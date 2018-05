Favre soll den BVB zu alter Stärke führen

Borussia Dortmund gab am Dienstagvormittag offiziell die Verpflichtung von Lucien Favre als Cheftrainer bekannt. Der 60 Jahre alte Romand, zuletzt Coach bei Nice in der Ligue 1, unterzeichnete mit dem BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

«Die Verpflichtung von Lucien Favre als Trainer ist ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts in diesem Sommer», sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc. «Er geniesst bei uns hohe Wertschätzung für seine fachlichen Qualitäten.»

Interessante Adresse

«Borussia Dortmund zu trainieren, ist eine reizvolle Aufgabe, die ich sehr gerne übernehme», sagte Favre in einer Erklärung des Vereins. «Der BVB zählt zu den interessantesten Clubs in ganz Europa, dazu freue ich mich auf die Rückkehr in die Bundesliga, die ich bestens kenne und auch in den zwei Jahren in Nizza immer im Blick behalten habe.» Der 60-jährige Westschweizer wird Anfang Juli vorgestellt, anschliessend beginnt er an seinem neuen Arbeitsplatz mit der Saisonvorbereitung.

Trotz der in extremis geschafften Qualifikation für die Champions League blickt Dortmund auf eine enttäuschende Saison zurück. Sowohl der Niederländer Peter Bosz als auch dessen Nachfolger, der Österreicher Peter Stöger, brachte die Borussia nicht in die Spur. In der Champions League resultierten aus sechs Gruppenspielen lediglich zwei Punkte (zwei Remis gegen APOEL Nikosia), in der Europa League war im Achtelfinal die Hürde Salzburg zu hoch. In der Meisterschaft wies Dortmund Mitte Oktober fünf Punkte Vorsprung auf Bayern München auf – am Ende betrug der Rückstand auf die Münchner 29 Zähler.

Dritte Bundesliga-Station

Dortmund ist für Favre die dritte Station in der Bundesliga nach Hertha Berlin (2007 bis 2009) und Borussia Mönchengladbach (2011 bis 2015). Den OGC Nice führte der Waadtländer, der 2006 und 2007 mit dem FC Zürich Schweizer Meister geworden war, im ersten Jahr auf Platz 3 und damit in die Champions-League-Playoffs. Die zu Ende gegangene Saison schloss Favre mit den Südfranzosen im 8. Rang ab. (fal/sda)