FC Bülach geht die Puste aus

Am vergangenen Donnerstag um 20.15 Uhr wurde die Cuppartie zwischen Bülach und Hausen am Albis angepfiffen. Die Unterländer siegten nach hartumkämpften 90 Minuten 2:0. Keine zwei Tage später, am Samstag um 18 Uhr, war der Beginn der Meisterschaftspartie zwischen Bülach und Niederweningen. In der zweiten Halbzeit war ersichtlich, dass den Bülachern die nötige Spritzigkeit und Kraft fehlte.

Die Absenz von Spielmacher Giancarlo Pizzolotto, dem wohl besten Spieler in der Gruppe 4 der 3. Liga, fiel beim Team aus der Bezirkshauptstadt ebenfalls stark ins Gewicht. Der ehemalige GC-Junior laboriert an einer Bänderdehnung und droht mindestens noch zwei Wochen lang auszufallen. Bei Niederweningen musste Marco Eschler passen. Der 32-jährige langjährige Topscorer plagt sich seit Monaten mit einer Achillessehnenentzündung herum. Er musste bereits in den drei letzten Partien der vergangenen Saison deswegen aussetzen. Die Sommerpause hat nun nicht die erhoffte Heilung gebracht.

Mit schlimmen Verletzungen ging es auf dem Rasen während der Partie weiter. Nach bereits zwei Minuten musste Niederweningens Captain Stefan Sander den Platz verlassen, nachdem er sich unglücklich den Fuss verdreht hatte. Sehr schlimm erwischte es in der 69. Minute den Bülacher Bruno Gonzalez. Der 25-jährige musste mit Verdacht auf Bänderriss vom Feld geführt werden. Sandro Weisstanner, der den harten Zweikampf mit Gonzalez geführt hatte, entschuldigte sich in aller Form beim Gefoulten. «Plötzlich merkte ich, dass ich ihn treffe. Dann wollte ich sofort abbremsen. Aber ich hatte keine Kraft und Luft mehr, richtig abzubremsen. Es war keine Absicht dahinter» schilderte Weisstanner die unglückliche Szene.

Niederweningen gradlinig

Fussball gespielt wurde auf dem Kunstrasen im Erachfeld auch noch. Bülach riss sofort die Initiative an sich. In Führung ging aber Niederweningen in der 14. Minute, als Weisstanner nach einem Freistoss von Sven Willimann traf. Nach einer halben Stunde glich Bülachs grossgewachsener Mittelverteidiger Pascal Vanz nach einem Freistoss von Captain Yusuf Porgali mit dem Kopf aus. In der zweiten Halbzeit war Bülach siegeshungriger. Die Bemühungen waren offensichtlich, aber der Gastgeber konnte sich nicht richtig durchsetzen. «Wir kämpften zwar, aber wir waren besonders in der zweiten Halbzeit zu wenig zwingend» analysierte nach Spielschluss Bülachs Trainer Gian Luca Appassito. Der Coach forderte nach der Pause sein Team mehrmals laut auf, die Entscheidung zu suchen. Mit den Rufen «Hoch stehen» oder «wir wollen dieses zweite Tor» motivierte er seine Akteure.

Niederweningen dagegen konterte gradlinig. Über die Mittelfeldspieler Kaya Straub und Cedric Spielmann gelangte der Ball jeweils rasch nach vorne. In der 80. Minute schrie Stürmer Vincenzo Russo zu Spielmann «Cedi, jetzt.» Deswegen schob der erst 19-jährige Spielmann sofort den Ball fein in den Strafraum, wo Russo das Leder annahm und gekonnt in die Maschen zum 2:1 drosch. «Cedi musste mir sofort den Ball spielen, sonst wäre ich im Abseits gestanden», beschrieb Russo die Entstehung des Siegtreffers. Mit schelmischem Lächeln fügte der 1,75 m grosse und 83 kg schwere 28-jährige bullige Angreifer an: «Ich wusste, dass Cedi das kann.»

Bülach warf nach dem erneuten Rückstand alles nach vorne. Aber für den Ausgleich fehlte die nötige Kraft.

Bülach - Niederweningen 1:2 (1:1) Erachfeld. – 100 Zuschauer. – SR Arbnor Muzlijaj. – Tore: 14. Weisstanner 0:1. 30. Vanz 1:1. 80. Russo 1:2. – Bülach: Angstmann; Knöpfli, Vanz, Meier, Gonzalez (70. Besiary); Porgali; Selvarajah (55. R. Pizzolotto), Cicenoglu (66. P. Stavropoulos), Delgado (66. Neves), Tepe; Schiavi. – Niederweningen: Rüedi; Jeggli, Sander (6. Straub), Plüer, Franceschetti (62. Klingler); Willimann; Tanner (50. Russo), Müller (91. Linares), Spielmann, Weisstanner (70. Franz); R. Haldemann (88. Kloter). (Zürcher Unterländer)