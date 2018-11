FCZ schlägt Luzern, Basel mit knappem Heimsieg

Nach vier sieglosen Super-League-Spielen kehrt Zürich in Luzern mit extrem effizienter Spielweise zum Siegen zurück. Die ersten vier Schüsse der Zürcher führen zu Toren, zuletzt heisst es 2:5.

Während den Zürchern das Siegen in der Europa League und zuletzt auch im Schweizer Cup nicht schwerfiel, taten sie sich in der Super League zuletzt schwer. Aus den letzten vier Partien resultierten neben einer Niederlage drei Unentschieden. Just aber vor dem Rückspiel in der Europa League bei Bayer Leverkusen fand der FCZ wieder in die Spur zurück. Und wie: Gleich mit 5:2 bezwang er die Luzerner, die es verpassten, die Woche nach dem Sieg in Neuenburg und dem Cup-Erfolg in Chiasso positiv abzuschliessen.

Intensive Startphase

Ein herrlicher Angriff der Zürcher über rund zehn Stationen führte schon in der 5. Minute zur Führung durch Toni Domgjoni, ohne dass die Luzerner einmal den Ball berührt hätten. Der Ausgleich des Gastgebers durch Blessing Eleke (22.) hatte dann nur fünf Minuten Bestand, ehe Stephen Odey nicht zu bremsen war und einen Sololauf gegen drei Luzerner erfolgreich zum 2:1 für den FCZ abschloss.

Ineffiziente Luzerner

Während die Gäste praktisch mit jedem Torversuch erfolgreich waren, sahen die Luzerner ihre Möglichkeiten entweder durch den aufmerksamen Goalie Yanick Brecher verwehrt, oder sie lamentierten mit Schiedsrichter Nikolaj Hänni, der bei drei mutmasslichen Penalty-Szenen gegen sie entschied. Die Luzerner mussten in der Schlussphase immer stärker öffnen und kassierten innerhalb von drei Minuten zwei weitere Gegentreffer zur endgültigen Entscheidung. Matchwinner war Salim Khelifi, der drei Tore mustergültig vorbereitet hatte.



Basel gewinnt dank spätem Tor



Ein Spiel, das er schon zur Pause entschieden haben müsste, wurde für den FC Basel zur Zitterpartie. Der 3:2-Sieg nach einer Reihe eigenartiger Tore war für die Basler indessen mehr als verdient. Der FC Basel scheint Geschmack an einer Machtdemonstration in den Startphasen der Meisterschaftsspiele zu finden. In Zürich gegen die Grasshoppers hatten sie mit dem 3:0 nach 17 Minuten alles klargemacht, im St.-Jakob-Park gegen Lugano führten sie nach 20 Minuten nur deshalb nicht ebenso klar, weil sie zwischen der 16. und der 19. Minute vier erstklassige Chance ausliessen. Kevin Bua holte das Versäumte nach 34 Minuten mit dem 2:0 teilweise nach.

Bua mit Doppelpack

Nach elf Minuten entschied sich der nach Verletzungen immer besser in Form kommende Bua, einen Freistoss aus gegen 20 Metern flach zu treten. Er schien damit zu spekulieren, dass die mauernden Luganesi aufspringen würden. Sie taten ihm den Gefallen, und Goalie David Da Costa konnte gegen den platzierten Schuss nichts ausrichten. Das 2:0 entsprang aus einem Einwurf für Lugano. Petar Brlek konnte den einfachen Ball nicht kontrollieren. Bua schaltete sich ein , zog gegen den Strafraum und bezwang Da Costa erneut mit einem genauen Flachschuss.

Basel verspielt erneut eine Führung

Luganos Anschlusstreffer nach 51 Minuten war nicht herausgespielt. Auf eine Cornerflanke liess sich Ricky van Wolfswinkel von einem hochspringenden Tessiner irritieren. Von der Schulter des Niederländers flog der Ball ins Tor. Für den FCB geriet der budgetierte Sieg erst recht in Gefahr, als der junge Innenverteidiger Eray Cömert in der 78. Minute in einer nicht sehr gefährlichen Situation im Strafraum Luganos schwedischen Stürmer Alexander Gerndt gelegt hatte. Die Aktion war so ungestüm, dass sich Cömert nicht über den Penaltypfiff zu wundern brauchte, auch wenn Gerndt bei seinem Sturz nachzuhelfen schien. Der eigenartige Match nahm doch noch den gerechten Ausgang. Mit einem Kopfballtor nach 84 Minuten machte Van Wolfswinkel seinen vorangegangenen Fehler wett, der schwerlich ein Fehler gewesen war. Die entscheidende Flanke hatte Bua geschlagen.

Lugano kam bis in die Schlussphase hinein zu keinem einzigen Abschluss im Strafraum.

St. Gallen gelingt Revanche im Tourbillon

Nach einer sehr schwachen Leistung verliert der FC Sion ein weiteres Heimspiel. Die Walliser ermöglichen mit dem 0:1 dem FC St. Gallen eine geglückte Revanche für den Cupmatch vom Donnerstag. Nicht wenige langjährige Fans und Beobachter im Tourbillon konnten sich nicht an einen derart miserablen Auftritt des FC Sion vor dem eigenen Publikum erinnern. Die Ostschweizer ihrerseits mussten keine Galavorstellung zeigen, um die drei Punkte mitzunehmen. Nach dem 1:0 nach 32 Minuten geriet der Sieg nur in einer einzigen Szenen in Gefahr: Nach einer Flanke des jungen Yassin Fortune kamen sich Ermir Lenjani und Moussa Djitté allein vor dem St. Galler Tor in die Quere.

Fatales Eigentor

Es passte zum mageren Gehalt der Partie, dass das einzige Tor ein Eigentor war. Sions Goalie Kevin Fickentscher unterlief eine Cornerflanke und faustete neben den Ball. Vom Kopf des irritierten brasilianischen Verteidigers André Neitzke prallte der Ball ins Tor.

Die letzten Minuten, in denen die Sittener vergeblich Druck zu machen versuchten, legitimierten den Sieg der Ostschweizer vollauf. Yannis Tafer verfehlte nach 88 Minuten aus kurzer Distanz nach einem Querpass das leere Tor, und den nächsten Angriff schloss der eingewechselte Tranquillo Barnetta mit einem satten Schuss an den Pfosten ab.

Heimschwache Sittener

Die Spiele im Tourbillon scheinen für Sion zu einem immer grösseren Problem zu werden. Aus den sechs Heimspielen holten sie nur einen Sieg gegen Aufsteiger Neuchâtel Xamax und ein 0:0 gegen GC heraus.

Sions Trainer heisst seit geraumer Zeit Murat Yakin, aber die Schwächezeichen gleichen jenen vom Herbst 2017, als die Mannschaft unter dem spanischen Trainer Gabri nicht mehr vorankam. Sion ging als Schlusslicht mit 17 Punkten aus 19 Spielen in die Winterpause. Im Frühling ging es nach einem weiteren der vielen Trainerwechsel - zu Maurizio Jacobacci - spürbar aufwärts.



Luzern - Zürich 2:5 (1:2)

10'124 Zuschauer. - SR Hänni.–

Tore: 5. Domgjoni (Khelifi) 0:1. 22. Eleke (Juric) 1:1. 27. Odey (Khelifi) 1:2. 70. Kololli (Khelifi) 1:3. 73. Marchesano (Kololli) 1:4. 90. Vargas (Schneuwly) 2:4. 91. Winter (Ceesay) 2:5.

Luzern: Zibung; Kakabadse, Knezevic, Cirkovic, Schwegler; Feka, Schulz (60. Vargas); Eleke, Custodio (74. Grether), Schürpf (84. Schneuwly); Juric.

Zürich: Brecher; Rüegg, Bangura, Maxsö, Pa Modou; Hekuran Kryeziu, Domgjoni; Khelifi (78. Rodriguez), Marchesano, Kololli (87. Winter); Odey (84. Ceesay).

Bemerkungen: Luzern ohne Lustenberger, Ndenge und Salvi (alle verletzt). Zürich ohne Aliu, Baumann, Kempter, Omeragic, Palsson und Rohner (alle verletzt).

Verwarnungen: 22. Kryeziu (Foul), 30. Kakabadse (Foul), 39. Khelifi (Foul).



Basel - Lugano 3:2 (2:0)

23'835 Zuschauer. - SR San.

Tore: 11. Bua (Freistoss) 1:0. 34. Bua 2:0. 51. Van Wolfswinkel (Eigentor) 2:1. 79. Sabbatini (Foulpenalty) 2:2. 84. Van Wolfswinkel (Bua) 3:2.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Xhaka, Riveros; Balanta; Van Wolfswinkel, Zuffi (75. Stocker), Frei, Bua (86. Oberlin); Ajeti (93. Pululu).

Lugano: Da Costa; Mihajlovic, Maric, Sulmoni, Mascianeglo; Sabbatini, Piccinocchi (74. Covilo), Brlek, Crnigoj (66. Gerndt); Bottani (83. Janko), Carlinhos.

Bemerkungen: Basel ohne Campo, Suchy, Zambrano (alle verletzt), Okafor und Kuzmanovic (beide nicht im Aufgebot). Lugano ohne Daprelà (gesperrt), Manicone, Yao (beide verletzt), Kecskes und Amuzie (beide nicht im Aufgebot). 89. Basels Trainer Marcel Koller auf die Tribüne verwiesen. 65. Pfostenschuss Frei.

Verwarnungen: 4. Xhaka (Foul), 66. Bua (Foul), 88. Widmer (Foul).



Sion - St. Gallen 0:1 (0:1)

9200 Zuschauer. - SR Schnyder

Tor: 32. Neitzke (Eigentor) 0:1.

Sion: Fickentscher; Bamert, Neitzke, Ndoye, Abdellaoui (56. Khasa); Zock (56. Baltazar); Fortune, Kouassi, Lenjani; Kasami, Djitté (78. Itaitinga).

St. Gallen: Stojanovic; Bakayoko, Hefti, Wiss, Wittwer; Sierro, Quintilla, Tschernegg (71. Ashimeru); Kräuchi (62. Kutesa), Tafer, Manneh (82. Barnetta).

Bemerkungen: Sion ohne Mitrjuschkin, Maisonnial, Adryan, Angha, Carlitos, Epitaux, Grgic, Song (alle verletzt) und Toma (nicht im Aufgebot). St. Gallen ohne Itten (verletzt). Manneh verletzt ausgeschieden. 90. Pfostenschuss Barnetta.

Verwarnungen: 18. Tschernegg (Foul), 23. Zock (Foul), 35. Kouassi (Foul). 68. Fortune (Foul), 72. Ashimeru (Foul), 88. Wittwer (Foul), 92. Baltazar (Foul).



Rangliste: 1. Young Boys 13/34 (43:14). 2. Basel 13/23 (26:24). 3. Zürich 13/20 (20:18). 4. St. Gallen 13/20 (20:23). 5. Thun 13/19 (26:20). 6. Lugano 13/16 (21:23). 7. Luzern 13/15 (19:26). 8. Sion 13/11 (19:24). 9. Neuchâtel Xamax FCS 13/11 (16:27). 10. Grasshoppers 13/11 (14:25).

(sda/SDA)