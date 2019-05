Er steuert den FC Winterthur

Morgen Nachmittag geht es an der Fantasy Basel, der grössten Game- und Comic-Messe der Schweiz, um den hiesigen Meistertitel im Fussballsimulator Fifa. Ob auch der FC Winterthur mitkämpfen darf, entscheidet sich an einem Dienstagabend in Rorbas. Es ist der 30. April, Rico Hölzel, 27 Jahre alt, sitzt im rot-weissen FCW-Trikot auf seinem Bürostuhl. Den Bildschirm hat er im Visier. Die klassische Fussball-Trinkflasche der Marke Sponser steht zu seiner Rechten. Den Playstation-Controller hält er fest mit beiden Händen. In wenigen Minuten beginnt das letzte Qualifikationsturnier. Wirklich still sitzen kann Hölzel nicht. Seine Nervosität ist offensichtlich, die Knie springen auf und ab.

50 000 Dollar Preisgeld

Seit letztem November ist Ricone, so lautet sein Spielername, der offizielle Fifa-Spieler des FC Winterthur. «E-Sports ist für uns ein Instrument, um mit den Jungen in Kontakt zu bleiben und am Puls der Zeit zu sein», sagte der FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli damals zur Verpflichtung des ersten E-Sportlers. Das virtuelle Fussballspiel erfreut sich auf der ganzen Welt wachsender Beliebtheit. Laut einer aktuellen Studie ist es gar das beliebteste Game der Schweiz. Mittlerweile gibt es eine virtuelle Weltmeisterschaft, diverse internationale Turniere und nationale Meisterschaften. 50 000 US-Dollar Preisgeld bekam der diesjährige Sieger der digitalen Champions League. Das Nachbarland Deutschland ist mitunter federführend und hat nebst einer eigenen Profiliga auch eine E-Nationalmannschaft mit einem Kader von 20 Spielern. Die meisten von ihnen stehen bei Bundesliga-Vereinen unter Vertrag und sind Vollprofis. Diese virtuelle Bundesliga ist längst in der Deutschen Fussball-Liga (DFL) eingegliedert und läuft parallel zur Bundesliga. Die Schweiz ist noch nicht ganz so weit. Aktuell prüft die Swiss Football League (SFL), unter welchen Voraussetzungen die Einführung einer E-Sports-Liga in der Schweiz Sinn machen würde. Der einzige Schweizer Fussballverein, der bislang professionelle E-Sportler unter Vertrag hat, ist der FC Basel. Aus der Challenge League haben nebst dem FCW aber auch Lausanne-Sport und Servette Genf ein Fifa-Team.

Für Hölzel, der mit einem 100-Prozent-Pensum als Elektroplaner arbeitet, läuft die Qualifikationsphase für die Schweizer Meisterschaft seit Anfang Februar. Er hat bereits vier Online-Qualiturniere gespielt. Die Regeln dabei sind simpel: Man loggt sich auf der entsprechenden Plattform ein, der erste Gegner wird zugelost, und es geht los. Es gibt weder eine Gruppenphase noch Hin- und Rückspiele, K.-o.-System von Anfang an, wer verliert, ist raus, eine Halbzeit dauert sechs Minuten, nur Schweizer Teams dürfen gewählt werden, und man spielt im 85er-Modus. Das bedeutet, dass alle Spieler gleich stark sind. Sie haben den gleich starken Schuss, die gleichen Dribbling-Skills und sind gleich schnell – alles auf Stufe 85 eben. Einzig der reale Grössenunterschied der Spieler bleibt. Ricone, der selbst im Kader des FC Embrach steht, spielte sich an diesen Turnieren bereits in einen Viertelfinal und in einen Final. Ein Turniersieg, der für die Qualifikation nötig gewesen wäre, blieb ihm bis zu diesem Zeitpunkt verwehrt.

Die Crème de la Crème

Hölzel musste in der Folge an den Offline-Turnieren antreten. Das erste war am 10. März in Genf. Da das Turnier um 11 Uhr startet und er ausgeschlafen sein wollte, reiste er bereits am Vorabend an und verbrachte die Nacht im Hotel. Die Veranstalter bauten in der Lobby eines Kinos 16 Spielstationen auf. Eine Station besteht aus einem Bildschirm, einer Playstation und zwei Sitzplätzen. Dazu bringt jeder seinen eigenen Controller mit – er ist das Spielgerät. Hölzel rechnete wegen der Uhrzeit und des Orts mit einem eher schwachen Teilnehmerfeld und hatte darum ein entsprechendes Ziel: Die Finalteilnahme und damit die Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft sollte endlich besiegelt werden. Als die gegnerischen Spieler nach und nach eintrafen, wurde aber schnell klar, dass nicht nur Hölzel diesen Plan hatte. Die Crème de la Crème der Schweizer Fifa-Szene versammelte sich an diesem Sonntagmorgen, man muss fast sagen ungewollt, in Genf.

Befreundete Konkurrenten

Obwohl die Jungs – Spielerinnen waren nicht vor Ort – Konkurrenten sind, ist der Umgang äusserst kollegial. In der deutschen Liga würde dies nicht der Fall sein, erzählt Hölzel. Hier aber kennen und mögen sich die Jungs. Man reist gemeinsam an und ab, gibt sich Tipps und raucht in den Pausen gemeinsam Zigaretten. Die Gespräche, die dabei geführt werden, unterscheiden sich nicht von denen, die im Stadion stattfinden. Fussball bleibt Fussball. Vom Klischee des ungepflegten und sozial isolierten Gamers war auch nichts zu sehen. Vielmehr ähnelte der durchschnittliche Teilnehmer dieses Tages optisch dem klassischen Fussballer: gepflegter Look, scharfkantiger Haarschnitt und Turnschuhe.

An Offline-Turnieren wie in Genf wird ein normaler Turniermodus mit Gruppenspielen gespielt. Aufgrund der ungeraden Spieleranzahl landete Hölzel per Los in einer Dreiergruppe. Ein glücklicher Start. Wie für ihn üblich, tritt er mit dem FC Luzern an. «Der FCL hat grosse Verteidiger und Stürmer. Ideal, um mit Flanken anzugreifen und sie zu verteidigen», sagt Ricone. Teams aus der Challenge League und damit der FC Winterthur existieren im Game nicht. Nur sein FCW-Trikot zeigt, für wen er spielt. Das erste Spiel beginnt gut, er dominiert die Berner Young Boys seines Gegners und führt zur Halbzeit mit 2:0. Es sieht nach einer klaren Sache aus. Trotzdem schafft es Ricone in der zweiten Hälfte nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen, und kassiert in der 90. Minute das 2:2. Er ist bitter enttäuscht. «Das hätte ich eigentlich runterspielen müssen», sagt er. Das zweite Spiel ist ein offener Schlagabtausch mit dem schlechteren Ende für Ricone. Er verliert 2:4, und damit ist der Fall nach zwei Spielen klar: Er ist aufgrund der schlechteren Tordifferenz Drittplatzierter seiner Gruppe und damit ausgeschieden.

Traumberuf: Fifa-Coach

Hölzel bekommt vom FCW keinen Lohn. Im Gegenteil: Sollte er Preisgelder kassieren, wird er einen Teil davon dem Verein abgeben müssen. Für ihn ist das kein Problem, es geht ihm um die Erfahrung als E-Sportler. «Langfristig sehe ich mich eher im Coaching», sagt er. Auch wenn man ihn in der Schweiz für diesen Berufswunsch vielleicht noch belächeln kann: Wächst die E-Sports-Szene weiter wie bisher, ist dies ein durchaus realistisches Ziel. Im asiatischen Raum, wo zwar weniger Sportsimulationen und mehr Strategiespiele gespielt werden, füllen E-Sports-Events ganze Stadien und machen ihre Spieler zu Superstars mit Millionengehältern. Selbst Teammaskottchen sind dort Vollzeitangestellte. Und Hölzel, der das Spiel und die Szene sehr gut kennt, hätte dann sicher die optimalen Voraussetzungen für den Beruf des Fifa-Trainers. Zudem bietet er schon heute Coaching-Pakete mit Spielanalysen, Training, Besprechungen und Tipps und Tricks für Selbstvermarktung im Internet an. Drei Jungs betreut er aktuell. Rico Hölzel spielte nach dem frühen Ausscheiden in Genf noch drei weitere Offline-Turniere. Einmal trat er in Bern und zweimal in Zürich an. Zwar kam er über die Gruppenphase hinaus, verlor dann aber jeweils im ersten K.-o.-Spiel.

Letzte Chance

Zurück in Rorbas, spielt er in seiner gewohnten Umgebung. Die Wohnung, die er mit Freundin Romina teilt, ist sein Trainingsgelände und seine Heimspielstätte für die Online-Turniere. Hier trainiert er täglich bis zu vier Stunden. Hier fühlt er sich wohl. Trainieren heisst in Ricones Fall vergangene Spiele analysieren, Taktiken ausprobieren, Testspiele absolvieren und die Community pflegen. Mehr oder weniger das, was auch die echten Kicker unter Training verstehen. Wobei der Community-Aufbau und die Community-Pflege bei den E-Sportlern eine noch wichtigere Rolle innehaben: Social Media trägt entscheidend zum Bekanntheitsgrad und damit zum Marktwert eines Spielers bei. Dann ist es endlich so weit. Die Spieler stehen bereit, und der virtuelle Schiedsrichter pfeift an. Ricone spürt schnell: Das ist kein einfacher erster Gegner. Zu unkonventionell sind seine Pässe und seine Schüsse. Er lässt sich trotzdem nicht beeindrucken, spielt ruhig, besser und hat Chancen, die er aber nicht nutzen kann. 0:0 stehts zur Halbzeit. In der zweiten Spielhälfte geht dann nicht mehr viel. Er kann sich keine Chancen mehr erarbeiten, kommt unter Druck und kassiert in der 60. Minute das 0:1. Sein Kopf legt sich ein erstes Mal auf den Tisch. Ricone wirft jetzt alles nach vorne. Das Spiel dreht er aber nicht mehr und bekommt gar noch das 0:2. Sein Kopf legt sich jetzt ein zweites und letztes Mal auf den Tisch. Das ist ein bitteres Ende und bedeutet, dass der FC Winterthur in diesem Jahr auch in der digitalen Fussballwelt nicht um die Schweizer Meisterschaft spielen wird. (Zürcher Unterländer)