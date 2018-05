Florian Heiniger rockt die Liga

Erst 21 Jahre jung, gibt Heiniger bereits den Takt an. Aber nicht auf dem Fussballplatz, sondern bei der Indie-Rock-Gruppe Tawnee. Dort amtet der Walliseller seit 2016 in der vierköpfigen Band als Schlagzeuger. Zuvor tourte er mit dem Projekt Nick­less zwei Jahre lang in der Schweiz. Vor drei Jahren hat Florian Heiniger zudem seine Ausbildung als Kaufmann mit BMS auf der SIX abgeschlossen. Momentan leistet er Zivildienst und arbeitet bis Ende Mai als Kleinkindererzieher. Im Sommer will der vielseitig Begabte das PreCollege der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) machen, um in einem Jahr Popmusik studieren zu können.

Auf der Bühne gibt Heiniger als Schlagzeuger den Takt an. Obwohl er im Fussball im Mittelfeld spielt, tut er dies auf dem grünen Rasen nicht. Zum einen, weil es im modernen Fussball nicht mehr den Spielmacher gibt wie früher. Zum anderen, weil Florian Heinigers Stärken sind, «den Ball zu erobern und dann zu halten», wie sein Walliseller Trainer Maurizio Fede berichtet. «Seine Technik am Ball ist sehr stark. Fliessende Bewegungen, Präzision und Dosierung beherrscht er gut, das ermöglicht ihm, den Ball dann auch in den eigenen Reihen zu monopolisieren», ergänzt Fede. Offensiv setzt der 21-Jäh­rige ebenfalls Akzente. «Florian kann dribbeln und weist eine ­gute Schusstechnik auf», fügt der Coach an.

Vorbild auf und neben Platz

Das Fussball-ABC hat der Mittelfeldspieler in Wallisellen erlernt, wo er aufgewachsen ist. Als Sechs­jähriger trat er dem lokalen Verein bei – mit Musik spielen hat er zwei Jahre danach begonnen. In beiden Bereichen war Klein-Florian talentiert. Die Fussballgrossklubs FC Zürich, Grass­hoppers und Winterthur wurden auf das Talent aufmerksam und wollten ihn verpflichten. 2008 machte der FCZ das Rennen. Der Walliseller wechselte als Elfjähriger in die Juniorenabteilung des zwölffachen Schweizer Meisters. Drei Jahre später kehrte er ins Glattal zurück. «Meine Leistung und mein zu geringer Wille, Profifussballer zu werden, reichten in dieser Nachwuchsschmiede nicht aus», blickt Florian Heiniger zurück. Als 16-Jähriger bereits schaffte er es ins Walliseller Fanionteam.

Einer, der den Weg des Talents hautnah miterlebt hat, ist Ivo Schlegel, der aktuelle Koordinator A+/B-Junioren, Berichterstatter und Co-Leiter Ak­tive Herren des FC Wallisellen. Schlegel war auch Juniorentrainer von Heiniger. Sein ehemaliger Trainer berichtet: « Florian war von den ­E- bis zu den C-Junioren bei mir. Seine Stärken waren seine Ball­sicherheit und die gute Spielübersicht. Ich schätzte damals schon und dies noch heute seinen Anstand, seinen Lernwillen und seinen Teamgeist.»

Trotz des überschwänglichen Lobs kehrte Heiniger als 16-Jähriger dem Fussball den Rücken zu. Verständlich. Bei zahlreichen Rockkonzerten wirkte er bereits als Schlagzeuger auf der Bühne. Die Auftritte fanden häufig, wie die Fussballspiele, am Wochenende statt. Als 19-Jäh­riger fing Heiniger aber wieder an, zu kicken. Mit den Walliseller A+-Junioren feierte er vor zwei Jahren gleich den Aufstieg. Mittlerweile, zwei Jahre später, ist er Stammspieler und Leistungsträger im Fanionteam.

Traum: Profimusiker

Morgen Sonntag in Bassersdorf kann Florian Heiniger einen weite­ren Aufstieg realisieren. In die 2. Liga. Sein Trainer, Maurizio Fede, traut dem Youngster gar noch mehr zu. «Wenn Florian sich in den kommenden Monaten weiter so entwickelt, hat er durchaus Potenzial, auf höherem Niveau als der 2. Liga regional zu spielen. Wäre das der Fall, müsste er sich aber wohl bei der Musik einschränken.» Das könnte indes zu einem Interessenkonflikt führen. Denn in der Musikszene hat Florian Heiniger viel vor. «Mein Traum ist, als Profimusiker zu leben­ und mit meiner Band um die Welt zu touren.»

Doch zuerst einmal steht für den FC Wallisellen das wichtige Auswärtsspiel morgen Sonntag um 14 Uhr in Bassersdorf an. Und da ziehen Heiniger und Fede am gleichen Strick. «Der Aufstieg in die 2. Liga wäre mein sportliches Highlight, zudem arbeite ich sehr gerne mit dieser Mannschaft und diesem Trainer zusammen», sagt der Rockmusiker in bestimmtem Ton. (Zürcher Unterländer)