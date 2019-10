FC Rafzerfeld: Optimismus nach Zwischentief

Nach einem verheissungsvollen Saisonstart in der Gruppe 5, mit sieben Punkten aus drei Partien, kassierten die Rafzerfelder fünf bittere Niederlagen hintereinander. Darunter die 0:6-Packung zu Hause gegen Beringen und die ebenso klare 2:5-Heimschlappe nach einer 2:0-Führung gegen die zweite Mannschaft von Phönix Seen. Zudem verabschiedeten sich die Rafzerfelder mit einer diskussionslosen 1:6-Niederlage gegen den Zweitligisten Wiesendangen schon früh aus dem Zürcher Regional-Cup. Der Rafzerfelder Coach Roger Hummel erklärte die lange Misserfolgsserie mit den Worten: «Uns fehlten infolge Verletzungen oder Ferienabwesenheiten immer wieder wichtige Spieler. Mit Nicolas Krähenbühl, Joel Hohl, Erich Spühler und Rouwen Studer sogar die ganze Stammverteidigung.» Ausserdem bemängelte der 53-Jährige: «Nach den Gegentoren, die wir jeweils in den letzten 20 Minuten vor den Halbzeiten erhalten haben, war in unserem Spiel regelmässig der Wurm drin.» Hummel betreute die Rafzerfelder bereits vor zehn Jahren für drei Saisons. In der Spielzeit 2011/12 fehlte dem Erfolgstrainer mit seinem damaligen Team sogar nur ein Punkt zum Aufstieg in die 2. Liga.

Defensiv kompakt

Vereinspräsident Christian Mundt, der auch noch als Platzwart tätig ist, bilanziert das bisherige Abschneiden der ersten Mannschaft trotz den bescheidenen Leistungen als positiv: «Nach den Rücktritten der langjährigen Teamstützen Stefan Spühler und Raphael Roduner fehlt uns manchmal noch die Routine und Abgeklärtheit. Unsere Zielvorstellung, junge Eigengewächse zu integrieren, wird von Roger Hummel sehr gut umgesetzt.»

«Die junge Mannschaft soll sich in Ruhe weiterentwickeln, und spätestens in zwei bis drei Jahren werden wir wieder um den Aufstieg in die 2. Liga mitspielen.»FC-Rafzerfeld-Vereinspräsident Christian Mundt äussert sich optimistisch über das Fanionteam seines Klubs.

Der 40-jährige Präsident traut der Equipe in Zukunft einiges zu: «Die junge Mannschaft soll sich in Ruhe weiterentwickeln, und spätestens in zwei bis drei Jahren werden wir wieder um den Aufstieg in die 2. Liga mitspielen.»

Nach dem 5:1-Befreiungssieg gegen die punktelosen Thaynger empfing das Team von Trainer Roger Hummel am vergangenen Sonntagnachmittag den Tabellenzweiten NK Dinamo Schaffhausen. Nach einer torlosen und ereignisarmen ersten Halbzeit bot sich kurz nach Wiederanpfiff dem Schaffhauser Kevin Staub zweimal die Möglichkeit zur Gästeführung. Doch Rafzerfelds Goalie Severin Zimmermann hielt seinen Kasten sauber. In der 66. Minute gelang den Hausherren mit dem ersten gefährlichen Schuss das 1:0. Der erst 19-jährige Torschütze Joel Pfiffner beschrieb seinen Treffer, der den Sieg bedeutete, folgendermassen: «Vor dem Strafraum schoss ich mit meinem stärkeren linken Fuss auf das gegnerische Gehäuse. Zuerst befürchtete ich, dass der Goalie den Ball halten würde. Doch zum Glück war mein Schuss zu platziert und landete rechts unten im Tornetz.»

Rafzerfelds Captain Daniel Riesen berichtete nach der Partie: «Wir haben den Schaffhausern beinahe keine Torchancen zugestanden. Zudem haben wir den Kampf angenommen. Ich zweifelte nie an unserem Erfolg.» Auch sein Innenverteidiger-Kollege Matthias Meister bezeichnete den knappen Sieg als verdient und sagte: «Mit einer besseren Chancenauswertung hätten wir nicht noch um unsere drei Punkte zittern müssen.» Der 29-jährige Routinier meint zur bevorstehenden Rückrunde: «Mit unserer tollen Stimmung im Team können wir problemlos in das vordere Drittel der Rangliste vorrücken.» Vor dem abschliessenden Vorrundenspiel in Neuhausen liegt Rafzerfeld auf dem 8. Tabellenplatz und nur noch acht Punkte hinter Spitzenreiter Phönix Seen.