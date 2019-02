Flugzeugwrack von Fussballer Sala gefunden

Das Flugzeug, mit dem der argentinische Fussballer Emiliano Sala vermutlich über dem Ärmelkanal abgestürzt ist, ist entdeckt worden. Dies sagte ein Sprecher der britischen Behörde für die Untersuchung von Luftfahrtunglücken (AAIB) am Sonntagabend der Nachrichtenagentur AFP.

Der Flieger mit dem 28-jährigen Fussballer und dem britischen Piloten war am 21. Januar rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Der Meereswissenschaftler David Mearns, der auf Tiefsee-Such- und Bergungsoperationen spezialisiert ist und an der Suche beteiligt war, bestätigte im Namen der Familie des Fussballers, dass das Wrack gefunden wurde.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala