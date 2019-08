Wie der FC Basel via Twitter mitteilt, wird sein Cheftrainer Marcel Koller beim Cupspiel gegen Pully Football seinem Amt nicht nachgehen können. Der 58-Jährige stürzte am Freitag beim Biken auf dem Gempen schwer und erlitt dabei eine Schulterverletzung sowie Prellungen und Schürfungen im Beckenbereich.

Somit fällt er zumindest für das Cupspiel der Basler aus. Ob eine Operation notwendig ist, wird eine Untersuchung in den nächsten Tagen zeigen. Im Cupspiel vom Samstag wird die Mannschaft von den beiden Assistenztrainern Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger gecoacht. Der Cheftrainer werde am Samstagabend telefonisch mit seinen Assistenten in Kontakt stehen, teilt der FCB auf Anfrage mit.

Es ist bereits das zweite Mal in Kollers Amtszeit als FCB-Trainer, dass er bei einem Pflichtspiel seiner Mannschaft nicht als Coach an der Seitenlinie zur Verfügung steht: Am 10. November 2018 verfolgte er das Super-League-Spiel in Thun gesperrt von der Tribüne. Janeschitz als Stellvertreter gelang es damals nicht, Rotblau zum Erfolg zu führen: Der FCB unterlag 2:4. Gegen den regionalen Zweitligisten Pully ist allerdings wenig wahrscheinlich, dass sich die Geschichte im Cup wiederholt.

Gemäss Auskunft des FCB wird damit gerechnet, dass Koller selbst bei einer Operation an der Schulter unter der Woche wieder am Trainingsalltag teilnehmen wird. Das würde bedeuten, dass er seine Mannschaft am folgenden Samstag bei der Super-League-Auswärtspartie in Neuenburg wieder betreuen kann.

(erh)