkei spielt zweimal praktisch zu Hause (der Spielort Baku ist nur rund 500 km von der türkischen Grenze entfernt), das ist ein kleiner Vorteil. Wir müssen davon ausgehen, dass wir das erste Spiel gegen Wales gewinnen müssen. Wenn uns das gelingt, ist es nachher einfacher. Es ist eine sehr schwierige Gruppe, ja, aber realistischerweise müssen wir eine Runde weiterkommen.

Was macht Ihre Mannschaft stark?

Ich glaube, der Teamgeist und der Wille, zusammen etwas zu erreichen. Dann kommt die individuelle Qualität dazu, aber die grösste Qualität ist die Mannschaft, ist der Spielstil, ist die Überzeugung, immer offensiv, immer intelligent zu spielen, egal, wie der Gegner heisst.

Denken Sie, dass die Erwartungen an diese Mannschaft in der Schweiz höher sind als vor den letzten beiden Turnieren?

Schauen wir in zwei, drei Monaten. Das Wichtigste sind die Erwartungen von mir, von uns, sie sind hoch. Ziele sind schnell formuliert, in zwei Minuten, aber wir müssen auf dem Platz die Erwartungen bestätigen.

Am Dienstag beim Termin zu Ihrer Vertragsverlängerung haben Sie gesagt, es brauche immer die Ambition und den Willen, Weltmeister zu werden.

Das Maximum herauszuholen.

Wie bewusst haben Sie das gesagt?

Ich habe das spontan gesagt. Aber was hat man zu verlieren? Die Erwartungen sind hoch, wir haben sowieso hohe Erwartungen an uns.

Fragt sich eines: Wie gross ist die Chance, dass die Schweiz einmal Weltmeister wird?

Zuerst müssen wir an die WM kommen. Bleiben wir zuerst einmal alle gesund.

