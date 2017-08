FC Bassersdorf nun gegen FC Zürich

Dank einer grandiosen Leistung und eines 2:1-Sieges nach Verlängerung qualifizierte sich der regionale Zweitligist Bassersdorf gegen das oberklassige Taverne zu Hause vor 411 Fans für die Schweizer-Cup-Sechzehntelfinals. In diesen empfangen die Unterländer am 16. oder 17. September den neunfachen Schweizer Cupsieger und aktuellen Super-League-Tabellenführer FC Zürich.

Diese Begegnung gab es im Schweizer Cup bereits vor vier Jahren: Am 17. August 2013 spielten die Bassersdorfer in ihrer Sportanlage BXA in der ersten Schweizer-Cup-Hauptrunde vor 2800 Zuschauern gegen den FC Zürich und verkauften sich trotz eines 0:6 ansprechend. Der FCZ hatte damals viel Qualität und gewann in dieser Saison auch den Cupfinal.

Schweizer Cup. Auslosung der Sechzehntelfinals: Chiasso (ChL) - Basel. Servette (ChL) - Luzern. Wil (ChL) - Thun. YF Juventus (PL) - Lausanne-Sport. Old Boys Basel (PL) - Young Boys. Stade Lausanne-Ouchy (PL) - Sion. Köniz (PL) - Lugano. Linth 04 (2.i) - St. Gallen. Biel (2.i) - Grasshoppers. Bassersdorf (2.) - FC Zürich. Delémont (1.) - Winterthur (ChL). Münsingen (1.) - Schaffhausen (ChL). Kosova Zürich (1.) - Rapperswil-Jona (ChL). Echallens (1.) - Neuchâtel Xamax (ChL). Locarno (2.i) - Stade Nyonnais (PL). Hergiswil (2.i) - Schötz (1.). Spieldaten: 16./17. September.

(Zürcher Unterländer)