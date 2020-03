Er ist der Mann, den die deutschen Ultras hassen

Ein bald 80-Jähriger im grünen Fadenkreuz. Das Banner, das die Gladbacher Ultras vor zehn Tagen zeigten, war der Auftakt einer Aktion verschiedener deutscher Fankurven, die Fussball-Deutschland in Aufruhr versetzt.

Die Ereignisse vom Samstag in Sinsheim waren der bisherige Höhepunkt der Fehde zwischen Ultras und Milliardär und Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp.

Die Partie zwischen Hoffenheim und Bayern München stand wegen verunglimpfender Banner der Gästefans an die Adresse Hopps kurz vor dem Abbruch. Weitere Partien des Wochenendes ebenfalls. Alles ausgelöst durch die Abneigung einzelner Fussballanhänger gegen Hopp.

Warum ist dieser Unternehmer für einen Teil der Fankurven Feindbild Nummer 1?

Sammler und Bauarbeiter

Hopp kam 1940 in Heidelberg zur Welt. In Hoffenheim wuchs er auf. Der Vater war Lehrer – und Truppenführer zur Nazizeit. Mit 7 bekam Hopp seinen ersten Ball, er war aus alten Fahrradschläuchen zusammengeklebt. Hopp spielte bei den Junioren des Dorfvereins, der TSG. Sein Talent war begrenzt. Der Traum von der Profikarriere eine Utopie.

Als Jugendlicher kam langsam der Geschäftsmann in ihm heraus: In der Schulzeit verdiente er sein Geld mit dem Sammeln von Weinbergschnecken. Er schuftete auf dem Bau und absolvierte später ein Studium in Nachrichtentechnik. Nach dem Abschluss arbeitete er bei IBM.

Unternehmer und Wohltäter

Nach vier Jahren machte er sich selbstständig. Der damals 32-Jährige gründete mit vier IBM-Kollegen das Unternehmen Systemanalyse und Programmentwicklung – kurz SAP. Hopp sagt rückblickend: «Wir hatten Riesenglück und waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.» 1988 ging SAP an die Börse. Das Unternehmen wurde zum Weltkonzern, Hopp zum Multimilliardär. Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» schätzt Hopps Vermögen aktuell auf rund 13,3 Milliarden Euro.

Vier Milliarden seines Vermögens gingen in seine Stiftung. Sie unterstützt Behindertenheime und Klimaprojekte, schafft Jugendförderprogramme und hilft Altersheimen. Ein kleiner Ausschnitt einer Vielzahl von Projekten. Die meisten im Grossraum Rhein-Neckar, in seiner Heimat, wo Hopp als Mäzen Sportclubs zu Grösse verhilft.

Mäzen und Förderer

Er eröffnete Fussballschulen, unterstützt die Handballer der Rhein-Neckar Löwen und die Eishockeyaner der Adler Mannheim. Die Sportfans kennen Hopp vor allem aber als Geldgeber der TSG Hoffenheim.

Unter seiner Führung entwickelte sich der Club innert 25 Jahren vom Achtligisten zum Europacup-Teilnehmer. Über 350 Millionen Euro soll er in den Club gepumpt haben. Der Begriff «Retortenclub» machte die Runde. Die TSG nehme den Traditionsclubs einen Platz im Profifussball weg, so die Meinung vieler Fans. Aber auch von Funktionären wie BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke oder Schalke-Manager Christian Heidel. Beide liessen sich zu Aussagen in diese Richtung verleiten – und heizten die Stimmung weiter an.

Feindbild Nummer 1

In den letzten Jahren wurden die Fanproteste und -beleidigungen gegen Hopp stärker, lauter. Vor allem die Dortmund-Fans haben sich auf Hopp eingeschossen – und eingesungen. Das erste Banner mit dem Konterfei Hopps im Fadenkreuz tauchte bereits 2008 auf. Die Fehde nahm ihren Lauf. Nachdem die BVB-Kurve in der Saison 17/18 beim Gastspiel in Sinsheim Hopp als «Sohn einer Hure» besungen hatte, ging dieser Monate später zivilrechtlich gegen die Übeltäter vor. Gegen rund 50 Ultras wurde ermittelt, drei wurden verurteilt.

Das Banner in der Fankurve der Bayern. (Foto: Keystone)

Mitte Februar dann das Urteil, das zur aktuellen Protestwelle führte: Die BVB-Fans, nach neuerlichen Schmähgesängen als Wiederholungstäter angesehen, wurden vom DFB mit einer zweijährigen Sperre für Sinsheim belegt. Bei Gastspielen der Dortmunder bleibt der Gästesektor zu. Eine Kollektivstrafe: Ein paar benehmen sich daneben, Tausende werden bestraft. Ein heikles Thema. Zumal der deutsche Fussballverband und die Liga sich vor zwei Jahren von solchen Strafen lossagten. Andere Fankurven solidarisierten sich am Wochenende mit den Ultras aus Dortmund. Auf eine Art, die jeweils beinahe zum Spielabbruch führte.

Nazi-Vergangenheit des Vaters

Doch nicht nur sein Mäzenatentum bietet Angriffsfläche, auch Hopps Umgang mit der Nazi-Vergangenheit seines Vaters wurde in Deutschland zum Thema. Dieser war SA-Truppenführer in Hoffenheim. Unter seiner Führung wurde dort 1938 die Synagoge zerstört. Die dort wohnhafte jüdische Familie wurde verschleppt und landete 1940 im KZ. Die Eltern sterben in Auschwitz, die Söhne überleben und schreiben später das Erlebte auf. Hopps Stiftung unterstützte die Verfilmung des Buchs.

Aber Hopp sprach auch mit der FAZ über seinen Vater und verzettelte sich dabei: «Als er 1938 den Auftrag bekam, die Synagoge in Hoffenheim zu zerstören, hatte er schon drei Kinder, meine älteren Geschwister. Hätte er es nicht gemacht, wäre er entlassen worden, und seine Familie wäre einer hoffnungslosen Zeit entgegengegangen.» Ein Dilemma, das Deutschland seit den dunklen Zeiten verfolgt: Täter oder Täter in der Opferrolle? «Was er getan hat, ist zu verurteilen, auch wenn niemand dabei gestorben ist.»

